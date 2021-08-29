Двое украинских воинов ранены в результате российских обстрелов на Донбассе, - штаб ООС
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С начала текущих суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба ООС.
Вблизи Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра. Возле Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из подствольных гранатометов.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате обстрелов российско-оккупационных войск двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого - удовлетворительное.
В ответ на вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
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Воно ще при пам'яті чи як в тому анекдоті: "Не приходчи до тями Брєжнєв провів засідання ЦК КПРС"
У#бок кончений
или это нормально??? или это такое перемирное перемирие??? или шо ???
наших ведь- бьют !!!
или ваши в кремле, мля ?
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- Йя, й#бане Чмо,никаму, ничего не должно!
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Тобто не Бєня і не Корбан відправляли добробати на віджим Ахметівського майна на користь Бєні, так? То була московія?
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Су-27-41, Су-24-11, і при цьому техніка якого року, яка кількість з них закоесерврвана, а яка виведана в бойовий стан, хто ж його знає, та і як відправляти бойовий літак без прикриття знизу, без розвідданх, якиз в нас немає, там напевно знову всі поля заіновані в зоні розведення військ, Педставте, яка деморалізація армії відбувається! Розвідданих нема, штрафують за повноцінний відстріл, ліди, як на забій там стоять! Це брєд, а некерівницьво армії!
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!