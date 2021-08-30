Более 30 медиа сначала опубликовали, а потом удалили материалы о ДТП с участием "слуги народа" Трухина, - журналистка Романюк. ВИДЕО
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Более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп от партии "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП под Киевом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала журналистка, главный редактор фактчекингового проекта "По ту сторону новостей" Алена Романюк.
Она отметила: "Вчера вечером начала работать над материалом о том, как "Слуги народа" зачищают инфопространство о ДТП с участием нардепа-слуги Александра Трухина. Более 30 медиа сначала опубликовали, а потом удалили материал. Вы же понимаете, что не бесплатно и не просто так. Потому поудаляли и Сегодня и ТСН, и Футбол24 (дочь 24 канала), и Гордон, и Факты - не полный, но значительно шире список смотрите в материале По ту сторону новостей
И вот утром, на энном часе анализа всего, что собрала и общения с несколькими источники, чтобы собрать все вместе, нахожу сюжет от канала Киев.Лайв. На том видео четко видно Трухина на месте аварии, а еще комментарии мужчину, который был за рулем Дэу и чьи дети пострадали. Делюсь этим видео с коллегой, с которым анализировала все, записываю себе тайм-коды и продолжаю делать публикацию. Так вот: Никогда! Никогда так не делайте. Я какого-то милого не загрузили себе это видео. Оно провисело на ютубе час. Сейчас оно в частных - вероятно "журналисты" с Киив.Лайв торгуются по цене".
Журналист Алексей Братущак в Фейсбуке отметил: "Зе-цензура? Этот сюжет - один из многих сообщений СМИ о ДТП, в котором фигурирует нардеп "слуга" Александр Трухин. Странным образом эти сообщения стали или друг за другом исчезать с сайтов, или переписываться таким образом, что исчезало упоминание о нардепе. Судьба этого сюжета похожа. Его выложили в Ютуб, а уже через пару часов удалили. Всего более 30 медиа отцензурировали новость о ДТП. Без никакого объяснения для своей читателей - почему. Среди этих медиа есть и довольно известные, входящих в ТОП10-20 украинских сайтов.
Откуда такая массовость?
Вот Ольга Витак пишет, что в ее информагентство пришли письма с предложениями "парешать". Прямо говоря - удалить новость о ДТП. Не просто так удалить, а за деньги.
Получали ли другие редакции подобные предложения - молчок.
Также молчат об истории с ДТП и в партии "Слуга народа". Журналистку Власту Лазур с соответствующими вопросами по роли Трухина в истории с ДТП проигнорировали все "слуги", к которым она обращалась. Включая самого Трухина.
Если бы у "слуг" и самого Трухина были бы претензии к медиа, что его там не было (правда ???), что его пребывание на месте ДТП не точно описали (при живых свидетелях!), То партия с Трухиным должны сделать публичное заявление. Вместо этого - тишина. Мороз. И цензура в медиа ...
Когда Зеленский рассказывал, что хочет провести деолигархизацию медиа, чтобы редакции стали смелыми и независимыми. Но вот прошло два года. И мы видим совсем другое - желание нагнуть медиа, которые публикуют негативные для "слуг" новости.
Когда-то для "слуг" анал за $100 был табу. А если ставки поднять - то нагнуть десятки медиа уже не табу?"
Пожалуйста, подождите...
Радовались своему стадному единению?
Радовались как сделали их вместе?
Получили новую партию регионов, только не голубого, а зеленого цвета?
Вы же собственноручно, по своей рагулячей недалекости передали одной политической силе, управляемой олиграхатом, всю полноту власти, весь парламент, все министерства.
Чего вы ожидали?
Что олигархи и их зеленые слуги будут отстаивать ваши интересы?
Ну кто вы после этого, если не зебилы?
Социология утверждала, что Порошенко проиграет любому кандидату, но видимо рискнули поставить на клоуна.
А не пройди Порошенко во второй тур, то еще не известно, набрал бы Зеленский во втором туре больше своих 33% первого тура.
Так что, когда порошенковские критикуют зеленковских, то им надо потупив очи говорить - "мы вместе виноваты - прости нас украинский народ".
То они на Порошенко гавкали, потому что он был неудобен олигархату, а зебил олигархов полностью устраивает, как когда-то устраивал овощ.
https://zn.ua/POLITICS/zhurnalistam-predlahajut-udalit-material-o-dtp-sluhi-trukhina-pered-vizitom-zekomandy-v-vashinhton.html
Скандально известный депутат от Слуги Народа Трухин Александр Николаевич и его пьяное ДТП на левом берегу Киева стали последней каплей в чаше терпения Вашингтона накануне визита президента Зеленского в Соединенные Штаты. Как известно, Александр Николаевич Трухин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, едва не убил итальянца Лучано Лучи (председателя комитета арбитров УАФ), его водителя, переводчика и двух детей.
Наступает заключительный отсчет времени до встречи президента Джозефа Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского. В США президент Украины пребывает не один. Но присутствие некоторых делегатов явно устраивает не всех. Так спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси считает включение Александра Трухина неуместным в данный момент, отмечает в статье «Nancy Pelosi considers the inclusion of Oleksandr Trukhin in Ukrainian delegation inappropriate» американское издание *****************.org. Вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения является серьезным правонарушением, и такие люди не могут быть включены в делегацию высшего ранга. Киев должен избегать услуг Александра Трухина, по крайней мере, до тех пор, пока не будет завершено полное, прозрачное и всестороннее расследование, считает Пелоси.
Александр Трухин включен в состав официальной делегации в качестве члена Группы по межпарламентским отношениям с Соединенными Штатами Америки. Член президентской партии "Слуга народа" и влиятельный народный депутат Александр Трухин подозревается в пьяном ДТП с отягчающими обстоятельствами.
Автомобильная авария произошла в Киеве несколько дней назад. По данным полиции, шесть человек получили ранения, в том числе двое детей. Это стало результатом безответственного поведения на дороге пьяного Трухина Александра Николаевича, который управлял своим автомобилем марки Ауди. Есть подозрение, что в момент аварии он находился под воздействием алкоголя.
В результате инцидента пострадал Лучано Лючи, ветеран футбольного судейства из Италии. У него было диагностировано сотрясение головного мозга и повреждение мягких тканей лица. Его жизни ничего не угрожает, но Лючи какое-то время останется в больнице. Лучано Лючи вернется в Италию, как только это станет оправданным с медицинской точки зрения.
Я давно за Юлию Тимошенко, так что не надо.
Ну право же, не выставляйте себя смешным, делая такие заявления
В команде Слуг Юлию Владимировну просто люто ненавидят, так с какого это мне быть сторонником Клована? Ну разве что подкатит он мне миллионов так с двадцать, в долларах США или в евро, тогда может и перестану тут про него плохо писать )))))))))
Мы же ЗА Украину, а они за себя и свой карман. Без принятого бюджета, он всё равно пилится, только более бесконтрольно.
Нардеп "Слуги народу" Олександр Трухін поки не буде виключений з фракції та залишиться членом офіційної делегації України, яка поїде до Вашингтону, де пройде зустріч президента Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. Таку думку в ефірі "Прямого" озвучив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції "Слуга народу" Данило Гетьманцев.
"Позиція нашої фракції досить однозначна і непохитна щодо будь-яких порушників: ми приймали неодноразово рішення про виключення з фракції людей, які підозрювалися у вчиненні тих, чи інших злочинів. Навіть підозрювалися, я не кажу вже про вчинення….Наша позиція щодо засудження таких осіб є також однозначною. Щодо пана Трухіна, давайте розберемося: у нас є відео з телеграм-каналів, щодо тієї чи іншої ДТП. Є з цих же самих телеграм-каналів інформація про те, що можливо хтось в процесі скоєння цієї ДТП був у стані алкогольного сп'яніння. Можливо був, можливо не був. У нас є певного року чутки, які розповсюджуються телеграм-каналами", - розповів Гетьманцев.
Він також прокоментував ймовірне виключення нардепа Трухіна зі складу делегації, яка поїде наприкінці серпня до США. Гетьманцев, з його слів, не вбачає нічого незвичайного в тому, аби Трухін поїхав до США у складі делегації. На його думку, візит народного депутата, що ймовірно влаштував п'яне ДТП у складі офіційної української делегації, не вплине на репутацію України.
"В мене нема переконання в тому, що відправляти з президентом до Сполучених Штатів - це якась нагорода, якої ми повинні людину позбавити у зв'язку з тими чи іншими обставинами. Мені здається, він працювати туди їде. А імідж нашої країни буде стійким, коли ми будемо засуджувати і давати оцінки на підставі фактів", - наголосив Гетьманцев. Але не зміг підтвердити чи спростувати інформацію, щодо подробиць аварії за участі "слуги" Трухіна, та порадив журналістам звертатися до поліції.
"Ніхто нічого не замовчує. Зверніться, будь ласка, до правоохоронних органів з журналістським запитом і правоохоронні органи вам повідомлять про хід розслідування цієї кримінальної справи, - заявив він.
Варто нагадати, що "Прямий" вже відправив відповідні запити з проханням надати інформацію щодо ходу розслідування обставин ДТП, зокрема, й до Національної поліції України. Проте на цей момент, канал не отримав жодної відповідв від правоохоронців.
Втім, Данило Гетьманцев запевняє, що у "слуг" немає толерантності до правопорушень, які вчиняють члени фракції, ч рядові депутати політсили.
"У нас немає толерантності до правопорушень. Тому, якщо він винен, буде виключений з фракції і політичного майбутнього у нього не буде в цій країні. Але дайте можливість людині захистити себе також", - резюмував він.
Да,по фото видно что наглый тип.
Собственно мы сможем в реале понаблюдать, затрут это дело или наоборот.
Тут же ситуация с зачисткой информации в СМИ - по любому будет атака на самого Зеленского, на Ермака, на нового министра МВД (видео полицейских исчезло), на Венедиктову и на Антикоррупционные органы.
А реакция от Спикера Палаты представителей США уже прозвучала...
В следующей Раде не должно остаться и духу этих предателей и ворюг.
получается в Украине одни журнашлюхи?
А уволится можно, только на что потом семью содержать, коль другой профессии в кармане нет.
Ну так то ж Новиє ліца™! Разом з ними прийшли і нові масштаби усіляких злодіянь.
Он бы еще в ребенка Головы Верховного Суда Украины влетел, эффект был бы не меньше.
Інформаційне агенство "Центр Новини" завдяки власним джерелам дізналося про подробиці аварії 23 серпня за участю депутата від "Слуги Народу" Олександра Трухіна. Зокрема, депутат їхав понад 200 км на годину, зіткнувся з автомобілем Ford, а потім втік з місця події та відмовився від госпіталізації. В результаті внаслідок аварії постражадало шестеро осіб включно з дітьми в інших автомобілях. Про це в ефірі "Прямого" розповіла шефредакторка Інформаційного Агенства "Центр Новини" Ольга Витак.
"Ситуація взагалі вигладає дуже дивною. Взагалі про ДТП 23 числа ми дізналися з інсайдерської інформації. Нам повідомило наше джерело, що голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, іноземець, потрапив у дуже серйозне ДТП. Ми опублікували цю новину. Також ми звернулися до Української асоціації футболу по коментарі, чи дійсно так воно було. І після того нам поступила також інформація, що водій автомобіля AUDI не дотримався безпечної дистанції. Бо він їхав зі швидкістю понад 200 км/год., тому зіткнувся з автомобілем Ford; після чого цей транспортний засіб наїхав на автомобіль Daewoo. У автомобілі Ford як раз перебував голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Нам стало відомо, що водієм цього автомобіля AUDI був депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Трухін. Також нам стало відомо, що народний депутат від госпіталізації відмовився. Заява УАФ, що саме голова комітету арбітрів Лучано Лучі отримав серйозні тілесні ушкодження, а його водія було прооперовано, опублікована пізніше" - розказує Ольга Витак.
Вона додала, що від власних джерел редакція дізналася, що в автомобілі Daewoo Lanos, який також постраждав в цій автотрощі, знаходилось двоє дітей, які отримали травми. Всього внаслідок аварії постраждало шестеро осіб.
"Уявіть собі, що після цієї публікації до нас звернулися фактичні свідки і вони почали фактично повідомляти деталі. Вони теж виявилися дуже цікавими. Виявляється, Трухін не сам був у машині. У його автомобілі був ще двоє чоловіків. І, як повідомили нам свідки, вони всі були у дуже сильному алкогольному сп'янінні. Крім того, свідки повідомили, що сам Трухін намагався втекти з місця події. Його люди затримали. Після цього він вимахував посвідченням депутата. Це все було до приїзду поліції. Лучано Лучі і його водія забрала швидка, а сам Трухін відмовився від госпіталізації, а також чомусь відмовилися його пасажири. І це при тому, що один з його пасажирів сильно постраждав" - продовжила розповідати О.Витак. Насамкінець Ольга Витак розповіла, що поліція вручила Трухіну підозру, але лише за порушення правил безпеки (це стаття на пом'якшення вини; а мала би бути стаття, яка би враховувала серйозні травми під час цього ДТП). Водночас на поштові скриньки деяких видань після публікацій новини почали надходити листи з проханням зняти її. Особливо це стосувалося матеріалів, які посилалися на "Центр Новини". Інформаційна агенція також отримувала подібні повідомлення 27, 28 і 29 серпня, однак не відреагувала на них.