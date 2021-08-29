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К ответственности из-за столкновений на ЛГБТ-марше в Одессе привлекается уже 61 человек, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Общество

К ответственности из-за столкновений на ЛГБТ-марше в Одессе привлекается уже 61 человек, - Нацполиция

За причастность к столкновениям с правоохранителями после завершения ЛГБТ-марша в Одессе 28 августа привлекается 61 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 29 августа проинформировала полиция Одесской области.

Ранее полиция уведомляла о задержании 51 человека и о 29 пострадавших правоохранителях.

"Были задержаны 15 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения. В отношении еще 46 человек, среди которых 12 несовершеннолетних, составлены административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – говорится в сегодняшнем сообщении правоохранителей.

Они рассказали, что к административной ответственности привлечены и родители подростков.

"Обращаем внимание родителей несовершеннолетних детей, что вы несете за них полную ответственность. Вы должны понимать, что каждое правонарушение, совершенное ими, пятнает их будущее", – подчеркнули в полиции.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+23
Цьому ЛГБТ більш нема чим зайнятись?...корови в них, мабуть, вже доєні, свині нагодовані, у хаті прибрано...
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29.08.2021 20:24
+17
Вот не понимаю я эти т.с. меньшинства. Никто вам не мешает жить так как вы хотите. Нахрена устраивать шабаши - непонятно. Представители традиционной ориентации ведь подобных шествий не устраивают. Значит эти меньшинства себя сами ощущают ущербными если им нужно постоянно доказывать свое равенство тем, кому это равенство ихнее абсолютно безразлично. Раздражает только оголтелая пропаганда этих самых нетрадиционных взаимоотношений. Кроме того и сами шабаши как по мне выглядят весьма омерзительно.
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29.08.2021 20:28
+13
То что солдаты гибнут на передовой, это так, эпизод.
А вот драка кучки гомиков, это событие вселенского масштаба!
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29.08.2021 20:29
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У дегенератов силы не те, чтобы бросаться на полицию. Они избрали другую тактику, коррумпировать полицию изнутри, прислуживая еврейской медиа-охлократии.
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30.08.2021 11:05 Ответить
не хотелось писать на эту тему .но уже с этими псевдосопливыми патриотами и организациями надоели тем что бегают по паркам за гей дрыщами и лесбиянками и их толпой дубасят...а ведь среди них наверняка есть геи или их окружения. да а почему за КИВОЙ ИЛИ РАЗНЫМИ ШУФРИЧАМИ НЕ БЕГАЕТЕ КТО ВОЙНУ НАЧАЛ И СТРАНУ РВЁТ? так нет....выбирают жертв послабее...там же сцыкотно...люди взрослые,с охраной и со связями.. ненужно забывать что их. тоесть геев и лесбиянок нарожали наши матеря жены и сёстры, они ведь не из пробирок родились, и меньше попой своей тарахтите про то что вот их давить нужно что родители не досмотрели что это у кого то но не у меня такие родились.... ну хватит уже попой тарахтеть.... вы все такие родители как и этих геев .которые также думают но не знают даже кто и чем занимаются их дети, поэтому посмотрите на своих детей там наверняка такие есть..а кто ещё только будет рожать себе потомство. то многие из вас получат такое же потомство с такой ориентаций так что закройте рты и не кипишуйте .как то так . До відповідальності через зіткнення на ЛГБТ-марші в Одесі притягується уже 61 особа, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2704
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30.08.2021 12:32 Ответить
ПетуШарии маршами хоят уже
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30.08.2021 20:01 Ответить
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