К ответственности из-за столкновений на ЛГБТ-марше в Одессе привлекается уже 61 человек, - Нацполиция

За причастность к столкновениям с правоохранителями после завершения ЛГБТ-марша в Одессе 28 августа привлекается 61 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 29 августа проинформировала полиция Одесской области.

Ранее полиция уведомляла о задержании 51 человека и о 29 пострадавших правоохранителях.



"Были задержаны 15 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения. В отношении еще 46 человек, среди которых 12 несовершеннолетних, составлены административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – говорится в сегодняшнем сообщении правоохранителей.



Они рассказали, что к административной ответственности привлечены и родители подростков.



"Обращаем внимание родителей несовершеннолетних детей, что вы несете за них полную ответственность. Вы должны понимать, что каждое правонарушение, совершенное ими, пятнает их будущее", – подчеркнули в полиции.

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