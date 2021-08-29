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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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Афганистан (599) эвакуация (1754) Евросоюз (15877)

Группа государств получила заверения от талибов на свободу выезда иностранцев и ряда афганцев, - заявление

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В совместном заявлении группы международных партнеров сообщается о заверениях движения "Талибан", что иностранцы и афганцы, имеющие разрешения соответствующих государств, смогут свободно выезжать из Афганистана.

"Мы получили заверения от "Талибана" в том, что всем иностранным гражданам и любому афганскому гражданину, имеющему разрешение на поездку от наших стран, будут позволены безопасное и упорядоченное перемещение к пунктам отправления и выезд за пределы страны", - говорится в документе, опубликованном в воскресенье правительствами около ста государств, а также высоким представителем ЕС по иностранным делам и генеральным секретарем НАТО, передает Цензор.НЕТ.

В числе подписавших заявление - ряд  государств, в том числе Украина, а также страны от США до малых островных государств. 

"Мы все стремимся к тому, чтобы наши граждане и резиденты, сотрудники, афганцы, которые работали с нами, и те, кто подвержены риску, могли продолжать беспрепятственно выезжать за пределы Афганистана", - сказано в совместном заявлении.

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Авторы документа сообщают, что продолжат выдавать проездные документы определенным афганцам, и заявляют о своих "четких ожиданиях и обязательствах со стороны талибов", что эти люди могут выезжать в соответствующие страны.

"Мы отмечаем публичные заявления талибов, подтверждающие такое понимание", - резюмируют правительства, подписавшие заявление.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее в интервью телеканалу CBS News заявил, что американская администрация обеспечит безопасный выезд из Афганистана гражданам США и союзникам и после 31 августа.

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"Мы обеспечим безопасный выезд любому гражданину США или любому человеку, имеющему документы на жительство (в США). И, конечно, после 31 августа мы обеспечим безопасный выезд тем афганцам, которые помогали нам уходить", - сказал он.

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.

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Автор: Роман Свиридович

Источник: 


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Топ комментарии
+7
таліби наіпуть. Вони схожі на касапів
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29.08.2021 21:59
+3
зарікалась свиня гімна не їсти.
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29.08.2021 21:56
+3
С выходом с Афгана американцев весь мир увидет Талибов в действи и цену их публичных заявлений...
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29.08.2021 22:00
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На коліна потрібно стати і прости.І ще відео записати.Ви що не толерантні?
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29.08.2021 21:47 Ответить
БЛМ по афганські? Доречі найближчим часом у нас буде можливість спостерігати відданість демократичним принципам та неприпустимість подвійних стандартів так би мовити наживо в реальному часі.
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29.08.2021 22:33 Ответить
Скоро осень - сезон простудных заболеваний. Талибы просто спешат закрыть страну на локдаун. Забота о людях. Ну кому понравится, что у тебя, по двору шастает всякая нечесть, каждая со своим штаммом.
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29.08.2021 21:55 Ответить
зарікалась свиня гімна не їсти.
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29.08.2021 21:56 Ответить
таліби наіпуть. Вони схожі на касапів
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29.08.2021 21:59 Ответить
С выходом с Афгана американцев весь мир увидет Талибов в действи и цену их публичных заявлений...
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29.08.2021 22:00 Ответить
Что там делало такое количество инстранцев? Пилили вместе с афганцами триллион США?
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29.08.2021 22:02 Ответить
Да, ты так на окружной не зарабатываешь/))
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30.08.2021 06:46 Ответить
Щоб наш МІД так турбувався про хлопчиків на передовій... Та мені тричі побую, хто і як там. У нас своя війна. Будьте мені всі здорові, герої-захисники..Тримайтесь, Сонечки. Дуже вас всіх поважаю і люблю!!!!
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29.08.2021 22:03 Ответить
Але наші змі цим всім забивають населеню мізки. То навальними забивали, то лукашенками. А зараз різко перемкнулися на Афганістан.
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30.08.2021 02:14 Ответить
"зеленый калидор " Група держав отримала запевнення від талібів на свободу виїзду іноземців та низки афганців, - заява - Цензор.НЕТ 5
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29.08.2021 22:10 Ответить
думаю рашкины консультанты им уже подсказали как надо договариваться...
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29.08.2021 22:26 Ответить
Нє, ну якщо таліби обіцяють, то тоді так і є.
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29.08.2021 22:27 Ответить
Из статей плавно исчезли слова "террористическая организация" рядом со словам Талибан.
Скоро появятся более мягкие - та сторона, революционеры, уважаемые партнеры, любі друзі и т.д.
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29.08.2021 22:33 Ответить
"Слюшаай!Мамай клянус!"
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29.08.2021 22:56 Ответить
"Группа государств получило заверение от талибов ..." Група держав отримала запевнення від талібів на свободу виїзду іноземців та низки афганців, - заява - Цензор.НЕТ 4280 эта пздц !!! Та соберитесь своей группой, та да дайте по бубну талибану и вопрос с эвакуацией закроется сам собой !!! импотенты Група держав отримала запевнення від талібів на свободу виїзду іноземців та низки афганців, - заява - Цензор.НЕТ 6774
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29.08.2021 23:48 Ответить
 
 