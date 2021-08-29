Готов предоставить трибуну Рады, чтобы Данилов рассказал на кого из депутатов влияют олигархи, - Разумков
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призывает секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова точно назвать народных депутатов, на которых, по его мнению, оказывается давление со стороны олигархов.
"Я думаю, что господин Данилов как ответственный гражданин уже обратился к правоохранительным органам, НАБУ, НАПК, потому что связь с олигархами, если они имеют влияние (на народных депутатов – ред), – это коррупция. Более того, я готов предоставить для этого и трибуну Верховной Рады Украины – ну, чтобы пальцем показать, на кого именно оказывается такое давление. И если такого не произойдёт, то возможно, придется извиниться перед народными депутатами и перед украинским парламентом", – заявил Разумков в программе "Подробности недели" на телеканале "Интер", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он подтвердил, что у него были "заочные и очные дискуссии" с Даниловым о том, какой именно орган должен определять перечень "олигархов", и напомнил, что, по его мнению, это не должно относиться к полномочиям СНБО.
При этом спикер подчеркнул, что "идти путем домыслов или безосновательных обвинений" не является его форматом работы как главы ВР.
"Возможно, в аппарате Совета национальной безопасности и обороны в этом плане есть больше опыта, но надеюсь, все-таки, нет", – добавил Разумков.
Вместе с тем, что если законопроект о деолигархизации будет объективным и сбалансированным, то он может быть проголосован во втором чтении в стенах Верховной Рады.
Пожалуйста, подождите...
Після завершення урочистостей народний депутат Трухін разом з головою ОДА Синєгубовим та головою облради Біленьким приблизно з 11:00 до 12:00 обідали в полтавському ресторані «Лілея». Народний депутат Трухін пив віскі. На зауваження присутніх, що йому ж сідати за кермо, нардеп віджартувався, що наші закони мають суворе покарання, але вони необов'язкові для виконання. Тож Трухін пив на рівні з полтавцями і потім сів за кермо автомобіля Audi та поїхав у напрямку Києва. Є інформація, що автомобіль Трухіна зупинявся на трасі біля ресторану «Каспій» (с. Лобкова Балка за Хоролом). Цей ресторан належить однопартійцю Трухіна, який зараз є керівником фракції «Слуга народу» в Полтавській обласній раді. Поки що невідомо скільки ще випив народний депутат Трухін у ресторані «Каспій».
І вже о 15:45 народний депутат Трухін на в'їзді до Києва допустив зіткнення з автомобілем Форд. Серед травмованих у ДТП голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі, його помічник Роман Лишень та водій. Автомобіль стояв на перехресті, зупинившись на червоне світло світлофора. І в цей момент у нього врізався автомобіль Трухіна. Форд відкинуло на Daewoo. У результаті ДТП шестеро осіб, серед яких голова Комітету арбітрів Лучі, а також двоє дітей з Daewoo, були травмовані. Сам Трухін неушкоджений.
Дивлячись як швидко центральні засоби масової інформації прибирають всі згадки про ДТП, яке скоїв народний депутат Олександр Трухін, стає зрозумілим, що десь на дуже високому рівні дали команду «зам'яти». Досі невідомо чи проводилася після ДТП перевірка Трухіна на предмет алкогольного сп'яніння. Чи перевірялися камери на трасі Київ-Харків-Довжанський на предмет фіксації швидкості автомобіля, яким керував Трухін. Адже, враховуючи зупинку в ресторані «Каспій», їхав народний депутат явно з перевищенням швидкості.
Також дивує відсутність будь-якої реакції з боку керівництва партії «Слуга народу». Керівник осередку партії «Слуга народу» народний депутат Олександр Трухін під час публічного заходу у Полтаві дозволяє собі в присутності багатьох людей і керівництва області зневажливо ставитися до Законів України, п'є віскі, потім сідає за кермо автомобіля і створює ДТП із постраждалими та продовжує далі керувати обласним осередком президентської партії.
Володимир ВЕЛИЧКО, блогер Полтава.
Скандально известный депутат от Слуги Народа Трухин Александр Николаевич и его пьяное ДТП на левом берегу Киева стали последней каплей в чаше терпения Вашингтона накануне визита президента Зеленского в Соединенные Штаты. Как известно, А.Трухин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, едва не убил итальянца Лучано Лучи (председателя комитета арбитров УАФ), его водителя, переводчика и двух детей.
Наступает заключительный отсчет времени до встречи президента Джозефа Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского. В США президент Украины прибывает не один. Но присутствие некоторых делегатов явно устраивает не всех. Так, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси считает включение Александра Трухина неуместным, отмечает американское издание *****************.org в статье «Nancy Pelosi considers the inclusion of Oleksandr Trukhin in Ukrainian delegation inappropriate». "Вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения является серьезным правонарушением, и такие люди не могут быть включены в делегацию высшего ранга. Киев должен избегать услуг А.Трухина, по крайней мере, до тех пор, пока не будет завершено полное, прозрачное и всестороннее расследование", - считает Н.Пелоси.
Александр Трухин включен в состав официальной делегации в качестве члена Группы по межпарламентским отношениям с Соединенными Штатами Америки. Член президентской партии "Слуга народа" и влиятельный народный депутат Александр Трухин подозревается в пьяном ДТП с отягчающими обстоятельствами.
Автомобильная авария произошла в Киеве несколько дней назад. По данным полиции, шесть человек получили ранения, в том числе двое детей. Это стало результатом безответственного поведения на дороге пьяного Трухина, который управлял своим автомобилем марки Ауди. Есть подозрение, что в момент аварии он находился под воздействием алкоголя.
В результате инцидента пострадал Лучано Лючи, ветеран футбольного судейства из Италии, известный футбольный функционер. У него было диагностировано сотрясение головного мозга и повреждение мягких тканей лица. Его жизни ничего не угрожает, но Лючи какое-то время останется в больнице. Лучано Лючи вернется в Италию, как только это станет оправданным с медицинской точки зрения.
Этот еврейчик очень долго работал на бывшего первого секретаря Днепропетровского обкома ВЛКС, а ныне миллиардера, Сергея Тигипко. Даже руководил избирательным штабом партии "Трудовая Украина", Сергея Тигипко, правда проиграли и в Раду не попали.
Ну и родственник (по матери) с Анатолием Гриценко...
Не получится- все сорта парашного говна, включая Зелю, Разумкова, Елдака и прочих будут вскоре сметены. Примерно знаю, кто придёт на их место. Зебилы, это будет как раз не Порох.
Второго зебила малоросса, какой бы ни была его фамилия, не надо!
Порох - проверенный человек, а ноу-нейм - нафиг не нужен!
Хоть бы раз уроды могли бы заткнуться, чтобы совсем не просрать страну.
Но!!! Но у него слабо со стратегическим анализом и мышлением. Когда Зеленский предложил ему (перед выборами) должность Начальника Генерального штаба (после своей победы), то он поставил на заведомо проигрывающего любому другому кандидату Петра Порошенко. А это уже плохая характеристика.
У нас уже был отличный тактик - Леонид Кучма, но до сих пор мы не избирали в Президенты человека со стратегическим мышлением. Может в этом и наши проблемы.
А насчёт "алкоголика"-диабетика прямо к психиатру. Там помогут.
Но результат будет ожидаем - СН полным составом (включая Разумкова) под Ахметовым, Коломойским, Фирташем, а в остальных партиях пятое через десятое паршивые овцы.
Мне почему-то кажется, что колоться Разумков и всё их монобольшинство, начнут чистосердечно уже на подходе к той дыбе, только вздохнув воздух подвала ))))
Но дыба вне закона, как и пентанол натрия, а полиграф очень зависит от того, КТО расшифровывает. Дыба... Интересное предложение )))
Так что из шести, только двое первых, хоть как-то думали про Украину, а остальные просто ворюги.
Собственно Кравчук и Кучма не давали коррупции сожрать всю машину государственной власти. А дальше всё становилось только хуже и хуже, с фразы "сынок, возьми в ресторане чек и засунь его этому журналисту" - вот в тот момент я и понял, что Ющенко то еще чмо (((
на всех влияют.
Если это ложь, клеветники должны быть ответить по закону, если правда, то должно быть возбуждено уголовное дело.
Парадокс в том, что на Западе - политическая коррупция невозможна, это безопасность страны.
Страна с политической коррупцией не может находиться в НАТО, ,,конверты,, могут открыть военные секреты странам-врагам.
Кстати, в 70-е годы, в Киеве был знаменитый судебный процесс над преподавателями ВУЗА, их обвиняли в преступлении против безопасности страны: они за ,,конверты,, принимали абитуриентов в ВУЗЫ и выдавали ,,неучам,, дипломы.
Заключение суда: ,,липовые,, инженеры - угроза безопасности стране ...