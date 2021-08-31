После десятилетий запрета и неизвестности в Киеве впервые прозвучали романсы композитора Барвинского. ФОТО

Состоялась киевская премьера солопений выдающегося украинского композитора Василия Барвинского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, премьера проекта Натальи Половинки "Барвинский. Возвращение в Украину" состоялась 28 августа на территории Софии Киевской в рамках фестиваля высокого искусства Bouquet Kyiv Stage 2021. В целом было исполнено 12 композиций на слова украинских поэтов.

Читайте также: Украинка Лынив стала первой женщиной-дирижером на Байройтском фестивале

"Василий Барвинский родился в 1888 году в Тернополе, происходил из древнего шляхетского рода. Его прадед в 1830-е годы был ректором Львовского университета. А сам Василий Барвинский 33 года возглавлял сперва Музыкальный институт, а потом - Консерваторию во Львове. Получил прекрасное образование во Львове и Праге, стал первым композитором, основавший в Украине такие жанры как фортепианный концерт, симфоническая рапсодия. Он фактически сделал репертуар украинской виолончельной музыки. Он творил очень интересную модерную музыку, которую можно сравнить со львовской сецесией - роскошным украинским садом. При чем этот сад соединялся с чувством катастрофы, которая когда-то приблизится (а она в его жизни, к сожалению, приблизилась). Он был огромным патриотом.

Еще он был зятем выдающегося Ивана Пулюя - одного из изобретателей рентгенографии. И если вы помните знаменитую фотографию (рентгеновский снимок - Ред.) 1895 года, где лежит рука рядом со шпилькой, то это рука жены Василия Барвинского Наталья Пулюй. Она была талантливой пианисткой, красавицей и, как мы сегодня бы сказали, светской львицей. В такой атмосфере творил Барвинский.

И когда пришли советы на Запад Украины, то он не уехал, остался на Родине. В 1948 году его репрессировали абсолютно ужасным образом. Его подопечные - преподаватели Львовской консерватории во дворе сожгли его рукописи. При этом пытали самого Барвинского. Его обессилившего и почти потерявшего слух вынудили подписать бумагу об отказе от своих рукописей (а на тот момент большинство его произведений существовали в форму рукописей).

10 лет они с женой отбывали наказание в Мордовии, в соседних лагерях, но они не знали об этом. Когда они вернулись после ссылки, Барвинскому уже было 70 лет. Но когда смотришь на фотографии того времени, то видишь лица красивых людей.

Барвинского реабилитировали только через год после смерти усилиями его друзей и почитателей. 25 лет творчество Василия Барвинского было запрещено. Храбрецы решались исполнять его произведения, но все это происходило втайне. В то же время он стал первым украинским композитором, которого начали печатать в Соединенных Штатах Америки, Европе и Японии. Он еще в 1938 году звучал в первых пробах телетрансляции в Великобритании. Премьера виолончельного концерта, который Барвинский писал в лагере, думая о сыне-виолончелисте, состоялась в 1970 году в Белом Доме. То есть, это человек, который уже в ХХ веке нес славу об Украине в мире", - отметили организаторы фестиваля.

В его творчестве остаются белые пятна, не все произведения Барвинского найдены.

Читайте также: "Я піду в далекі гори" впервые зазвучала на сингальском языке - презентован украинско-ланкийский клип к 30-летию Независимости. ВИДЕО

Фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage был основан 2018 года в Киеве. Традиционно проходит в последние дни лета в саду заповедника "София Киевская". В этом году он пройдет с 27 августа по 3 сентября. Программа фестиваля.

Организаторы фестиваля - культурный центр Дом Мастер Класс и Национальный заповедник "София Киевская".

Учредители фестиваля позиционируют его как подарок городу, поэтому вход на все события свободный. Необходимо оплатить только за входной билет на территорию "Софии Киевской".