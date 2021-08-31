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После десятилетий запрета и неизвестности в Киеве впервые прозвучали романсы композитора Барвинского. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Состоялась киевская премьера солопений выдающегося украинского композитора Василия Барвинского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, премьера проекта Натальи Половинки "Барвинский. Возвращение в Украину" состоялась 28 августа на территории Софии Киевской в рамках фестиваля высокого искусства Bouquet Kyiv Stage 2021. В целом было исполнено 12 композиций на слова украинских поэтов. 

После десятилетий запрета и неизвестности в Киеве впервые прозвучали романсы композитора Барвинского 01

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"Василий Барвинский родился в 1888 году в Тернополе, происходил из древнего шляхетского рода. Его прадед в 1830-е годы был ректором Львовского университета. А сам Василий Барвинский 33 года возглавлял сперва Музыкальный институт, а потом - Консерваторию во Львове. Получил прекрасное образование во Львове и Праге, стал первым композитором, основавший в Украине такие жанры как фортепианный концерт, симфоническая рапсодия. Он фактически сделал репертуар украинской виолончельной музыки. Он творил очень интересную модерную музыку, которую можно сравнить со львовской сецесией - роскошным украинским садом. При чем этот сад соединялся с чувством катастрофы, которая когда-то приблизится (а она в его жизни, к сожалению, приблизилась). Он был огромным патриотом.

Еще он был зятем выдающегося Ивана Пулюя - одного из изобретателей рентгенографии. И если вы помните знаменитую фотографию (рентгеновский снимок - Ред.) 1895 года, где лежит рука рядом со шпилькой, то это рука жены Василия Барвинского Наталья Пулюй. Она была талантливой пианисткой, красавицей и, как мы сегодня бы сказали, светской львицей. В такой атмосфере творил Барвинский.

И когда пришли советы на Запад Украины, то он не уехал, остался на Родине. В 1948 году его репрессировали абсолютно ужасным образом. Его подопечные - преподаватели Львовской консерватории во дворе сожгли его рукописи. При этом пытали самого Барвинского. Его обессилившего и почти потерявшего слух вынудили подписать бумагу об отказе от своих рукописей (а на тот момент большинство его произведений существовали в форму рукописей). 

10 лет они с женой отбывали наказание в Мордовии, в соседних лагерях, но они не знали об этом. Когда они вернулись после ссылки, Барвинскому уже было 70 лет. Но когда смотришь на фотографии того времени, то видишь лица красивых людей. 

Барвинского реабилитировали только через год после смерти усилиями его друзей и почитателей. 25 лет творчество Василия Барвинского было запрещено. Храбрецы решались исполнять его произведения, но все это происходило втайне. В то же время он стал первым украинским композитором, которого начали печатать в Соединенных Штатах Америки, Европе и Японии. Он еще в 1938 году звучал в первых пробах телетрансляции в Великобритании. Премьера виолончельного концерта, который Барвинский писал в лагере, думая о сыне-виолончелисте, состоялась в 1970 году в Белом Доме. То есть, это человек, который уже в ХХ веке нес славу об Украине в мире", - отметили организаторы фестиваля.

После десятилетий запрета и неизвестности в Киеве впервые прозвучали романсы композитора Барвинского 02

В его творчестве остаются белые пятна, не все произведения Барвинского найдены. 

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Фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage был основан 2018 года в Киеве. Традиционно проходит в последние дни лета в саду заповедника "София Киевская". В этом году он пройдет с 27 августа по 3 сентября. Программа фестиваля.

Организаторы фестиваля - культурный центр Дом Мастер Класс и Национальный заповедник "София Киевская".

Учредители фестиваля позиционируют его как подарок городу, поэтому вход на все события свободный. Необходимо оплатить только за входной билет на территорию "Софии Киевской".
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Топ комментарии
+25
Мразі "русские". Репресовували і знищували все українське. Справжній Мордор. Толкін зовсім не вигадував надзвичайного зла. Пишучи свою книгу, він просто дивився на схід, туди, де зло існувало та розповзалося. І воно, на жаль, все ще існує і загрожує людям, от тільки Верховний Говнокомандувач цього не розуміє і його 73%
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29.08.2021 23:35
+9
Здається Монатік перевершив самого Барвінського. Зеля так вирішив Після десятиліть заборони і невідомості в Києві вперше прозвучали романси композитора Барвінського - Цензор.НЕТ 3708
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30.08.2021 00:46
+6
«Запад Украины» пишеться так - «запад Украины».
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29.08.2021 23:56
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Что там по поводу ДТП Трухина? Его посадят или проглотнём все дружно? А то 30 СМИ Открыто выступили о своей продажности - это что вообще? Если так, то глотать в следующий раз придется больше, всё больше и больше... Овцы зелебобика осознают это?
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29.08.2021 23:19 Ответить
Вовка своїх не здає.
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29.08.2021 23:30 Ответить
Здається Монатік перевершив самого Барвінського. Зеля так вирішив Після десятиліть заборони і невідомості в Києві вперше прозвучали романси композитора Барвінського - Цензор.НЕТ 3708
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30.08.2021 00:46 Ответить
Мразі "русские". Репресовували і знищували все українське. Справжній Мордор. Толкін зовсім не вигадував надзвичайного зла. Пишучи свою книгу, він просто дивився на схід, туди, де зло існувало та розповзалося. І воно, на жаль, все ще існує і загрожує людям, от тільки Верховний Говнокомандувач цього не розуміє і його 73%
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29.08.2021 23:35 Ответить
романсы - фото...
ну пипец набрали донецких, почему не видео, или хотябы аудио...
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29.08.2021 23:45 Ответить
«Запад Украины» пишеться так - «запад Украины».
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29.08.2021 23:56 Ответить
Влучно, але ЛИШЕ ОДИН 👍.
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30.08.2021 11:38 Ответить
Оце ось "... происходил из древнего шляхетского рода ". Та не вже ? Ну, тоді падаємо навколішки та цілуємо шкарпетки. От, Тарасу Григоровичу з цим щастям, нажаль, не повезло. Не з того роду. З бидлячього вийшов. Як і всі ми... Огидно читати й слухати цю блювоту.
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30.08.2021 00:43 Ответить
иван гонта e2e9660b
кацап йди на йух! Після десятиліть заборони і невідомості в Києві вперше прозвучали романси композитора Барвінського - Цензор.НЕТ 917
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30.08.2021 00:47 Ответить
Дякую за пораду. Я так розумію, що ви теж з " древнего шляхетского рода " ?
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30.08.2021 00:59 Ответить
Бидлото, шляхетність роду визначається не кількістю награбованого бабла, а традиціями, освіченістю. культурою, манерами, відношенням до навколишніх... Ну, тими речами, що для такого, як ти бидла є просто неприйнятними. Жрать, страть, ржать..., 95-квартал, якщо коротко.
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30.08.2021 09:08 Ответить
Один такий, з цієї когорти, хвалився як його дід в 30-ті виміняв хлібину на діамантовій перстень ...
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30.08.2021 09:33 Ответить
"Шляхетний" , небидлячий ти наш... Як вас багато стало. Вимушений небидлячому нагадати, що існують ще й трохи інші, "нешляхетні "ціності. "...3. Блаженні вбогі духом, бо їхнє є Царство Небесне. 4 Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. 5 Блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони. 6 Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. 7 Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть. 8 Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. 9 Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. 10 Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне..."
Але, як я розумію "...мама вас НЕ познакомила в детстве с этой доктриной...".
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30.08.2021 20:52 Ответить
Дурне ти, убоге і не лікуєшся. І що ж ти тут наплело, дурнувата нешляхетна бидлото? Нахапалось фраз, а їх суті ж ти, дебіле, не розумієш. От скажи, придурку, чого ж ти, блажений весь такий, від згадки лише про шляхетність роду Барвінського аж гімном стікати став? Чого ж так? А бо ти насправді тупе бидло, яке й тями не має, що шляхетність то не про матеріальні статки, не соціальний стан, а зовсім інше, але тобі, бидлото недоступне. Бо роджений ти бидлом, бидлом і здохнеш.
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30.08.2021 21:12 Ответить
Ех, голубе ти сизий. Не повіриш, але я на тебе не ображаюся. Зовсім. Бо ми, бидлюки нешляхетні, навчилися не ображатися. Особливо , НА ТАКИХ, ЯК ТИ.
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30.08.2021 21:23 Ответить
Та йди на хрін, придурку, то твої проблеми.
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30.08.2021 21:26 Ответить
Шляхетна відповідь. Бажаю всього найкращого ! СЛАВА УКРАЇНІ !
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30.08.2021 21:31 Ответить
Ти ще тут?
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30.08.2021 21:40 Ответить
а ваші предки були злиднями?
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30.08.2021 06:43 Ответить
Богдан Весоловський - найкращі пісні
https://www.youtube.com/watch?v=AsA7EQmLG_k

Іван-Богдан Весоловський (30 травня 1915, Відень - 17 грудня 1971, Монреаль) - український пісняр, композитор, акордеоніст. Увійшов в історію музичного Львова як композитор легкого жанру. Після десятиліть заборони і невідомості в Києві вперше прозвучали романси композитора Барвінського - Цензор.НЕТ 1679
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30.08.2021 00:44 Ответить
 
 