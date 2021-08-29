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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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Не могу гарантировать: Макрон о договоре с Талибаном о беспрепятственном выезде желающих из Афганистана

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Не могу гарантировать: Макрон о договоре с Талибаном о беспрепятственном выезде желающих из Афганистана

Эммануэль Макрон не может гарантировать успешность переговоров с "Талибаном" относительно того, чтобы афганцам, нуждающимся в защите от радикального движения, разрешили покинуть страну. Франция и другие страны планируют создать "безопасную зону" в аэропорту Кабула.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Во время обращения к афганцам Макрон пообещал поднять вопрос об эвакуации афганцев, нуждающихся в защите от "Талибана".

"Сможем ли мы это сделать? Я не могу вам этого гарантировать", - добавил президент.

По словам лидера Франции, Великобритания и Германия в Совете безопасности США планируют создать "безопасную зону" в аэропорту Кабула для продолжения эвакуации. Впрочем, переговоры с "Талибаном" не означают, что страна признает их правление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа государств получила заверения от талибов на свободу выезда иностранцев и ряда афганцев, - заявление

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
Макрон - это Зеля на максималках, то есть если бы не употреблял. А так такой же клоун. Никто его не уважает
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29.08.2021 23:35
+6
у меня слов нет !!! договариваются и просят гарантии у террористов !!! .. этот мир сошел с ума...
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29.08.2021 23:51
+2
Тю. Домовляйся з ******. За підказку не дякуй.
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29.08.2021 23:32
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Тю. Домовляйся з ******. За підказку не дякуй.
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29.08.2021 23:32 Ответить
Макрон - это Зеля на максималках, то есть если бы не употреблял. А так такой же клоун. Никто его не уважает
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29.08.2021 23:35 Ответить
Не можу гарантувати: Макрон про договір із "Талібаном" про безперешкодний виїзд охочих із Афганістану - Цензор.НЕТ 1243
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29.08.2021 23:37 Ответить
фуйло включил многоходовочку и раньше всех гарантировал бармалеям свою террористическую дружбу, и те ему пообещали, что кацапы (пока) будут в безопасности, в обмен на поддержку и невмешательство
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29.08.2021 23:40 Ответить
По крайней мере честно 😕
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29.08.2021 23:42 Ответить
Лячно Макроше- там чорних і так вже більше хврацузів
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29.08.2021 23:42 Ответить
А що "козак байда" ? Обіцяє ? Гарантує ?
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29.08.2021 23:44 Ответить
Обіцяє насадіть тебе на бутилку Не можу гарантувати: Макрон про договір із "Талібаном" про безперешкодний виїзд охочих із Афганістану - Цензор.НЕТ 1633
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30.08.2021 01:27 Ответить
у меня слов нет !!! договариваются и просят гарантии у террористов !!! .. этот мир сошел с ума...
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29.08.2021 23:51 Ответить
а ещё зелох хочет террористам особый статус в конституции, с правом руцьких танков прям здесь, и засос руцькому миру
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30.08.2021 00:06 Ответить
Лягушатник не хочет поднять вопрос о роли мокшанских болот в этой гум. катастрофе?
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30.08.2021 00:14 Ответить
Тогда и не пиз-ди.
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30.08.2021 01:35 Ответить
Виявилось що брехня і підлість - це не тільки європейські цінності . Тому гарантувати нічого не можна .
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30.08.2021 06:56 Ответить
макаронник... а ты с ху*лом договорись.... у тебя это нармально получается.
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30.08.2021 10:12 Ответить
 
 