Путин пытается решить задачу, которую не решил Сталин, - Чубаров о репрессиях в оккупированном Крыму

Президент России Владимир Путин, как и советский диктатор Иосиф Сталин в 1944 году, пытается уничтожить крымских татар в Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио НВ" заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Путин хочет решить одну из тех задач, которую не смог до конца решить Сталин и советская система. Им казалось, что в 1944 году они окончательно вычистили Крым от его коренного народа. Но спустя почти полвека мы вернулись с очень большими потерями – половина народа умерла в первые годы депортации. А теперь, уже на 23-м году украинской независимости, Путин снова вторгается в Крым, чтобы завершить то, что не осуществил Сталин", – сказал он.



Глава Меджлиса отметил, что перед оккупацией Крыма на полуострове было около 300 тыс. крымских татар.



"По всем экспертным анализам, где-то около 30 тыс. крымских татар были вынуждены покинуть полуостров", – объяснил Чубаров.

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