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К ряду министров есть претензии и у Рады, и у профильных комитетов, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

К ряду министров есть претензии и у Рады, и у профильных комитетов, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует на осень некоторые кадровое ротации в Кабинете министров Украины.

"Я думаю, что осень будет связана с кадровыми изменениями. Действительно, фамилии (министров – ред) и так звучат, но я не думаю, что их сегодня стоит озвучивать. Но к ряду министров есть претензии как у Верховной Рады, как у профильных комитетов, так, я думаю, что и у общества. Поэтому некоторые ротации в Кабмине я лично также прогнозирую", – заявил Разумков в программе "Подробности недели" на телеканале "Интер", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом то, как быстро эти ротации произойдут и насколько массовыми они будут, спикер назвал вопросом дискуссий, позиции фракции "Слуга народа" и профильных парламентских комитетов.

"Но думаю, что осень будет достаточно эмоциональной", – добавил он.

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Автор: Роман Свиридович
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Дима такой обтекаемый, что может даже в дерьме плыть
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30.08.2021 01:47 Ответить
И у нас масса претензий к этим дармоедам
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30.08.2021 06:09 Ответить
Сотрудники ДФС провалили операцию

Сотрудники ДФС провалили операцию
В ночь с 26 на 27 августа сотрудники ГФС попытались организовать провокацию в отношении работников Государственной налоговой службы.

По информации нашего источника, группа лиц при пособничестве сотрудника подразделения внутренней безопасности ГФС осуществила попытку проникнуть на этажи здания на Львовской 6, где расположены кабинеты сотрудников налоговой службы с целью подбросить в них крупную сумму денег, которую на следующий день должна была «обнаружить» внутренняя безопасность ГФС.

Однако, вследствие крайне низкой квалификации сотрудников ГФС вскрыть двери им не удалось. Более того, их действия были зафиксированы камерами наружного наблюдения налоговой службы (по информации нашего источника, сотрудники ГФС не знали, что изображение с этих камер записывается - они считали, что эти камеры используются только для наблюдения).

Налоговая служба подала в Национальную полицию заявление о преступлении.

В свою очередь, руководство ГФС прилагает отчаянные усилия, чтобы замять дело и не дать ему ход.

ОРД
https://antikor.com.ua/articles/481478-sotrudniki_dfs_provalili_operatsiju
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30.08.2021 06:29 Ответить
Непонятно.
Если это разные конторы, то почему в налоговой должна что-то обнаруживать внутренняя безопасность ГФС?
А если это одна контора, то почему они обе Государственные?
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30.08.2021 08:41 Ответить
Обосравшиеся - имхо, бывшая налоговая милиция, которую, как и оаск с судьей вовком не могут ликвидировать уже 2 презика...
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30.08.2021 09:08 Ответить
Всё время думал, что внутренняя безопасность какой-то конторы может шарить только внутри этой конторы.
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30.08.2021 13:42 Ответить
Чего не сделаешь ради видимости борьбы с коррупцией...
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30.08.2021 14:54 Ответить
 
 