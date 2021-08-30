К ряду министров есть претензии и у Рады, и у профильных комитетов, - Разумков
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует на осень некоторые кадровое ротации в Кабинете министров Украины.
"Я думаю, что осень будет связана с кадровыми изменениями. Действительно, фамилии (министров – ред) и так звучат, но я не думаю, что их сегодня стоит озвучивать. Но к ряду министров есть претензии как у Верховной Рады, как у профильных комитетов, так, я думаю, что и у общества. Поэтому некоторые ротации в Кабмине я лично также прогнозирую", – заявил Разумков в программе "Подробности недели" на телеканале "Интер", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом то, как быстро эти ротации произойдут и насколько массовыми они будут, спикер назвал вопросом дискуссий, позиции фракции "Слуга народа" и профильных парламентских комитетов.
"Но думаю, что осень будет достаточно эмоциональной", – добавил он.
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Сотрудники ДФС провалили операцию
В ночь с 26 на 27 августа сотрудники ГФС попытались организовать провокацию в отношении работников Государственной налоговой службы.
По информации нашего источника, группа лиц при пособничестве сотрудника подразделения внутренней безопасности ГФС осуществила попытку проникнуть на этажи здания на Львовской 6, где расположены кабинеты сотрудников налоговой службы с целью подбросить в них крупную сумму денег, которую на следующий день должна была «обнаружить» внутренняя безопасность ГФС.
Однако, вследствие крайне низкой квалификации сотрудников ГФС вскрыть двери им не удалось. Более того, их действия были зафиксированы камерами наружного наблюдения налоговой службы (по информации нашего источника, сотрудники ГФС не знали, что изображение с этих камер записывается - они считали, что эти камеры используются только для наблюдения).
Налоговая служба подала в Национальную полицию заявление о преступлении.
В свою очередь, руководство ГФС прилагает отчаянные усилия, чтобы замять дело и не дать ему ход.
ОРД
https://antikor.com.ua/articles/481478-sotrudniki_dfs_provalili_operatsiju
Если это разные конторы, то почему в налоговой должна что-то обнаруживать внутренняя безопасность ГФС?
А если это одна контора, то почему они обе Государственные?