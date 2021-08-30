Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего направится в Калифорнию, - Маркарова

Во время официального визита в США президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего направится в Калифорнию. Мероприятия в столице США уже согласованы обеими сторонами

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Мы с командой Посольства и Офисом президента вышли на финишную прямую подготовки очень насыщенного визита президента в США. В Вашингтоне президент будет находиться два дня - 31 августа и 1 сентября, потом поездка в Калифорнию", – написала она.

Маркарова подчеркнула, что план мероприятий в Вашингтоне распланирован и согласован обеими сторонами.

"Из уже запланированного в Вашингтоне - встреча президентов Украины и США в Белом Доме, основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами, встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров. Кроме того, запланировано открытие Украинского Дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона", – написала посол Украины.

"Надеемся рассказать больше деталей уже совсем скоро", – добавила Маркарова.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее встреча Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября.