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Вопрос переноса переговоров по Донбассу из Минска в другой город не обсуждается, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вопрос переноса переговоров по Донбассу из Минска в другой город не обсуждается, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что новая площадка для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе пока не обсуждается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в  эфире телеканала "Украина 24".

Консультации проводятся в режиме онлайн.

"Абсолютно никаких изменений, никаких перспектив. Пока никаких перспектив выхода ТКГ из онлайна в офлайн нет. Поэтому все работают. Если честно, этот вопрос сейчас не на повестке дня - вопрос альтернативного Минску города, мы это не обсуждаем", - сказал глава МИД.

Отметим, что предложение перенести переговоры ТКГ по Донбассу из Минска в другой город озвучил глава украинской делегации Леонид Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока никаких перспектив перехода заседаний ТКГ из онлайна в офлайн нет, - Кулеба

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
А так дышал, так дышал
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30.08.2021 06:19
+3
Ну тут все просто. Можно морщить носик и умные вещи говорить, но Путин не разрешает формат кроме Нормандского и Минска.
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30.08.2021 06:45
+3
Ты с фамилии ************ литера допустил пять ошибок. Где ж тебя грамматике учили?))
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30.08.2021 07:04
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впервые вижу Кулебу серьезным человеком на фото, а то придурок мордой лица постоянно.
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30.08.2021 02:56 Ответить
И без розового платочка.
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30.08.2021 09:02 Ответить
Есть такая профессия, Украину защищать и причем не от Пентагона или НАТО..... Вопрос переноса переговоров по Донбассу из Минска в другой город не обсуждается, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4105
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30.08.2021 03:07 Ответить
...а, надо бы. Минск не лучшая площадка. Можно найти замену, например Будапешт: старый европейский город с вековой историей,
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30.08.2021 05:30 Ответить
А так дышал, так дышал
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30.08.2021 06:19 Ответить
А почему бы и не обсудить???
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30.08.2021 06:28 Ответить
Ну тут все просто. Можно морщить носик и умные вещи говорить, но Путин не разрешает формат кроме Нормандского и Минска.
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30.08.2021 06:45 Ответить
Ты с фамилии ************ литера допустил пять ошибок. Где ж тебя грамматике учили?))
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30.08.2021 07:04 Ответить
Все эти форматы существуют, абы только потешить ЭГО Германии и Франции,как великих миротворцев, а на куй нам они нужны. Санкции снимут ? Щас, СП-2 показал, если хочется то найдут возможность начхать на санкции.
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30.08.2021 07:35 Ответить
"Пока никаких перспектив выхода ТКГ из онлайна в офлайн нет."

В онлайне можно хоть в Минске, хоть на Марсе встречаться... Вопрос переноса переговоров по Донбассу из Минска в другой город не обсуждается, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4680
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30.08.2021 07:23 Ответить
Вопрос переноса переговоров по Донбассу из Минска в другой город не обсуждается, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2450
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30.08.2021 07:39 Ответить
Обосратушки. Как обычно.
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30.08.2021 08:19 Ответить
Аха, типа само ТО место, да?
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30.08.2021 08:55 Ответить
Оббычно победитель диктует свои условия. Мы проиграли войну и поэтому вынуждены подчинится.
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30.08.2021 09:24 Ответить
Яке у вас ,Дмитрий Кравченко (кравцов,шевцов),звання у складі ФСБ підорефії? Чи гавкаєте просто так,без звання,але за гроші ФСБ?
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30.08.2021 10:31 Ответить
 
 