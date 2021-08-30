Двое украинских воинов ранены в результате российских обстрелов на Донбассе. За сутки - 9 нарушений "тишины", - штаб ООС

За прошедшие сутки, 29 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из минометов 120-мм калибра.

Возле Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из подствольных гранатометов.

В направлении Крымского враг дважды обстреливал позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Попасной оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

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Вблизи Золотого-3 российские наемники дважды обстреляли украинские позиции изстанковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате обстрелов российско-оккупационных войск 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

В штабе подчеркнули, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 30 августа, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Возле Новозвановки враг обстрелял позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих Объединенных сил нет.

Отмечается, что обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.