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Двое украинских воинов ранены в результате российских обстрелов на Донбассе. За сутки - 9 нарушений "тишины", - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Двое украинских воинов ранены в результате российских обстрелов на Донбассе. За сутки - 9 нарушений

За прошедшие сутки, 29 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из минометов 120-мм калибра.

Возле Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из подствольных гранатометов.

В направлении Крымского враг дважды обстреливал позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Попасной оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате российских обстрелов 28 августа шесть бойцов ВСУ ранены, девять - контужены, - Корчинская. ФОТО

Вблизи Золотого-3 российские наемники дважды обстреляли украинские позиции изстанковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате обстрелов российско-оккупационных войск 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

В штабе подчеркнули, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 30 августа, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Возле Новозвановки враг обстрелял позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих Объединенных сил нет.

Отмечается, что обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
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Топ комментарии
+9
Двое украинских воинов ранены в результате российских обстрелов на Донбассе. За сутки - 9 нарушений "тишины", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4469
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30.08.2021 07:34
+7
О, там еще есть шахтёры...
Двое украинских воинов ранены в результате российских обстрелов на Донбассе. За сутки - 9 нарушений "тишины", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9642
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30.08.2021 07:37
+7
Ответ прахвессорке Бильченко
Двох українських воїнів поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9029
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30.08.2021 08:18
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Двое украинских воинов ранены в результате российских обстрелов на Донбассе. За сутки - 9 нарушений "тишины", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4469
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30.08.2021 07:34 Ответить
О, там еще есть шахтёры...
Двое украинских воинов ранены в результате российских обстрелов на Донбассе. За сутки - 9 нарушений "тишины", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9642
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30.08.2021 07:37 Ответить
Под козой они подразумевают Майку Пирогову. Алкоголичка, осужденная за мошенничество и заочно на 10 лет за терроризм. Орда сознательно впихивает в переговоры в ТКХ ее чтобы сорвать переговоры, т.к. Украина давно заявляет что с такими личностями за один стол не сядет.
Двох українських воїнів поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 507
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30.08.2021 07:56 Ответить
Из какого оружия вели ответный огонь украинские воины - герои? Из газовых пистолетов с резиновыми пулями? Какое тяжёлое вооружение ещё осталось на передовой после предательского "разведения" войск? Где сообщения о потерях и разрушениях на путинских позициях? Нечем похвастаться? Потому что, потери только у нас.... Благодаря нашему капитулянтскому командованию дезертиров и агентов кремля...
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30.08.2021 07:57 Ответить
Яких обрав мудрий нарід таких і маємо.
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30.08.2021 08:05 Ответить
И как вам перемирие?
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30.08.2021 08:12 Ответить
Ответ прахвессорке Бильченко
Двох українських воїнів поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9029
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30.08.2021 08:18 Ответить
Двох українських воїнів поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 396
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30.08.2021 08:21 Ответить
Битым кирпичем,и здесь дороги латают,уж поверьте.
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30.08.2021 08:57 Ответить
Наш ********** схоже "набрав в рот води" або більш вірогідно зайнятий чиїмось прутнем (шукає мир)!
Ост такий стенд-ап на порушення перемир'я, поранення і загибель військових(((
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30.08.2021 08:25 Ответить
Відмовчатись, його звичайна тактика.
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30.08.2021 08:44 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
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30.08.2021 10:39 Ответить
Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.

Убей русскую нечисть, избавь украинскую землю от заразы!
Двох українських воїнів поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3974
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30.08.2021 13:11 Ответить
Я подозреваю, что фраза «из стрелкового оружия» означает выстрелы вражеских снайперов, но их так называют чтобы не обижать говнокомандующего, для которого «прицельный снайперский огонь ушёл в прошлое». Боюсь, что тот из двоих раненых, который ранее тяжело, был ранен именно снайпером.
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30.08.2021 13:20 Ответить
 
 