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Важная информация об источниках пандемии COVID-19 находится в КНР, но Пекин продолжает утаивать ее, - Байден

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Важная информация об источниках пандемии COVID-19 находится в КНР, но Пекин продолжает утаивать ее, - Байден

США продолжат работать над расследованием источника коронавируса COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил американский президент Джо Байден.

"Мы сделаем все возможное, чтобы определить истоки этой вспышки, которая вызвала так много боли и смерти по всему миру, так, чтобы мы могли принять все необходимые меры предосторожности, чтобы это не повторилось", - говорится в заявлении Байдена, распространенном на сайте Белого дома.

Байден указал, что ключевая информация об источнике вируса находится у КНР, однако Пекин продолжает скрывать эту информацию.

"Важная информация об источниках пандемии находится в КНР, однако с самого начала правительственные чиновники в Китае работали над тем, чтобы предотвратить к ней доступ тех, кто начал международное расследование. (...) КНР продолжает отвергать призывы к прозрачности и утаивать информацию, несмотря на то, что число жертв этой пандемии продолжает расти", - подчеркнул американский президент.

"Нам была необходима эта информация из Китая незамедлительно, когда пандемия еще только начиналась. Миру нужны ответы, и я не успокоюсь до тех пор, пока не получу их. Пандемии не признают границ между государствами, и нам всем следует лучше понять, как появился COVID-19 для того, чтобы предотвратить пандемии в будущем", - отмечается в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай просит ВОЗ расследовать возможную утечку COVID-19 c военной базы в США

"США продолжат работать с партнерами в мире и оказывать давление на Китай для того, чтобы он в полной мере поделился информацией и сотрудничал со Всемирной организацией здравоохранения по выяснению причин возникновения COVID-19, в том числе предоставил бы доступ к соответствующим данным и свидетельствам", - заявил американский президент.

"Мы также продолжим оказывать давление на Китай и для того, чтобы он принял научные нормы и стандарты, в том числе касающиеся обмена информацией и данными с ранних дней пандемии, а также протоколами, связанными с биологической безопасностью. Мы должны дать полную и четкую оценку этой мировой трагедии", - отметил Байден

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) в конце 2019 года. Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.
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Топ комментарии
+7
Орда тоже скрывает реальные данные о умерших от вируса.
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30.08.2021 07:40
+6
Еще немного и китайцы сдадут информацию о московитах.
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30.08.2021 07:57
+5
Китай совсем оборзел считают раз их полтора миллиарда и есть ядерное оружие можно и дурака включать раз скрывают значит вирус Ковид 19 их творчество...
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30.08.2021 07:36
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Китай совсем оборзел считают раз их полтора миллиарда и есть ядерное оружие можно и дурака включать раз скрывают значит вирус Ковид 19 их творчество...
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30.08.2021 07:36 Ответить
и 2-я экономика после США
- да, оборзел! - и что вы сделаете? Важная информация об источниках пандемии COVID-19 находится в КНР, но Пекин продолжает утаивать ее, - Байден - Цензор.НЕТ 8799
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30.08.2021 07:38 Ответить
а пернуть в калюжу считается?
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30.08.2021 07:44 Ответить
попробуй
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30.08.2021 07:49 Ответить
Важная информация об источниках пандемии COVID-19 находится в КНР, но Пекин продолжает утаивать ее, - Байден - Цензор.НЕТ 4154№19
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30.08.2021 07:52 Ответить
Орда тоже скрывает реальные данные о умерших от вируса.
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30.08.2021 07:40 Ответить
Еще немного и китайцы сдадут информацию о московитах.
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30.08.2021 07:57 Ответить
Вот все пытаются притянуть сюда рашу.Вот только не притягивается.Зачем Раша "позволила слив информации"? Или в думаете а США,ЦРУ сидят совсем уж непонимающие ,люди,дураки? А вывод напрашивается такой: в цивилизованном мире всё прикрастно знают про оружие россии,его качество и т.д.,и на путина не сильно оглядываются, бояться.И путину как истинному КГБисту,чтобы держать мир в страхе пытается всеми силами доказать,что кроме ЯО у них есть и "химическое".Поэтому и раскручивается эта инфа,а США ноль внимания.Всё,на плешивого начинают потихоньку "забИвать".
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30.08.2021 08:41 Ответить
Не сильно его бояться
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30.08.2021 09:06 Ответить
Шото Св. Джо как Трвмп заговлрил.
ИМПИЧМЕНТ!! ИМПИЧМЕНТ!!
Как это не? Что значит - ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ, ЭТО ДРУГОЕ?
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30.08.2021 08:01 Ответить
Після бідосіного візиту теж отримає імпічмент як і Трамп.
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30.08.2021 08:36 Ответить
Фраза "Во всём виноваты евреи" - уже не актуальна!
"Во всём виноваты китайцы"!
Интересно, а в Китае китайские евреи есть?
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30.08.2021 08:34 Ответить
Є.
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30.08.2021 08:37 Ответить
Мабуть теж, як і в нас, російськомовні...
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30.08.2021 08:54 Ответить
Всі люди - євреї.
Але не всі про це знають.😄
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30.08.2021 10:50 Ответить
Взагалі то євреї - це русифіковані жиди...так що навряд що всі...
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30.08.2021 12:21 Ответить
Ссыкуны)
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30.08.2021 10:24 Ответить
 
 