Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 217,2 млн, число жертв - более 4,5 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 30 августа в мире зарегистрировали 452 679 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 443 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 217 214 884 случаев инфицирования, из них 452 679 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 515 053 человека, из них 7 443 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 194,1 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 36-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7-ю, по летальным случаям - 36-ю и 6-ю позицию соответственно.