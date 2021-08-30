В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 749 новых случаев заражения, 291 человек выздоровел

В Украине зафиксированы 749 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 30 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 29 августа 2021 в Украине зафиксированы 749 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 55, медработников - 6).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 583 человека;

летальных случаев - 18;

выздоровел - 291 человек.

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 9 617 человек,

методом ИФА - 1 650 человек,

экспресс-тестами - 7 391 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 284 940 человек;

выздоровели - 2 206 683 человека;

летальных случаев - 53 738;

проведено ПЦР-тестов - 11 95 8965.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях", - рассказали в Минздраве.







