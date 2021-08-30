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За неделю на водоемах Украины погибли 22 человека, во время пожаров - 15, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

За неделю на водоемах Украины погибли 22 человека, во время пожаров - 15, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 23.08 по 29.08) на водных объектах Украины погибли 22 человека, во время пожаров - 15.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, с начала недели зарегистрировано 2 тыс. 159 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасен 41 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 725 пожаров, спасены на пожарах 20 человек и не допущено уничтожение огнем 390 зданий и 34 ед. техники. Во время пожаров погибли 15 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 79 тыс. Грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 254 выезда, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 650 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 22 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За июль в Украине утонули почти 400 человек, в том числе более 40 детей, с начала года вода унесла 900 жизней
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Надо купатся в спасательных жилетах. Это должно быть обязательным как шлем для мотоциклиста или ремень для водителя.
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30.08.2021 09:08 Ответить
Ужас: на прошлой неделе на водоемах Украины утонуло 96 человек: такого огромного количества жертв не было даже в период самых ожесточенных боев за Донецкий аэропорт и в районе Дебальцево.

Как можно так варварски относиться к собственной жизни ? Ведь минимум 90 % погибших утонули по причине пьяного состояния: пьяному и море по колено...
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30.08.2021 09:23 Ответить
І це має бути на повістці РНБО.
Ну так ніяких українців не напасешся.
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30.08.2021 09:34 Ответить
Вы совершенно правы, ув. Максим: такие страшные цифра жертв(за первую неделю июля вообще жуткая цифра погибших: 104 утонувших !) - это уже проблема общенационального и общегосударственного масштаба, которой должен заниматься Свет национальной безопасности и спецкомиссия МЧС.
Ведь гибель на воде каждую неделю по 96 по 104, по 88 человек - это такой же адский ужас, как если бы каждую неделю разбивался в авиакатастрофе украинский пассажирский самолёт МАУ !
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30.08.2021 09:42 Ответить
 
 