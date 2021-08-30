За неделю на водоемах Украины погибли 22 человека, во время пожаров - 15, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В течение прошедшей недели (с 23.08 по 29.08) на водных объектах Украины погибли 22 человека, во время пожаров - 15.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, с начала недели зарегистрировано 2 тыс. 159 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасен 41 человек.
Ликвидировано 1 тыс. 725 пожаров, спасены на пожарах 20 человек и не допущено уничтожение огнем 390 зданий и 34 ед. техники. Во время пожаров погибли 15 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 79 тыс. Грн.
В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 254 выезда, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 650 взрывоопасных предметов.
В течение недели на водных объектах погибли 22 человека.
Пожалуйста, подождите...
Как можно так варварски относиться к собственной жизни ? Ведь минимум 90 % погибших утонули по причине пьяного состояния: пьяному и море по колено...
Ну так ніяких українців не напасешся.
Ведь гибель на воде каждую неделю по 96 по 104, по 88 человек - это такой же адский ужас, как если бы каждую неделю разбивался в авиакатастрофе украинский пассажирский самолёт МАУ !