За неделю на водоемах Украины погибли 22 человека, во время пожаров - 15, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 23.08 по 29.08) на водных объектах Украины погибли 22 человека, во время пожаров - 15.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, с начала недели зарегистрировано 2 тыс. 159 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасен 41 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 725 пожаров, спасены на пожарах 20 человек и не допущено уничтожение огнем 390 зданий и 34 ед. техники. Во время пожаров погибли 15 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 79 тыс. Грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 254 выезда, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 650 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 22 человека.

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