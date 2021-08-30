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Золото, два серебра и бронза: Украина завоевала уже 47 медалей на Паралимпиаде-2020 в Токио

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Золото, два серебра и бронза: Украина завоевала уже 47 медалей на Паралимпиаде-2020 в Токио

Украина завоевала 11-е золото на Паралимпиаде в Токио. Кроме того, украинские спортсмены завоевали еще два серебра и бронзу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Марина Литовченко стала паралимпийской чемпионкой по настольному теннису среди женщин в классе 6.

В Токио также состоялся финал по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди мужчин в классе SH1. В финале участие принимали два украинца - Андрей Дорошенко и Юрий Стоев. Дорошенко занял второе место, Стоев - восьмое.

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Ирина Щетник завоевала бронзу по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди женщин в классе SH1.

Виктор Дидух стал серебряным призером по настольному теннису среди мужчин в классе 8.

Таким образом паралимпийская сборная Украины завоевала уже 47 медалей и занимает 5-е место в медальном зачете и 4-е место по общему количеству медалей.

Золото, два серебра и бронза: Украина завоевала уже 47 медалей на Паралимпиаде-2020 в Токио 01
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Теперь Байден точно примёт Зеленского.
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30.08.2021 08:45 Ответить
Шо, рояль вже привезли з ремонту?
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30.08.2021 08:53 Ответить
Золото, два серебра и бронза: Украина завоевала уже 47 медалей на Паралимпиаде-2020 в Токио - Цензор.НЕТ 4831
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30.08.2021 08:53 Ответить
де часник?)))
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30.08.2021 09:18 Ответить
МОЛОДЦІ !!! ТАК ТРИМАТИ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!!
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30.08.2021 10:35 Ответить
НАШІ ВІТАННЯ ГЕРОЯМ !!!
Золото, два срібла і бронза: Україна завоювала вже 47 медалей на Паралімпіаді-2020 в Токіо - Цензор.НЕТ 8386
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30.08.2021 10:43 Ответить
 
 