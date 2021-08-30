За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 41 477 человек, всего - 5 308 727, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 2 980 278 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"41 477 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 29 августа 2021. Первую дозу получили 13 320 человек, полностью иммунизированы - 28 157 человек.
В течение суток работали: 304 мобильные бригады, 1 100 пунктов вакцинации, 354 центра вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 5 308 727 человек, из них получили одну дозу - 5 308 725 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 622 915 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 8 931 640 прививок", - рассказали в Минздраве.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Радует,что в Украине очень высокий уровень коррупции,и что реальное количество уколотых в разы меньше чем официальная статистика преподносит.
=====
От создателей аферы с критическими днями и сменой времён года, н-да... Андрей, скажите доктору, чтоб не жалел галоперидола.