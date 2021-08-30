РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12132 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
682 3
вакцина (3815) карантин (16730) Минздрав (4828) статистика (2307) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 41 477 человек, всего - 5 308 727, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 41 477 человек, всего - 5 308 727, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 2 980 278 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"41 477 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 29 августа 2021. Первую дозу получили 13 320 человек, полностью иммунизированы - 28 157 человек.

В течение суток работали: 304 мобильные бригады, 1 100 пунктов вакцинации, 354 центра вакцинации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 749 новых случаев заражения, 291 человек выздоровел

С начала прививочной кампании привиты 5 308 727 человек, из них получили одну дозу - 5 308 725 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 622 915 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 8 931 640 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 41 477 человек, всего - 5 308 727, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 41 477 человек, всего - 5 308 727, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 41 477 человек, всего - 5 308 727, - Минздрав 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наверное в этом и заключается план создателей аферы с сезонными ОРВИ,вызываемые короновирусами,что бы освободить человечество от реальных и потенциальных кандидатов на премию Дарвина,готовых колоть каждые пол года себе непонятно что,и непонятно от чего.
Радует,что в Украине очень высокий уровень коррупции,и что реальное количество уколотых в разы меньше чем официальная статистика преподносит.
показать весь комментарий
30.08.2021 11:39 Ответить
"план создателей аферы с сезонными ОРВИ", "Радует,что в Украине очень высокий уровень коррупции"
=====
От создателей аферы с критическими днями и сменой времён года, н-да... Андрей, скажите доктору, чтоб не жалел галоперидола.
показать весь комментарий
30.08.2021 13:57 Ответить
 
 