"Власть продолжает репрессии против ветеранов войны": сегодня "Нацкорпус" соберется под стенами Печерского управления полиции в Киеве

Сегодня, 30.08.2021, в 10:00 возле Печерского управления полиции (ул. Московская, 30) состоится брифинг представителей Нацкорпуса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацкорпуса.

"Власть продолжает репрессии против ветеранов войны! Преследования ветеранов - представителей Азовского движения продолжаются. Утром 28 августа двум ветеранам полка "Азов" - председателю Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрию Кухарчуку и его боевому побратиму Олегу Довбишу, вручили подозрения. Ребятам инкриминируют ст. 296 ч. 4. Речь идет о "хулиганских действиях", которые они якобы совершали на акции под Офисом Президента 14 августа в Киеве.

Очевидно, что будущие допрос и суд - только формальность в этой политической заказной деле. Сразу после вручения подозрений пресс-служба Нацполиции опубликовала новость, что якобы суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Что не соответствует действительности, поскольку суд еще даже не был назначен! Можно сделать вывод, что результат уже давно известен, поэтому в Нацполиции решили даже не ждать самого заседания", - говорится в сообщении.

Организаторы напомнили, что Дмитрий Кухарчук - публичная личность, известный в Черкассах общественный и политический деятель, который никогда не прятался от правоохранительных органов. Несмотря на открытость и публичность, его все равно хотят посадить в СИЗО, с объяснением, что он "может скрываться и оказывать давление на свидетелей".

30 августа ветераны приедут на допрос в Печерский райотдел в Киеве. Также, в 10:00 перед зданием представители Нацкорпуса проведут брифинг для журналистов.

Спикеры: Дмитрий Кухарчук (председатель Черкасского городского отделения Нацкорпуса) и Максим Жорин (руководитель Центрального штаба Нацкорпуса).

"Приглашаем представителей СМИ к освещению этого заказного дела против ветеранов российско-украинской войны!", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двум участникам столкновений под Офисом президента 14 августа объявлено о подозрении, - Нацполиция

Напомним, представители "Национального корпуса" в субботу, 14 августа, собрались на митинг под Офисом президента, который усиленно охраняла полиция. Между протестующими и полицией произошли столкновения. В ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ. Пострадали по меньшей мере 8 правоохранителей.