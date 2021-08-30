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"Власть продолжает репрессии против ветеранов войны": сегодня "Нацкорпус" соберется под стенами Печерского управления полиции в Киеве

Новости Цензор.НЕТ Общество

Сегодня, 30.08.2021, в 10:00 возле Печерского управления полиции (ул. Московская, 30) состоится брифинг представителей Нацкорпуса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацкорпуса.

"Власть продолжает репрессии против ветеранов войны! Преследования ветеранов - представителей Азовского движения продолжаются. Утром 28 августа двум ветеранам полка "Азов" - председателю Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрию Кухарчуку и его боевому побратиму Олегу Довбишу, вручили подозрения. Ребятам инкриминируют ст. 296 ч. 4. Речь идет о "хулиганских действиях", которые они якобы совершали на акции под Офисом Президента 14 августа в Киеве.

Очевидно, что будущие допрос и суд - только формальность в этой политической заказной деле. Сразу после вручения подозрений пресс-служба Нацполиции опубликовала новость, что якобы суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Что не соответствует действительности, поскольку суд еще даже не был назначен! Можно сделать вывод, что результат уже давно известен, поэтому в Нацполиции решили даже не ждать самого заседания", - говорится в сообщении.

Организаторы напомнили, что Дмитрий Кухарчук - публичная личность, известный в Черкассах общественный и политический деятель, который никогда не прятался от правоохранительных органов. Несмотря на открытость и публичность, его все равно хотят посадить в СИЗО, с объяснением, что он "может скрываться и оказывать давление на свидетелей".

30 августа ветераны приедут на допрос в Печерский райотдел в Киеве. Также, в 10:00 перед зданием представители Нацкорпуса проведут брифинг для журналистов.

Спикеры: Дмитрий Кухарчук (председатель Черкасского городского отделения Нацкорпуса) и Максим Жорин (руководитель Центрального штаба Нацкорпуса).

"Приглашаем представителей СМИ к освещению этого заказного дела против ветеранов российско-украинской войны!", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двум участникам столкновений под Офисом президента 14 августа объявлено о подозрении, - Нацполиция

Напомним, представители "Национального корпуса" в субботу, 14 августа, собрались на митинг под Офисом президента, который усиленно охраняла полиция. Между протестующими и полицией произошли столкновения. В ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ. Пострадали по меньшей мере 8 правоохранителей.
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Топ комментарии
+11
правильно. и свинок с собой захватить. и розовые члены не забудьте
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30.08.2021 09:35
+7
каких ветеранов ставил на колени порошенко? тех алконавтов которых сцака собрал в центре киева? которые бухали и трусы просили? так там ветеранов было всего четыре. и те из блокадников семенченко. а остальные вообще непонятные кони. и ставил на колени их аваков.
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30.08.2021 09:58
+6
Відомий діяч.В Азові таких валом.
"Влада продовжує репресії проти ветеранів війни": сьогодні "Нацкорпус" збереться під стінами Печерського управління поліції в Києві - Цензор.НЕТ 9405
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30.08.2021 09:25
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Замените слово "Власть" реальными фамилиями, и люди к вам потянуться... С 2013 года предлагаю...
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30.08.2021 09:14 Ответить
Відомий діяч.В Азові таких валом.
"Влада продовжує репресії проти ветеранів війни": сьогодні "Нацкорпус" збереться під стінами Печерського управління поліції в Києві - Цензор.НЕТ 9405
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30.08.2021 09:25 Ответить
правильно. и свинок с собой захватить. и розовые члены не забудьте
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30.08.2021 09:35 Ответить
А прихильники наймудрішого тільки звіздять на Цензорі. При дєлє.
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30.08.2021 09:42 Ответить
прастите
в 2018 нацжены и белый вошдь сам справлялся когда гонялся по всей стране за порохом? сам. смелые были и наглые? были. ну так вперед. сами. и до конца. хер кто за них выйдет.
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30.08.2021 09:56 Ответить
Від сидіння за клавішами електоральна підтримка не збільшується. Дивись соціологію.
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30.08.2021 09:58 Ответить
а кто сказал что поддержка шлюх за деньги кому то нужна? пусть о них беспокоится тот кто им платил в 2018 году
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30.08.2021 10:00 Ответить
Мухи-окремо, котлети-окремо. Кожному ує...ану своя "клітка".
Але зараз налетять ...😛
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30.08.2021 09:35 Ответить
Бутусов, а пам'ятаєшь, як ветеранів ставив на коліна Порошенко?
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30.08.2021 09:37 Ответить
Він діяв в рамках верховенства права та поваги до невідємних прав громадянина України.
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30.08.2021 09:44 Ответить
каких ветеранов ставил на колени порошенко? тех алконавтов которых сцака собрал в центре киева? которые бухали и трусы просили? так там ветеранов было всего четыре. и те из блокадников семенченко. а остальные вообще непонятные кони. и ставил на колени их аваков.
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30.08.2021 09:58 Ответить
Я правильно понимаю для членов нацкорпуса УК не существует ? Просто сильно не вникал, но выглядит так, мол если нам за любые действия предъявили, то мы соберемся в ПОНЕДЕЛЬНИК, и устроим погром ? А менты, при любой власти должны держать порядок, иначе что это за менты ? Которые одним дают карт бланш других репрессируют
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30.08.2021 09:46 Ответить
Нехай нацкорпус здійснює акції і далі проти Пороха, жбурляє іграшкові свинки, може попустить)
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30.08.2021 09:56 Ответить
есть время разбрасывать камни, а есть время их собирать © мудрость
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30.08.2021 10:05 Ответить
поправлю
есть время разбрасывать свинок, а есть время собирать члены © мудрость
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30.08.2021 10:28 Ответить
Ветераны войны за отжим чужого имущества в пользу авакова, млин.
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30.08.2021 10:07 Ответить
А они этих действий не совершали?) репрессии придумали....
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30.08.2021 10:19 Ответить
Тоже пришел бы, но на работе сейчас, на хлебушек зарабатываю, а так я с вами мои безработные братья.
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30.08.2021 10:42 Ответить
а причем нац корпуса и нац жоны к ветеранам
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30.08.2021 13:23 Ответить
"Товарищи, что ж это делается, фронтовику руки крутят!" "Место встречи изменить нельзя".
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30.08.2021 13:42 Ответить
Увы, результат срыва Нацкорпусом, предвыборных митингов Президента Порошенко ..... расплата.
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30.08.2021 15:05 Ответить
ермак-Козырь с подручными татаровым и портновым рулят в Украине.
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30.08.2021 20:22 Ответить
 
 