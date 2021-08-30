Журналист Ткач о Трухине и ДТП: Он дружит с Тищенко, а это значит, что нас ждет еще одна молниеносная история спасения еще одного "слуги народа"
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Среди гостей на дне рождении жены нардепа "СН" Николая Тищенко во время карантина был депутат "СН" Александр Трухин. А если Трухин приходит на день рождения (даже не Тищенко) жены Тищенко, то это значит, что у них очень близкие отношения. Тищенко - кум руководителя Офиса Президента Ермака.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.
"Трухин и ДТП. Проблема кумовства она же не просто так стала проблемой. Просто потому что это некрасиво или блокирует попадание во власть достойных людей. Кумовство - это монолитная основа всего того с чем президент Зеленский обещал бороться: неравные права, неравные возможности, коррупция. И побороть одно без другого невозможно. Победить коррупцию, умножая кумовство, это все равно что плыть в лодке, пробивая новые дыры под ногами. Вот например понабирал президент Зеленский себе во фракцию 90% кумовьев, братьев, сестер, жен, бизнес-партнеров, кумовьев своих друзей, друзей своих кумовьев. И теперь, что мы имеем? А имеем мы то, что все эти люди, несмотря на бумажную отмену депутатской неприкосновенности - продолжают пользоваться депутатской неприкосновенностью. Ну как ты штурхнеш товарища кума своего товарища? А никак", - рассказал Ткач.
"Например, депутат "Слуги народа" Трухин. Новость о том, что депутат попал в ДТП, в котором пострадало много людей, уже убрали с надцати сайтов. Недостоверная, мол, информация. Шаг второй - запугивать свидетелей. Потому что любое свидетельство, видео или фото будут доказывать, кто именно был за рулем. И все потому что депутат Трухин это не просто Поляков или Юрченко, которых набирали горстями, когда закончились бедные родственники. Депутат Трухин - депутат семейный", - отметил журналист.
"Помните весной этого года я снимал празднование во время карантина дня рождения жены еще одного влиятельного "слуги народа" заместителя руководителя фракции президента депутата Николая Тищенко? Среди гостей было несколько коллег по фракции. Среди них - депутат Трухин. А если Трухин приходит на день рождения (даже не Тищенко) жены Тищенко, то это значит, что у них очень близкие отношения. Тищенко - кум руководителя Офиса Президента Ермака. И, конечно, избежал наказания и политической ответственности за целых два случая нарушения закона. Трухин дружит семьями с Тищенко, а это значит, что нас ждет еще одна молниеносная история спасения еще одного "слуги народа", - акцентирует Ткач.
"Плюс кумовьев, сватов и друзей во власти - это стопроцентная лояльность. В команде Зеленского неоднократно оправдывались тем, что брали во власть тех, кому доверяли. И Трухин это доверие оправдывает до копейки. Страхует "большую стройку" для президента своими законопроектами, распределяя средства. При необходимости ходит к Шустеру защищать президента лично. Как любит говорить первый помощник президента Сергей Шефир, объясняя свои визиты домой к Ахметову: все что я делаю - я делаю в интересах государства. Вот и Трухин, ну почти наверняка, спешил в государственных делах. Просто закон освобождающий от ответственности за нарушение закона в случае, когда действия были совершены в интересах государства, скорее всего, планируют проголосовать уже во время второй каденции президента "слуги народа", - добавил он.
"Минус кумовства в том, что как бы не "греб" президент, количество пробоин от ненаказанных "кумовьев", братьев и друзей постоянно увеличивается и приводит к тому, что корабль тонет быстрее, чем его движет президент. Потому ответ на запрос общества на справедливость - это то без чего ни один президент в этой стране не сможет переизбраться во второй раз. Не верите? Спросите у предшественника", - резюмировал Ткач.
Ранее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп от партии "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП под Киевом.
Пожалуйста, подождите...
миромкольором мазане.
Олександр Трухін, який 23 серпня бувши на підпитку влаштував автотрощу, прийшов в "Слугу народу" як зять бізнес-партнера Коломойського.
"Чисто для розширення контексту про Олександра Трухіна - "слугу народу", який влаштував п'яне ДТП (шестеро постраждалих), і новини, які зняли з купи інтернет-ЗМІ. Трухін приходив в "Слугу народу" як зять Олександра Мартинова, бізнес-партнера Коломойського. Але коли він в парламенті став заступником голови бюджетного комітету Юрія Арістова (безпосереднього бізнес-партнера Зеленського) - то увійшов в тему "Великого будівництва". Саме він рік тому спорудив законопроєкт про те, щоб 3 млрд грн зняти з житлових субсидій українців і 2 млрд віддати Укравтодору, а ще один - Авакову", - йдеться в дописі на сторінці в Facebook Юрія Ніколова.За його словами, також саме Трухін був автором недавньої ініціативи вивести з відкритих торгів закупівлі на 5 млрд грн на честь Дня Незалежності, куди й записали будівництво аеродромів та інше "Велике будівництво".
"За моїми відомостями, Трухін - це дуже не остання особа в угрупованні Тимошенко-Кубракова-Голика, які займаються парламентським напрямком. І дивний збіг. Разом з Трухіним в п'яному ДТП також постраждав глава Комітету арбітрів Української Федерації футболу (УАФ) Лучано Луччі", - додав він.
Нагадаємо, дорожньо транспортна пригода сталася 23 серпня у Дарницькому районі.
"Водій автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху. Він зіткнувся з автомобілем Ford, після чого перший транспортний засіб наїхав на автомобіль Daewoo. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди шість осіб, серед яких двоє дітей та Голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, отримали тілесні ушкодження", - зазначило джерело агентства "Центр новин".
Згодом стало відомо, що в редакцію Інформаційне Агентство "Центр новин" прийшли "листи щастя" з вимогою видалити новину про ДТП Трухіна.
Згодом виявилось, що нардеп Трухін, який є ймовірним винуватцем страшної ДТП, є членом делегації Володимира Зеленського до США.
І взагалі де докази?
Тут большой вопрос, как это все лечить, если смена президента не помогает, иначе при такой системе развития не будет?
Міністр юстиції України Денис Малюська взяв на роботу у своє відомство довічно засуджену злочинницю, яка відбуває покарання.
Про це він розповів у Facebook, підбиваючи підсумки свого перебування на посаді.
«Як і обіцяв, розповідаю: довічного (а точніше довічну) я на роботу в Мін'юст таки взяв. Працює нормально. Роботодавець і працівник задоволені», - написав Малюська.
ЗЕлений міністр-дебіл повідомив, що «взагалі працювати треба усім працездатним».
(с)
https://poltava.to/news/62356/
а теперь давно уже "полный писец"
чесно, не бачу жодної проблеми, що зустріч між Байденом і Зеленським знову перенесли
Знаєте чому? Тому що вперше за багато часу у мене немає жодних очікувань від зустрічі двох президентів.
Не чекаю від неї жодних реальних результатів.
Від слова взагалі
Чому? все просто… перед тим як щось отримати від американців (зброю, гроші, політичний статус) Зеленському потрібно було щось дати Байдену.
Цей алгоритм чітко розуміли Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко.
Саме тому вони завжди їхали у Вашингтон або з дарами, або з виконаним домашнім завданням
А цього разу Зеленському немає що везти Байдену
Дарів не має, домашнє завдання, яке перед нами ставили американці напочатку літа - не виконали
Закон про СБУ не ухвалений, реальної боротьби з корупцією не почали, реформу корпоративного управління не те що не врятували. Монобільшість її добила.
Не формальне прохання американців - «привезти голову Коломойського» проти якого в США активно ідуть судові процеси - проігнорували
Навіть не так - все гірше. Ми не просто нічого з цього не зробили.
Зеленський у четвер демонстративно захистив публічно Коломойського виступиши у прайм-тайм на «1+1».
Подібної «демонстративної глухоти» на свої прохання американці не пробачають.
Відповідно якщо вони не отримають нічого від України то і у відповідь нічого не дадуть…
Максимум, що отримає Украіна традиційну ритуальну фоточку двох президентів Білому домі.
Все….
Тому друзі зрада не у переносі дати.
Зрада в тому, що Білому Дому не має про що з нами говорити і домовлятись.
Вони розуміють, що з нинішньою владою говорити не має жодного сенсу.
Адже команда Зеленського систематично демонстративно не чує і не бачить прохання американців
Саме тому американці вирішили, що ритуальне фото це добре, але зараз є сенс починати говорити і домовлятися з тими хто прийде після Зеленського.
І саме пошуками альтернативи та веденням переговорів з ними американці активно займаються останні пів-року.
Але це трошки інша історія
Rostyslav Pavlovych
@novichok_1
·46 мин
@prm_ua
Кого з "СН" не копни - г**но.
Сейчас у власти истинный украинец, все довольны?
Експерт Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко вважає, що влада не реагуватиме на інцидент з народним депутатом від партії "Слуга народу" Олександром Трухіним, який 23 серпня будучи на підпитку влаштував автотрощу, внаслідок якої постраждали шестеро осіб.
"Така вже традиція склалася у "слуг народу", що Володимир Олександрович діє за принципом генерала Франко: своїм все нормально, а іншим - закон. Згідно з цією парадигмою свої не наказуються жодним чином, ніяк і в жодному разі. Тому ні Трухіна, ні Брагара, ні Юрченка не покарають. Юрченко офіційно не є "слугою", тому що там зашкварів настільки багато, що виявилось краще дистанціюватися від нього; він де-юре не у партії, але де-факто він "слуга". Вони будуть ганятися за ким завгодно, за будь-якими депутатами, але своїх людей, хай навіть вони були п'яними за кермом, та хоч вивалюватися будуть, вони не визнають цього ніколи", - сказав експерт в ефірі "Прямого".
Бобиренко також припустив, що влада не реагуватиме на скандальний інцидент з представником монобільшості.
"Глянемо на того ж Юрченка. Він вважається членом команди, йому допомагають, зокрема й грошима. Тобто конверт йому вручається, голосує він правильно, як партія накаже. І це просто невеличка формальність, що він де-юре не вважається членом "Слуги народу". Так само буде і з Брагаром, так само буде і з Трухіним Олександром Миколайовичем", - підсумував експерт.
Нагадаємо, дорожньо транспортна пригода сталася 23 серпня у Дарницькому районі.
"Водій автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху. Він зіткнувся з автомобілем Ford, після чого перший транспортний засіб наїхав на автомобіль Daewoo. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди шість осіб, серед яких двоє дітей та Голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, отримали тілесні ушкодження", - зазначило джерело агентства "Центр новин".
Згодом стало відомо, що в редакцію Інформаційне Агентство "Центр новин" прийшли "листи щастя" з вимогою видалити новину про ДТП Трухіна.
Згодом виявилось, що нардеп Трухін, який є ймовірним винуватцем страшної ДТП, є членом делегації Володимира Зеленського до США.
Нардеп "Слуги народу" Олександр Трухін поки не буде виключений з фракції та залишиться членом офіційної делегації України, яка поїде до Вашингтону, де пройде зустріч президента Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. Таку думку в ефірі "Прямого" озвучив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції "Слуга народу" Данило Гетьманцев.
"Позиція нашої фракції досить однозначна і непохитна щодо будь-яких порушників: ми приймали неодноразово рішення про виключення з фракції людей, які підозрювалися у вчиненні тих, чи інших злочинів. Навіть підозрювалися, я не кажу вже про вчинення….Наша позиція щодо засудження таких осіб є також однозначною. Щодо пана Трухіна, давайте розберемося: у нас є відео з телеграм-каналів, щодо тієї чи іншої ДТП. Є з цих же самих телеграм-каналів інформація про те, що можливо хтось в процесі скоєння цієї ДТП був у стані алкогольного сп'яніння. Можливо був, можливо не був. У нас є певного року чутки, які розповсюджуються телеграм-каналами", - розповів Гетьманцев.
Він також прокоментував ймовірне виключення нардепа Трухіна зі складу делегації, яка поїде наприкінці серпня до США. Гетьманцев, з його слів, не вбачає нічого незвичайного в тому, аби Трухін поїхав до США у складі делегації. На його думку, візит народного депутата, що ймовірно влаштував п'яне ДТП у складі офіційної української делегації, не вплине на репутацію України.
"В мене нема переконання в тому, що відправляти з президентом до Сполучених Штатів - це якась нагорода, якої ми повинні людину позбавити у зв'язку з тими чи іншими обставинами. Мені здається, він працювати туди їде. А імідж нашої країни буде стійким, коли ми будемо засуджувати і давати оцінки на підставі фактів", - наголосив Гетьманцев. Але не зміг підтвердити чи спростувати інформацію, щодо подробиць аварії за участі "слуги" Трухіна, та порадив журналістам звертатися до поліції.
"Ніхто нічого не замовчує. Зверніться, будь ласка, до правоохоронних органів з журналістським запитом і правоохоронні органи вам повідомлять про хід розслідування цієї кримінальної справи, - заявив він.
Варто нагадати, що "Прямий" вже відправив відповідні запити з проханням надати інформацію щодо ходу розслідування обставин ДТП, зокрема, й до Національної поліції України. Проте на цей момент, канал не отримав жодної відповідв від правоохоронців.
Втім, Данило Гетьманцев запевняє, що у "слуг" немає толерантності до правопорушень, які вчиняють члени фракції, ч рядові депутати політсили.
"У нас немає толерантності до правопорушень. Тому, якщо він винен, буде виключений з фракції і політичного майбутнього у нього не буде в цій країні. Але дайте можливість людині захистити себе також", - резюмував він.
Кто ж его, кагального, осудит?
п.с.
Одратите внимание, панове - этот "мурчик" - один из главных кляузников-стукачей форума!