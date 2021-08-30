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КНДР могла вновь запустить реактор для изготовления ядерного оружия, - МАГАТЭ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

КНДР могла вновь запустить реактор для изготовления ядерного оружия, - МАГАТЭ

КНДР могла вновь запустить свой экспериментальный ядерный реактор в научно-исследовательском центре в Йонбене (провинция Пхёнан-Пукто).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в распространенном в воскресенье, 29 августа, годовом отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"С начала июля 2021 года появились соответствующие признаки, включая сброс охлаждающей воды, сопряженный с работой реактора. ... Эти последние признаки вызывают глубокую тревогу", - говорится в сообщении.

О том, что зафиксированы первые возможные указания на перезапуск, в МАГАТЭ говорили еще в июне. По мнению экспертов, реактор может использоваться для выработки из отработанного топлива оружейного плутония.

У МАГАТЭ нет прямого способа контролировать ядерную деятельность Северной Кореи с тех пор, как власти в Пхеньяне выслали из КНДР инспекторов агентства в 2009 году. Сейчас МАГАТЭ наблюдает за Северной Кореей в основном с помощью спутниковых снимков.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Дайте КНДР всяких гарантий, что бы добровольно отказались от ЯО
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30.08.2021 10:01
+2
КНДР могла вновь запустить реактор для изготовления ядерного оружия, - МАГАТЭ - Цензор.НЕТ 9325
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30.08.2021 10:00
+2
Интересно, а на что живет эта "магучая" страна, случаем не на рузькие педорублики?
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30.08.2021 10:00
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КНДР могла вновь запустить реактор для изготовления ядерного оружия, - МАГАТЭ - Цензор.НЕТ 1699
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30.08.2021 09:59 Ответить
КНДР могла вновь запустить реактор для изготовления ядерного оружия, - МАГАТЭ - Цензор.НЕТ 9325
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30.08.2021 10:00 Ответить
КНДР могла вновь запустить свой экспериментальный ядерный реактор в научно-исследовательском центре

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ключове слово в цій фразі-экспериментальный КНДР могла вновь запустить реактор для изготовления ядерного оружия, - МАГАТЭ - Цензор.НЕТ 4684 Скоро настане гаплик кндр і пухлому хом"яку.
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30.08.2021 14:30 Ответить
Шульга.
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30.08.2021 10:01 Ответить
Интересно, а на что живет эта "магучая" страна, случаем не на рузькие педорублики?
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30.08.2021 10:00 Ответить
на китайские. Иначе давно бы загнулась.
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30.08.2021 10:34 Ответить
Дайте КНДР всяких гарантий, что бы добровольно отказались от ЯО
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30.08.2021 10:01 Ответить
у этого Дро Чидо Пота - всего две ракеты, и с ним считаются... а у нас 3.14дор кравчук до сих пор не то что не сидит, а в телевизоре имеет наглость других жизни учить
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30.08.2021 10:03 Ответить
кучма ващще кортежами ездит, а подпись его в меморандуме...
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30.08.2021 10:08 Ответить
Он же не лошара, как наш Кучма, всякие меморандумы подписывать
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30.08.2021 10:12 Ответить
Они что дураки такие как украинцы? Лучше одна плохенькая ядерная бомба чем 1000 и 1 гарантия на красивой бумаге.
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30.08.2021 10:13 Ответить
ага, пекинский меморандум )
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30.08.2021 10:32 Ответить
Могла - надо же как-то бороться с голодом...
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30.08.2021 10:07 Ответить
КНДР могла вновь запустить реактор для изготовления ядерного оружия, - МАГАТЭ - Цензор.НЕТ 6007
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30.08.2021 10:13 Ответить
Почему даже сраная КНДР, обложенная санкциями со всех сторон, где жрут траву, может строить ядерное оружие ? А Украина не может. Ведь нет НИКАКИХ международных запретов для Украины его делать.
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30.08.2021 10:33 Ответить
Потому что получила от Совка технологии.
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30.08.2021 13:43 Ответить
А Украина строила ракеты для всего совка. У нас шо, технологий не осталось ? Не верю.
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30.08.2021 14:15 Ответить
Ракеты и ЯО это немного разное. Полный цикл производства ЯО быль только на територии РСФСР.В секретных городах Сибири. В республиках ЯО не создалось и нн обслуживалось.
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30.08.2021 14:30 Ответить
Де все ми можемо і вміємо. Якщо не хочеш жерти траву то треба дотримуватися міжнародних зобов"язань і обіцянок.
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30.08.2021 14:32 Ответить
 
 