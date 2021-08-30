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Эпидзонирование Украины: в Киеве и двух областях превышен уровень заболеваемости COVID-19, в 16 регионах - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Эпидзонирование Украины: в Киеве и двух областях превышен уровень заболеваемости COVID-19, в 16 регионах - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 30 августа, в Киеве, Луганской и Черновицкой областях превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в столице этот показатель составляет 93 чел. на 100 тыс. жителей, в Луганской области - 106, в Черновицкой - 118.

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Также в Винницкой и Черниговской области зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель составляет в Винницкой области 61,6% при норме не более 50%, в Черниговской - 53%.

Кроме того третий в Черкасской области сохраняется низкий уровень охвата тестирования на коронавирус. Сейчас этот показатель составляет 298, а ранее колебался в пределах 284-292 теста на 100 тысяч населения (норма не менее 300 на 100 тыс. населения).

Вместе с тем, в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования.

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Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.

Эпидзонирование Украины: в Киеве и двух областях превышен уровень заболеваемости COVID-19, в 16 регионах - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав 01
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