РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12358 посетителей онлайн
Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
5 139 20
Афганистан (599) женщины (813)

Афганские женщины пребывают в панике после захвата власти талибами, - экс-посол Афганистана в США Рахмани

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Афганские женщины пребывают в панике после захвата власти талибами, - экс-посол Афганистана в США Рахмани

Афганские женщины пребывают в панике после захвата власти боевиками движения "Талибан".

Об этом сказала бывший посол Афганистана в США Роя Рахмани в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Афганские женщины и девушки сталкиваются с многочисленными угрозами от талибов, поэтому чувство паники растет в геометрической прогрессии, сказала дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Талибы призвали афганских женщин не выходить на улицу

Талибы стараются представить из себя более умеренную версию жесткой исламской боевой группировки, но полную картину происходящего получить не удается, отметила Рахмани.

По ее словам, ранее талибы обращали внимание на ситуацию в захваченных городах и деревнях Афганистана. Если боевики получали контроль над консервативной деревней, они вели себя так же, как в 1996-м году (год первого призода талибов к власти). Если они захватывали провинцию и деревню, где люди хотели учиться они проявляли снисходительность, сообщила экс-посол.

Также читайте: Талибы убили афганскую женщину, отказавшуюся готовить им еду, - CNN



Сейчас началась "другая история", потому что во власти "Талибана" оказалась вся страна, заключила Рахмани.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+7
У афганских женщин есть афганские мужчины - мужья, отцы, братья. Защитники.
С них и спрос, а нас оставьте в покое.
показать весь комментарий
30.08.2021 11:42
+6
Необходимо направить туда делегацию феминисток ! Для них там просто поле не паханное !
показать весь комментарий
30.08.2021 10:35
+6
Да насрть на Афганистан и из проблемы с талибами.
У нас власть зелёные коммунисты захватили и всем похер, а это покруче талибов.
показать весь комментарий
30.08.2021 10:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Срочно предоставить убежище в Германии. Места и денег хватит на всех.
показать весь комментарий
30.08.2021 10:34 Ответить
Кацапи, ідіть до біса, п'янь обісцяна.
показать весь комментарий
30.08.2021 10:34 Ответить
Необходимо направить туда делегацию феминисток ! Для них там просто поле не паханное !
показать весь комментарий
30.08.2021 10:35 Ответить
Да насрть на Афганистан и из проблемы с талибами.
У нас власть зелёные коммунисты захватили и всем похер, а это покруче талибов.
показать весь комментарий
30.08.2021 10:38 Ответить
коммунисты убивали типа врагов в 18-м и потом тоже, но землю не киздили и иностранцам не продавали никак, тем более по 10тыс.га.И заводы-фабрики тоже ни одно предприятие в личное пользование ни одному коммунисту до 1992 года не попало.Так что зеленые - не коммунисты - это что-то другое и пострашнее.
показать весь комментарий
30.08.2021 12:16 Ответить
там в панике только жители Кабула и еще пары городов . остальные всю жизнь так живут
показать весь комментарий
30.08.2021 10:41 Ответить
Не путайте талибов (пуштунов-деобандистов) и всех мусульман. Это вообще о разном.
«Талиба́н», или тали́бы (пушту طالبان‎ - студенты, учащиеся медресе), - исламистское террористическое движение, зародившееся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году.

ПУШТУНЫ - иранский народ, населяющий в основном юго-восток, юг и юго-запад Афганистана и северо-запад Пакистана, основными отличительными характеристиками которого служат восточноиранский язык пашто, традиции номадизма, кодекс чести Пуштунвалай[14]

Паштунвалай, или Нана (пуштунская честь) - неписаный свод законов, философия, кодекс чести пуштунских племён.

Пуштунвали и законы шариата в некоторых вопросах сильно расходятся. К примеру, чтобы доказать факт супружеской измены, по шариату необходимы показания четырёх свидетелей. А в соответствии с пуштунвали, для доказательства достаточно обычных слухов, поскольку в данном случае речь идёт о чести всей семьи. Женщины в пуштунских племенах не имеют права наследовать собственность, хотя по законам Корана они могут претендовать на половину собственности мужа. Пуштунвали практикуется у пуштун Афганистана, Пакистана, а также членами пуштунских диаспор за пределами этих стран.[4]

Про ДЕОБАНДИЗМ -
у них своеобразные представления о женщинах и нравах.

Например, то, что женщина не полностью закрыла свое тело и лицо на публике, само по себе не нарушение. Но такой поступок может спровоцировать мужчин на запрещенное насилие, и именно поэтому деобандисты ( и, в частности, "Талибан") предписывает женщинам ходить, полностью закрывая себя.
Деобандисты считают, что, например, врач-мужчина или портной могут предаваться сексуальным фантазиям во время осмотра и лечения пациента-женщины или во время примеривания ей одежды - поэтому разрешают женщинам посещать специалистов только своего пола.
показать весь комментарий
30.08.2021 10:41 Ответить
К примеру, чтобы доказать факт супружеской измены, по шариату необходимы показания четырёх свидетелей.

А если троих, то не считается? Какой удобный закон. Афганские женщины пребывают в панике после захвата власти талибами, - экс-посол Афганистана в США Рахмани - Цензор.НЕТ 7544
показать весь комментарий
30.08.2021 10:51 Ответить
ну, вобщем, да. В исламе много удобного. Опять же, многоженство.. только содержать их -тот еще геморой.
Да и на женитьбу на следующей жене нужно согласие всех уже имеющихся.
показать весь комментарий
30.08.2021 10:53 Ответить
эмигрируй в исламский рай
показать весь комментарий
30.08.2021 10:55 Ответить
а че в панике? мешок с прорезями для глаз вырезать и проблема решена... Афганские женщины пребывают в панике после захвата власти талибами, - экс-посол Афганистана в США Рахмани - Цензор.НЕТ 5048
показать весь комментарий
30.08.2021 10:56 Ответить
Це, тільки частина проблеми.
показать весь комментарий
30.08.2021 14:49 Ответить
У афганских женщин есть афганские мужчины - мужья, отцы, братья. Защитники.
С них и спрос, а нас оставьте в покое.
показать весь комментарий
30.08.2021 11:42 Ответить
100%
показать весь комментарий
30.08.2021 11:48 Ответить
В панике?
В панике, что их же мужское население, что с ними спит в одной постели, которое главенствует над ними по Корану, оказалось совсем не главенствующим?
показать весь комментарий
30.08.2021 11:43 Ответить
А разве афганские женщины не являются матерями и сёстрами этих талибов?
показать весь комментарий
30.08.2021 11:47 Ответить
А вы не знали? Талибы размножаются в пробирках. Потому, что от связи бородача с ослом детей не получалось.
показать весь комментарий
30.08.2021 12:23 Ответить
Запускайте туда Фемен. Пусть потрясут сиськами перед талибами.
показать весь комментарий
30.08.2021 12:22 Ответить
Жінки в шоці? А що думають з цього приводу їх чоловіки? Типу: "Зульфія, готуй доньку в рабство"?
показать весь комментарий
30.08.2021 14:47 Ответить
 
 