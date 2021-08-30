Афганские женщины пребывают в панике после захвата власти талибами, - экс-посол Афганистана в США Рахмани

Афганские женщины пребывают в панике после захвата власти боевиками движения "Талибан".

Об этом сказала бывший посол Афганистана в США Роя Рахмани в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Афганские женщины и девушки сталкиваются с многочисленными угрозами от талибов, поэтому чувство паники растет в геометрической прогрессии, сказала дипломат.

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Талибы стараются представить из себя более умеренную версию жесткой исламской боевой группировки, но полную картину происходящего получить не удается, отметила Рахмани.



По ее словам, ранее талибы обращали внимание на ситуацию в захваченных городах и деревнях Афганистана. Если боевики получали контроль над консервативной деревней, они вели себя так же, как в 1996-м году (год первого призода талибов к власти). Если они захватывали провинцию и деревню, где люди хотели учиться они проявляли снисходительность, сообщила экс-посол.

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Сейчас началась "другая история", потому что во власти "Талибана" оказалась вся страна, заключила Рахмани.



