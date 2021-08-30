Афганские женщины пребывают в панике после захвата власти талибами, - экс-посол Афганистана в США Рахмани
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Афганские женщины пребывают в панике после захвата власти боевиками движения "Талибан".
Об этом сказала бывший посол Афганистана в США Роя Рахмани в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Афганские женщины и девушки сталкиваются с многочисленными угрозами от талибов, поэтому чувство паники растет в геометрической прогрессии, сказала дипломат.
Талибы стараются представить из себя более умеренную версию жесткой исламской боевой группировки, но полную картину происходящего получить не удается, отметила Рахмани.
По ее словам, ранее талибы обращали внимание на ситуацию в захваченных городах и деревнях Афганистана. Если боевики получали контроль над консервативной деревней, они вели себя так же, как в 1996-м году (год первого призода талибов к власти). Если они захватывали провинцию и деревню, где люди хотели учиться они проявляли снисходительность, сообщила экс-посол.
Сейчас началась "другая история", потому что во власти "Талибана" оказалась вся страна, заключила Рахмани.
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У нас власть зелёные коммунисты захватили и всем похер, а это покруче талибов.
«Талиба́н», или тали́бы (пушту طالبان - студенты, учащиеся медресе), - исламистское террористическое движение, зародившееся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году.
ПУШТУНЫ - иранский народ, населяющий в основном юго-восток, юг и юго-запад Афганистана и северо-запад Пакистана, основными отличительными характеристиками которого служат восточноиранский язык пашто, традиции номадизма, кодекс чести Пуштунвалай[14]
Паштунвалай, или Нана (пуштунская честь) - неписаный свод законов, философия, кодекс чести пуштунских племён.
Пуштунвали и законы шариата в некоторых вопросах сильно расходятся. К примеру, чтобы доказать факт супружеской измены, по шариату необходимы показания четырёх свидетелей. А в соответствии с пуштунвали, для доказательства достаточно обычных слухов, поскольку в данном случае речь идёт о чести всей семьи. Женщины в пуштунских племенах не имеют права наследовать собственность, хотя по законам Корана они могут претендовать на половину собственности мужа. Пуштунвали практикуется у пуштун Афганистана, Пакистана, а также членами пуштунских диаспор за пределами этих стран.[4]
Про ДЕОБАНДИЗМ -
у них своеобразные представления о женщинах и нравах.
Например, то, что женщина не полностью закрыла свое тело и лицо на публике, само по себе не нарушение. Но такой поступок может спровоцировать мужчин на запрещенное насилие, и именно поэтому деобандисты ( и, в частности, "Талибан") предписывает женщинам ходить, полностью закрывая себя.
Деобандисты считают, что, например, врач-мужчина или портной могут предаваться сексуальным фантазиям во время осмотра и лечения пациента-женщины или во время примеривания ей одежды - поэтому разрешают женщинам посещать специалистов только своего пола.
А если троих, то не считается? Какой удобный закон.
Да и на женитьбу на следующей жене нужно согласие всех уже имеющихся.
С них и спрос, а нас оставьте в покое.
В панике, что их же мужское население, что с ними спит в одной постели, которое главенствует над ними по Корану, оказалось совсем не главенствующим?