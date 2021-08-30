Сексистская литература не должна попадать в госзакупки, - уполномоченная Кабмина по гендерной политике Левченко
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В Украине необходимы предохранители, чтобы сексистская литература не попадала в перечень продукции, закупаемой за государственный счет.
Об этом в Facebook сообщила Уполномоченная Кабинета министров Украины по гендерной политике Катерина Левченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ну что, после потраченного дня, информирую, что манипулятивный, не научный, бездоказательный опус прочитан! Что могу добавить к сказанному многими друзьями: предпосылки не коррелируются с выводами, везде наблюдается нарушение правил логики, на основе отдельных фактов делаются всеобъемлющие выводы, доказательная база отсутствует, как и научность в целом (при том, что у книги статус "научно-популярное издание"), полно противоречий и несоответствий предложенных моделей или советов предоставленным примерам. При этом текст является откровенно дискриминационным (примеров немало), сексистским и вредным - потому что следование предоставленным в опусе правилам воспитания точно приведет к беде", - отметила Левченко, комментируя книгу Марины Ланге "Чтобы не было в 16 поздно", в которой, в частности, пропагандируется сексистское воспитание мальчиков и девочек.
"Предохранители для непопадания подобных опусов в корзину государственного финансирования крайне необходимо", - добавила она.
Напомним, ранее в Минкульте заявили, что выступают против закупки за бюджетные деньги книг, которые "поддерживают устойчивые гендерные стереотипы".
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Талибы вон тоже "семейные ценности" несут в массы.
Какого-то лешего мальчики обязаны быть щедрыми. А девочки, что -нет? им можно быть меркантильными и это - ок?
потом, девочкам требуется быть "целомудренными". То есть беречь девственность до свадьбы. Ну тогда требуйте того же от мальчиков.
Бред конечно, 21 век на дворе, а баба несет такую ахинею.
Ну ок, это ее дело - но почему я должен за это платить? пусть несет ее тем кто хочет ее слушать, пусть они и платят за ее книжки. Я при чем?
Почитай - удивишься. Те же самые, что и к НАСТОЯЩЕЙ ЖЕНЩИНЕ. То есть - быть порядочным, учитсья, трудиться, быть разносторонне развитым, жить на благо людям, быть честным и благородным по отношению к окружающим и близким.
"Уполномоченная Кабинета министров Украины по гендерной политике"
пздц, падлы - и эта срань сидит на окладе - на наших деньгах.
Цитата из книги, вызвавшая возмущение этих зегнид:
"Девочкам советуют «проявлять естественное»: умение заботиться, умиротворение, целомудрие, способность вдохновлять. А мальчикам - «проявлять и оттачивать» целеустремленность, ответственность и способность защищать, щедрость и аскетизм."
Мальчики, что, не должны уметь заботиться, вдохновлять?
А почему к девочкам есть требования "быть целомудренными" а к мальчикам такого требования нет? То есть девочкам до свадьбы - ни-ни, а мальчикам можно?
чо за бред? у нас вроде не каменный век.
Наверное поэтому на олимпиаде женщины соревнуются отдельно от мужчин.
насмотрелся я в Узбекистане как девочки до 5 лет еще позволяют играться как ребенку после ее затаскивают в женскую половину дома и все а мальчики и до 12 лет мальчики потом в 13 сразу становиться мужчиной.... мужчина и женщина разные по строению и задачам своего тела мышлению задачам.. они разные и противоречивые друг дружку но без этой разности ЦИВИЛИЗАЦИЯ НЕ смогла и просуществовать и 50 лет... прямо как у Ленина --вопрос борьбы единства и противоположностей....
Все человеческие права должны быть для всех, без вариантов. Но нужно принимать во внимание, что женщина и мужчина это не тождество.
А у девочек бывают месячные и связанные с ними потребности.
И писюны даны чтобы не в попе друг у друга гавно месить, а для продолжения вида.
Ты разве в школе не учился?
То есть.
Поехать в Афганистан и реализовать там все свои устремления в плане гендерного воспитания. После чего ехать к нам.
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гендерной ценє )))