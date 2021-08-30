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Сексистская литература не должна попадать в госзакупки, - уполномоченная Кабмина по гендерной политике Левченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сексистская литература не должна попадать в госзакупки, - уполномоченная Кабмина по гендерной политике Левченко

В Украине необходимы предохранители, чтобы сексистская литература не попадала в перечень продукции, закупаемой за государственный счет.

Об этом в Facebook сообщила Уполномоченная Кабинета министров Украины по гендерной политике Катерина Левченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ну что, после потраченного дня, информирую, что манипулятивный, не научный, бездоказательный опус прочитан! Что могу добавить к сказанному многими друзьями: предпосылки не коррелируются с выводами, везде наблюдается нарушение правил логики, на основе отдельных фактов делаются всеобъемлющие выводы, доказательная база отсутствует, как и научность в целом (при том, что у книги статус "научно-популярное издание"), полно противоречий и несоответствий предложенных моделей или советов предоставленным примерам. При этом текст является откровенно дискриминационным (примеров немало), сексистским и вредным - потому что следование предоставленным в опусе правилам воспитания точно приведет к беде", - отметила Левченко, комментируя книгу Марины Ланге "Чтобы не было в 16 поздно", в которой, в частности, пропагандируется сексистское воспитание мальчиков и девочек.

"Предохранители для непопадания подобных опусов в корзину государственного финансирования крайне необходимо", - добавила она.

Напомним, ранее в Минкульте заявили, что выступают против закупки за бюджетные деньги книг, которые "поддерживают устойчивые гендерные стереотипы".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Пропаганда "Настоящего Мужчины" в книгах Джека Лондона - то же сексизм?
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30.08.2021 11:09
+10
Я считаю, что каждая такая вот фемино-гендерная тётя прежде чем сесть на бюджетные бабки - должна доказать свой профессионализм.
То есть.
Поехать в Афганистан и реализовать там все свои устремления в плане гендерного воспитания. После чего ехать к нам.
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30.08.2021 11:38
+8
Сексистская - пропоаедующая семейные ценности?
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30.08.2021 11:06
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Сексистская - пропоаедующая семейные ценности?
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30.08.2021 11:06 Ответить
Проповедующая что мальчики и девочки имеют различия из -ща саонго пола.Просто феминистки не обладают знаниями биологии.
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30.08.2021 11:11 Ответить
Половые различия
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30.08.2021 11:11 Ответить
Там речь идет не о половых различиях, с о том что девочки не должны учиться бороться и защищать, а мальчики не должны учиться любить и заботиться.
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30.08.2021 12:08 Ответить
Смотря какие семейные ценности, и как они преподносятся.
Талибы вон тоже "семейные ценности" несут в массы.
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30.08.2021 11:13 Ответить
нет. Сексистская - это когда к мальчикам и девочкам предъявляюстя разные требования в воспитании.
Какого-то лешего мальчики обязаны быть щедрыми. А девочки, что -нет? им можно быть меркантильными и это - ок?
потом, девочкам требуется быть "целомудренными". То есть беречь девственность до свадьбы. Ну тогда требуйте того же от мальчиков.
Бред конечно, 21 век на дворе, а баба несет такую ахинею.
Ну ок, это ее дело - но почему я должен за это платить? пусть несет ее тем кто хочет ее слушать, пусть они и платят за ее книжки. Я при чем?
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30.08.2021 11:22 Ответить
Вот только не семейные ценности а наоборот. Эта книга, как раз и провоцирует уничтожение семьи.
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30.08.2021 12:04 Ответить
Пропаганда "Настоящего Мужчины" в книгах Джека Лондона - то же сексизм?
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30.08.2021 11:09 Ответить
По современным меркам да,мир ******* ...
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30.08.2021 11:12 Ответить
Знаешь, какие требования предъявлял Джек Лондон к ""настоящему мужчине"?
Почитай - удивишься. Те же самые, что и к НАСТОЯЩЕЙ ЖЕНЩИНЕ. То есть - быть порядочным, учитсья, трудиться, быть разносторонне развитым, жить на благо людям, быть честным и благородным по отношению к окружающим и близким.
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30.08.2021 11:17 Ответить
Не удивлюсь. Я против любой борьбы за права меньшинств. Права женщин, негров, геев -это все ерунда, только приводит к расколу общества. Нужно проповедовать вечные ценности, о которых вы говорите. И защищать права ВСЕХ ЛЮДЕЙ, независимо от пола, возраста и веры. Неважно, старик, ребенок, женщина, одноногий -негр гомосексуалист, или белый цисгендерный мужчина.
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30.08.2021 14:33 Ответить
первый раз обрадовался что я старенький и мне не придётся общаться с девочками, которые себя считают мальчиками и наоборот...
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30.08.2021 11:13 Ответить
Еще расскажите что их раньше не было, а сейчас появились)))
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30.08.2021 15:57 Ответить
да раньше как то каждый тихо играл в свои игры и танцы, а сейчас вылезли с флагами и транспарантами...
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07.09.2021 13:01 Ответить
Ааа, вам было легче от того, что вы не знали с кем общались?))) Знали бы, то не общались бы?))) Вот поэтому они и вышли... Чтобы не боятся таких как вы)
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07.09.2021 13:24 Ответить
если человеку нечем вообще показать свою личность он начинает играть в игры престолов и воображать себя Ланистером или мальчик начинает прикидываться девочкой... я в их игры не играю и в итоге жизни паталогоанатом в результат вскрытия впишет какого пола человек был, а не то чем он прикидывался
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09.09.2021 12:58 Ответить
))) Так это от притворства у "мальчиков" встает на мальчиков, а у девочек на девочек и наоборот?))) Как у вас все просто))) Сможете так "притворится"?
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09.09.2021 13:05 Ответить
если я на каждом углу буду кричать, что у меня не встаёт на мальчиков меня запрут в психушке, а если я возьму в руки транспарант с таким текстом то мальчики, которые себя считают девочками меня просто запинают.... вы же не кричите на каждом углу, что любите на обед кушать убитую птичку и не собираете по этому поводу парады
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09.09.2021 15:10 Ответить
Как же з....ли "еврейские ценности" да "прессовать" надо за рекламу Содома и Гоморры тварь ещё та эта уполномоченная ...по ее логике надо запретить всю мировую классику а оставить Тору и Талмуд вкупе с Кораном и Камасутрой!!!!????
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30.08.2021 11:15 Ответить
Рекламу?))) Так все таки боишься, что и тебя соблазнят?))) Возбуждают голые мужики?)))
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30.08.2021 15:58 Ответить
Когда вы, пля, уже повыздыхаете... срань зегнидная...

"Уполномоченная Кабинета министров Украины по гендерной политике"

пздц, падлы - и эта срань сидит на окладе - на наших деньгах.

Цитата из книги, вызвавшая возмущение этих зегнид:
"Девочкам советуют «проявлять естественное»: умение заботиться, умиротворение, целомудрие, способность вдохновлять. А мальчикам - «проявлять и оттачивать» целеустремленность, ответственность и способность защищать, щедрость и аскетизм."
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30.08.2021 11:15 Ответить
у меня вопрос - почему требования к девочка и к мальчикам - РАЗНЫЕ?
Мальчики, что, не должны уметь заботиться, вдохновлять?
А почему к девочкам есть требования "быть целомудренными" а к мальчикам такого требования нет? То есть девочкам до свадьбы - ни-ни, а мальчикам можно?
чо за бред? у нас вроде не каменный век.
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30.08.2021 11:19 Ответить
Самое интересное то, что целеустремленная женщина, умеющая драться, как правило за свою семью дышит и бьется до последнего. А эти целомудренные вдохновлялки доздают атмосферу только тогда, когда у мужа есть куча денег, а когда у мужа возникают проблемы так идут создавать ауру другим мужчинам....
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30.08.2021 11:33 Ответить
"почему требования к девочка и к мальчикам - РАЗНЫЕ?" Наверное потому, что мальчики и девочки разные.
Наверное поэтому на олимпиаде женщины соревнуются отдельно от мужчин.
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30.08.2021 12:43 Ответить
ой ой какие все вумные..не зря мусульмане как то умолчали тему Адама и Евы особенно не акцентируя внимание на этом факте то вырвав и з контекста что из ребра Адама Бог сотворил ему Еву..и понукают своих баб на правах наложниц бессловесной твари я имел счастье видеть аргументацию азиров живших у меня во времена СССР 2 года на квартире это что то с чем культ женщины у них просыпается когда женщина перестает быть женщиной и становиться старой невменяемой старухой да еще свекровью когда она вспоминая свои младые годы наложницы и бесправной скотины что муж ее бил понукал заставлял делать гадости и молча сносить все и вся отыгрывается на невестке и это у них почет и уважение...
насмотрелся я в Узбекистане как девочки до 5 лет еще позволяют играться как ребенку после ее затаскивают в женскую половину дома и все а мальчики и до 12 лет мальчики потом в 13 сразу становиться мужчиной.... мужчина и женщина разные по строению и задачам своего тела мышлению задачам.. они разные и противоречивые друг дружку но без этой разности ЦИВИЛИЗАЦИЯ НЕ смогла и просуществовать и 50 лет... прямо как у Ленина --вопрос борьбы единства и противоположностей....
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30.08.2021 17:48 Ответить
"из ребра Адама Бог сотворил ему Еву..и понукают своих баб на правах наложниц бессловесной твари" - я совсем не об этом.
Все человеческие права должны быть для всех, без вариантов. Но нужно принимать во внимание, что женщина и мужчина это не тождество.
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30.08.2021 18:58 Ответить
Понимаешь, такое дело что мальчики не умеют рожать и кормить грудью.
А у девочек бывают месячные и связанные с ними потребности.

И писюны даны чтобы не в попе друг у друга гавно месить, а для продолжения вида.

Ты разве в школе не учился?
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30.08.2021 17:07 Ответить
Чушь собачья! Заботиться, умиротворять, вдохновлять, быть ответственным, защишать, быть щедрым, обязаны быть ВСЕ ЛЮДИ вне зависимости от пола, рассы, сексуальноы ориентации, гражданства, возраста, состояния здоровья. Иначе это уже не люди а другой вид, а не человек. Маринка Ланге это просто обычная криворожская мошенница и шарлатанка, которой захотелось попилить бюджет страны.
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30.08.2021 11:45 Ответить
Скоро введут уголовное преследование рожавших женщин, а гавномесам при заключении однополого брака начнут выплачиватьпо 50 тысяч единовременно.
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30.08.2021 11:16 Ответить
Сексист..

Сексистская литература не должна попадать в госзакупки, - уполномоченная Кабмина по гендерной политике Левченко - Цензор.НЕТ 8369
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30.08.2021 11:18 Ответить
и феминистка..

Сексистская литература не должна попадать в госзакупки, - уполномоченная Кабмина по гендерной политике Левченко - Цензор.НЕТ 5836
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30.08.2021 11:19 Ответить
Тьфу. Морда мордовська. Выродка.
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30.08.2021 20:59 Ответить
Сколько паники насчет книги, понятно, что нас хотят научить, что, мальчик с мальчиком и девочка с девочкой нормально...а остальное все сексизм...но автор просто поделилась своим опытом, есть много спорных моментов и мне непонятных, но это не значит, что нужно строго следовать всему, что написано и сразу навешивать ярлыки, тем более это не обязательная литература.
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30.08.2021 11:23 Ответить
Да никская не паника, просто одной криворожской мошеннице и шарлатанке (Ланге) захотелось попилить бюджет. Ей отказали.
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30.08.2021 11:27 Ответить
Как же нет, уже высказались все кто можно, министр, всякие защитники гендерных прав, очень сомневаюсь, что среди других тысяч книг все гладко и идеально.
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30.08.2021 11:50 Ответить
Не паника, а скандал. А скандал от того, в этой коррумпированной стране любой никчема и шарлатан может добраться до корыта и жрать пока на нажрется, а оно не нажрется никогда. Стоить взглянуть на facebook профиль этой мошенницы Ланге, чтобы понять что это такое.
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30.08.2021 12:00 Ответить
О лгбтшні тролі набігли
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30.08.2021 12:09 Ответить
Цитати там і дійсно дивні. Я не фанат феміністок та ліваків, але тут критика обґрунтована.
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30.08.2021 11:24 Ответить
Осталось только изьять все книги с народными песнями и с сексизмом будет покончено.
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30.08.2021 11:31 Ответить
Я считаю, что каждая такая вот фемино-гендерная тётя прежде чем сесть на бюджетные бабки - должна доказать свой профессионализм.
То есть.
Поехать в Афганистан и реализовать там все свои устремления в плане гендерного воспитания. После чего ехать к нам.
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30.08.2021 11:38 Ответить
В данном случае наблюдается попытка одной малограмотной криворожской шарлатанки Марины Ланге, попилить бюджетные деньги страны. Ей не дали, отсюда и скандал.
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30.08.2021 11:53 Ответить
Лгбтшні тролі набігли
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30.08.2021 12:10 Ответить
Відчуваю, що потрібно купувати цю Ланде і роздавати дітям. Раз так підгоріло у цієї гєндернолгбтшної шобли. Україна ніколи не прийме цінності збоченців
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30.08.2021 12:08 Ответить
Коли це в Україні були такі цінності, де чоловік повинен працювати, як віл і гроші всі на дружину витрачати, а дружина тільки всім подобатись і налагоджувати зі всіма відносини. Це посібник з виховання корисливих утриманок та їх папіків.
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30.08.2021 13:29 Ответить
Можете йти грузити вагони замість чоловіка. Або 12 годин на будові.
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30.08.2021 14:08 Ответить
А ви читали цю книгу? То візьміть і прочитайте, а не галіма тою несіть.
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30.08.2021 20:57 Ответить
почему вообще кроме учебников тратятся деньги на госзакупки каких-либо книг? Пора эту лавочку прикрывать, где по завышенной тендерной цене делают миллионы на ненужной макулатуре.
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30.08.2021 12:16 Ответить
по завышенной тендерной цене

**********
гендерной ценє )))
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30.08.2021 16:40 Ответить
А эта дура Левченко ничего не хочет сказать о книге Принцесса + принцесса? Или Сорос не одобряет? Уродина вонючая. Грантоедка соросовская. Пусть ее дочь приведёт себе такую же как она и скажет этой быдло-матери, что они теперь семья. Хочу увидеть ее рожу страшную в этот момент. Сволочь.
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30.08.2021 20:56 Ответить
 
 