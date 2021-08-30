Сексистская литература не должна попадать в госзакупки, - уполномоченная Кабмина по гендерной политике Левченко

В Украине необходимы предохранители, чтобы сексистская литература не попадала в перечень продукции, закупаемой за государственный счет.

Об этом в Facebook сообщила Уполномоченная Кабинета министров Украины по гендерной политике Катерина Левченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ну что, после потраченного дня, информирую, что манипулятивный, не научный, бездоказательный опус прочитан! Что могу добавить к сказанному многими друзьями: предпосылки не коррелируются с выводами, везде наблюдается нарушение правил логики, на основе отдельных фактов делаются всеобъемлющие выводы, доказательная база отсутствует, как и научность в целом (при том, что у книги статус "научно-популярное издание"), полно противоречий и несоответствий предложенных моделей или советов предоставленным примерам. При этом текст является откровенно дискриминационным (примеров немало), сексистским и вредным - потому что следование предоставленным в опусе правилам воспитания точно приведет к беде", - отметила Левченко, комментируя книгу Марины Ланге "Чтобы не было в 16 поздно", в которой, в частности, пропагандируется сексистское воспитание мальчиков и девочек.

"Предохранители для непопадания подобных опусов в корзину государственного финансирования крайне необходимо", - добавила она.

Напомним, ранее в Минкульте заявили, что выступают против закупки за бюджетные деньги книг, которые "поддерживают устойчивые гендерные стереотипы".

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