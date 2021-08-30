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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
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обстрел (20169) Донбасс (26945) боевые действия (1973) Авдеевка (2209) операция Объединенных сил (4182) Разумков Дмитрий (1521)

"Мы будем защищать себя, своих военнослужащих и граждан", - Разумков об обстрелах на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что Украина придерживается своих обязательств по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе, но не будет молчать в ответ на нарушения договоренностей, и будет защищать своих граждан.

Об этом он заявил в понедельник в Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За последнее время мы видим обострение… Все помнят Авдеевку. К сожалению, и вчера, и позавчера мы видели снова обстрелы, нарушения тех договоренностей, которые были взяты всеми сторонами процесса. Но только Украина выполняет свои обязательства, сегодня действительно придерживается достигнутого в Минске, договоренностей о прекращении обстрелов и ведения боевых действий", - сказал Разумков.

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"Но мы точно не будем молчать, и будем защищать себя и своих военнослужащих и граждан, которые сегодня вынуждены жить в таких условиях. А все, что будет зависеть от нас, от армии, от военно-гражданской администрации я уверен, мы будем делать", - добавил спикер украинского парламента.

Он подчеркнул, что обстрел Авдеевки – "это серьезное нарушение договоренностей, потому что применялись и 120-мм минометы, и 122-мм ствольная артиллерия". Он также напомнил, что в результате обстрелов получили ранения военнослужащие, один из них находится в тяжелом состоянии.

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По словам Разумкова, все допущенные нарушения должны фиксировать представители ОБСЕ, однако так происходит не всегда.

"Большая зона ответственности лежит и на коллегах из ОБСЕ, которые должны это фиксировать. И мы не один раз об этом говорили. Вы знаете мою позицию – очень бы хотелось, чтобы она (фиксация – ред.) функционировала круглосуточно, а не с утра и до трех или пяти (вечера - ред.). А иногда в такие моменты мы не видим там миссию. Извините, надо быть слепыми, чтобы не видеть такие случаи. А они (представители миссии ОБСЕ – ред.) должны быть объективными, просто объективными, чтобы и мы, и весь мир понимал, кто, что делает, кто за что отвечает", - отметил он.

Как сообщалось, Разумков в понедельник находится с рабочей поездкой в районе проведения Операции объединенных сил.

В субботу, 28 августа, российские наемники на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов в районе Авдеевки были ранены и получили боевые травмы десять украинских военнослужащих. 
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Топ комментарии
+16
яким чином ви будете захищати? відведете ще війська на 3 км в тил?
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30.08.2021 11:32
+11
Мы будем/ Друзья, друзья, все больше нас!Мы любим солнце мая!Вся молодежь стоит за мир,От края и до края. И пусть сады цветут пышней.Шумят хлеба все шире,Мы будем петь, мы будем петь.Мы будем петь о мире!На вольной Висле, на Янцзы,На голубом Памире Мы будем петь, мы будем петь.Мы будем петь о мире!
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30.08.2021 11:26
+9
Політтехнологи порадили йому поїхати в зону ООС, відмітитись. Поїхав, ляпнув, повернувся в крісло ВР. Нагадав про своє існування, підняв свій рейтинг на 0,5%. Успішна молода людина!
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30.08.2021 11:37
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"Мы будем защищать себя, своих военнослужащих и граждан" - забыл добавить . при помощи санкций и в судебных инстанциях "Мы будем защищать себя, своих военнослужащих и граждан", - Разумков об обстрелах на Донбассе - Цензор.НЕТ 9374
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30.08.2021 11:26 Ответить
ПУСТОГОН.
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30.08.2021 12:46 Ответить
Мы будем/ Друзья, друзья, все больше нас!Мы любим солнце мая!Вся молодежь стоит за мир,От края и до края. И пусть сады цветут пышней.Шумят хлеба все шире,Мы будем петь, мы будем петь.Мы будем петь о мире!На вольной Висле, на Янцзы,На голубом Памире Мы будем петь, мы будем петь.Мы будем петь о мире!
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30.08.2021 11:26 Ответить
интересно, откуда оно вещает? сколько десятков км от 0?)
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30.08.2021 11:30 Ответить
А Зеля разрешает так резко говорить? Путлер может и обидеться.
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30.08.2021 11:30 Ответить
яким чином ви будете захищати? відведете ще війська на 3 км в тил?
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30.08.2021 11:32 Ответить
А "МЫ" это кто ? Зеленский с Ермаком и Разумковым!? Ну тогда мы спокойны,эти точно "защитят".
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30.08.2021 11:32 Ответить
Політтехнологи порадили йому поїхати в зону ООС, відмітитись. Поїхав, ляпнув, повернувся в крісло ВР. Нагадав про своє існування, підняв свій рейтинг на 0,5%. Успішна молода людина!
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30.08.2021 11:37 Ответить
І пожиттєво отримав статус учасника бойових дій. Якщо є відмітка в відрядженні, то вже неважливо - скільки він там був і що робив.
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30.08.2021 11:54 Ответить
Ключове слово "будемо". Потім колись можливо.
А чому б зараз не вивести арту на попередні позиції, якщо ворог не дотримується умов?
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30.08.2021 11:37 Ответить
Будуть "непокоїться" і "повідомляти в ткг"? Ну що реально зелебубочки зробили для армії? Збільшили "армію" мусорів, в надії, що ті захистять їхні зеледупи?
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30.08.2021 11:38 Ответить
Интересная последовательность,на первом месте Разумков конечно же поставил себя "мы будем защищать себя" на втором идёт Армия,правда не совсем понятно как Разумков собирается её защищать да и к тому же защищать это прерогатива как раз Армии ,ну и на третьем месте мы народ . Браво ! Гениально!
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30.08.2021 11:41 Ответить
Мы пахали, я и трактор.
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30.08.2021 11:41 Ответить
Защитник хренов поехал,ща остановит войну и отдаст отвоеванные территории
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30.08.2021 11:42 Ответить
Вже бачили як ви защіщаєте.
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30.08.2021 11:47 Ответить
"Мы будем защищать себя, своих военнослужащих и граждан", - Разумков об обстрелах на Донбассе - Цензор.НЕТ 6740
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30.08.2021 11:51 Ответить
"Мы будем защищать себя, своих военнослужащих и граждан", - Разумков об обстрелах на Донбассе - Цензор.НЕТ 4964
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30.08.2021 11:52 Ответить
по защите своих граждан -как то не видно...
Тарифы на отопление к концу года могут вырасти в среднем на 33%
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30.08.2021 11:55 Ответить
Цікаво , як Рпзкмков і зелена банда будуть захищати наших військових , неякісним харяуванням хіба що і затримкою
виплат !
Як вони ******* все робити в майбктньому , а не сьогодні і зараз !
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30.08.2021 12:04 Ответить
Харчування ( помилка),
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30.08.2021 12:05 Ответить
"защитнік" сраний.
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30.08.2021 12:05 Ответить
бла-бла-ба... вот и вся политика.....
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30.08.2021 12:27 Ответить
"Мы будем защищать ..."

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А почему вчера и сейчас не защищаете, когда каждый день раненые и убитые?
Защитники хреновые, они только собираются защищать. "Мы будем..."
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30.08.2021 12:35 Ответить
защитун хренов...хоть в штаны там не насрал...
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30.08.2021 12:46 Ответить
Блин, еще один защитничек объявился, котоый в своей жизни кроме как языком молоть ничему и не научился.
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30.08.2021 12:57 Ответить
Ага. В Авдеевке вы уже защитили. Где нанесенные в десятикратном размере контрудары по врагу? Если не умеете или не хотите применять привентивные меры, (для етого нам США выдали контрбатарейные радары чтобы враг часами не мог спокойно и прицельно расстреливать наши города) то хоть контрудары наносите чтобы враг хоть пару недель зализывал раны и в следующий раз думал стоит ли оно.
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30.08.2021 13:14 Ответить
Ми - це хто? Останній обстріл з жертвами серед військових та руйнуваннями цивільних був....по наводці з нашого ,більше всього, "якогось" штабу. Думається,що це було "тренування" і перевірка на готовність шпигунів та диверсантів в нашому тилу для виконання завдань в основний наступальний період з РФ. Ми -це тіж,слуги!
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12.09.2021 10:25 Ответить
 
 