Если Зеленский будет просить слишком много, то может разочароваться, - Пайфер о визите президента Украины в США
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена открывает новые возможности для отношений Киева и Вашингтона - и одновременно может стать вызовом для обеих сторон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
По мнению бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, успех поездки во многом будет зависеть от риторики украинского президента.
"Я думаю, что часть успеха этой поездки будет зависеть от того, о чем будет просить президент Зеленский. Ему следует сдержать себя в некоторых запросах, ведь если он будет просить слишком много, то может разочароваться. Вы не хотите ставить вопрос, не убедившись, что ответ будет "да", - подчеркнул он.
Бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что Зеленскому не следует ожидать никаких обещаний США в отношении Украины и НАТО, как и изменений в позиции Байдена по "Северному потоку - 2".
Пожалуйста, подождите...
Положил разгромный пакет от комитета конгресса под сукно и сказал: администрация будет этими санкциями заниматься - и выдали пшик, от которого рашистам ни холодно, ни жарко.
А проект от конгресса был разгромным для всей химической промышленности рашки.
Післязавтра зустріч з Байденом, а як показав прямий ефір у Мосейчук, Зеленський не готовий до будь-яких розмов не по сценарію. Тим більше з Байденом.
Тому сценарій буде: просити в США основного союзника поза НАТО, просити блокувати Північний потік-2, просити допомоги фінансової та військової.
Взагалі слово "просити" тут основне.
Але Байден тертий калач, і що-що, а події в Афганістані дали цьому калачеві нові потертості на його поверхні. Тому Байден буде продовжувати свою політику: "Якщо даси їжу - зробиш ситим один раз, якщо навчиш добувати їжу - зробиш ситим постійно".
Іншими словами: вранці реформи - в обід допомога, в обід реформи - ввечері допомога, ввечері реформи - вночі допомога. І крик, що Путін на наших кордонах - вже не допоможе, бо Байден чітко усвідомлює з ким спілкується і чиїх бєнєфіціарів через ФБР "пресує".
Зустріч президентів буде напівхолодним душею для Зеленського та українців, адже в політиці Білого Дому вже намітилася чітка позиція щодо проблемних військових регіонів світу, хоча й не можна говорити про те, що Байден та США "кинуть" Україну.
Ні, цього також не станеться, просто співпраця буде не такою активною та більш жорсткішою щодо вимог, що дасть підстави внутрішнім поціновувачам "зовнішнього управління" а-ля Тягнибок та ОПЗЖ та інші з ним, говорити про непомірний тягар і вплив США на нашу країну.
А Байден продовжить давати нам вудку, щоб ми самі навчилися цієї демократії з усіма її прибамбасами...
Дмитрий Быков