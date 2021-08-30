РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9718 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
6 897 122
Байден (2384) Зеленский (16549) Пайфер (134) США (23191)

Если Зеленский будет просить слишком много, то может разочароваться, - Пайфер о визите президента Украины в США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Если Зеленский будет просить слишком много, то может разочароваться, - Пайфер о визите президента Украины в США

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена открывает новые возможности для отношений Киева и Вашингтона - и одновременно может стать вызовом для обеих сторон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

По мнению бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, успех поездки во многом будет зависеть от риторики украинского президента.

"Я думаю, что часть успеха этой поездки будет зависеть от того, о чем будет просить президент Зеленский. Ему следует сдержать себя в некоторых запросах, ведь если он будет просить слишком много, то может разочароваться. Вы не хотите ставить вопрос, не убедившись, что ответ будет "да", - подчеркнул он.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что Зеленскому не следует ожидать никаких обещаний США в отношении Украины и НАТО, как и изменений в позиции Байдена по "Северному потоку - 2".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский вылетает в США прямо сейчас. Программа его визита полностью поменялась, - Никифоров

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+15
попросить сделать селфи-фото с Байденом это много ? Если Зеленский будет просить слишком много, то может разочароваться, - Пайфер о визите президента Украины в США - Цензор.НЕТ 5345
показать весь комментарий
30.08.2021 11:27
+12
Он бы мог что-то просить, если бы выдал Беню США, и что-то сделал в борьбе с корупцией, а так... даже американцам не совсем понятно, что он собирается делать в штатах. А он ведь человек искусства- Голливуд !
показать весь комментарий
30.08.2021 11:28
+11
Порошенко уболтал Байдена принять Зелю на высшем уровне.... Если Зеленский будет просить слишком много, то может разочароваться, - Пайфер о визите президента Украины в США - Цензор.НЕТ 4074 Если Зеленский будет просить слишком много, то может разочароваться, - Пайфер о визите президента Украины в США - Цензор.НЕТ 2254
показать весь комментарий
30.08.2021 11:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Угу..И брови при этом не забудь сдвинуть. Якщо Зеленський проситиме занадто багато, то може розчаруватися, - Пайфер про візит президента України до США - Цензор.НЕТ 3859
Якщо Зеленський проситиме занадто багато, то може розчаруватися, - Пайфер про візит президента України до США - Цензор.НЕТ 5517
показать весь комментарий
30.08.2021 12:14 Ответить
так ему кроме фотки с Байденом и не нужно ничего.
показать весь комментарий
30.08.2021 12:11 Ответить
Ну разве что развлечет деда.На пианино ему сыграет. Якщо Зеленський проситиме занадто багато, то може розчаруватися, - Пайфер про візит президента України до США - Цензор.НЕТ 6638
показать весь комментарий
30.08.2021 12:16 Ответить
Денег нет - НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ! что то типа этого
показать весь комментарий
30.08.2021 12:14 Ответить
Угу..А настроение и так есть всегда.Кокаин не дает унывать. Якщо Зеленський проситиме занадто багато, то може розчаруватися, - Пайфер про візит президента України до США - Цензор.НЕТ 975
показать весь комментарий
30.08.2021 12:19 Ответить
Список питань і відповідей затверджено держдепом. Нового не буде. Зє і Україна різні речі.
показать весь комментарий
30.08.2021 12:15 Ответить
В Байдене уже давно все разочарованы.Это старый,слабовольный политик не способный идти на радикальные меры.Впрочем все "ослы" там такие-лазят со своими перезагрузками до тех пор пока перезагрузчики не насрут им на голову.Надежда на республиканцев-может они его будут переодически нагибать и сместят в 2024 г.
показать весь комментарий
30.08.2021 12:21 Ответить
А помните, как Трамп ввёл санкции по Скрипалям?
Положил разгромный пакет от комитета конгресса под сукно и сказал: администрация будет этими санкциями заниматься - и выдали пшик, от которого рашистам ни холодно, ни жарко.
А проект от конгресса был разгромным для всей химической промышленности рашки.
показать весь комментарий
30.08.2021 12:29 Ответить
правильно! все оставили бармалеям из Афгана.....так что лавочка закрыта.
показать весь комментарий
30.08.2021 12:28 Ответить
Короче, зебильному дурачку просто дадут погулять по лужайке и запилить видосик...
показать весь комментарий
30.08.2021 12:29 Ответить
Много хочешь - мало получишь.
показать весь комментарий
30.08.2021 12:40 Ответить
Ранок на Банковій починався тривожно...

Післязавтра зустріч з Байденом, а як показав прямий ефір у Мосейчук, Зеленський не готовий до будь-яких розмов не по сценарію. Тим більше з Байденом.
Тому сценарій буде: просити в США основного союзника поза НАТО, просити блокувати Північний потік-2, просити допомоги фінансової та військової.
Взагалі слово "просити" тут основне.

Але Байден тертий калач, і що-що, а події в Афганістані дали цьому калачеві нові потертості на його поверхні. Тому Байден буде продовжувати свою політику: "Якщо даси їжу - зробиш ситим один раз, якщо навчиш добувати їжу - зробиш ситим постійно".

Іншими словами: вранці реформи - в обід допомога, в обід реформи - ввечері допомога, ввечері реформи - вночі допомога. І крик, що Путін на наших кордонах - вже не допоможе, бо Байден чітко усвідомлює з ким спілкується і чиїх бєнєфіціарів через ФБР "пресує".

Зустріч президентів буде напівхолодним душею для Зеленського та українців, адже в політиці Білого Дому вже намітилася чітка позиція щодо проблемних військових регіонів світу, хоча й не можна говорити про те, що Байден та США "кинуть" Україну.

Ні, цього також не станеться, просто співпраця буде не такою активною та більш жорсткішою щодо вимог, що дасть підстави внутрішнім поціновувачам "зовнішнього управління" а-ля Тягнибок та ОПЗЖ та інші з ним, говорити про непомірний тягар і вплив США на нашу країну.

А Байден продовжить давати нам вудку, щоб ми самі навчилися цієї демократії з усіма її прибамбасами...
Дмитрий Быков
показать весь комментарий
30.08.2021 12:45 Ответить
Стадіон, так Стадіон!
показать весь комментарий
30.08.2021 13:31 Ответить
- "Джо! Чому ми досі не в НАТО?" (с) ЗЕлупа
показать весь комментарий
30.08.2021 13:58 Ответить
Понятно, будет очередное зарубежное турне "на халяву" за счет налогоплательщиков. Арахамию не забыли бы взять для "ядерного" шантажа.
показать весь комментарий
30.08.2021 14:16 Ответить
В данном вопросе, я как гражданин Украины ставлю интересы Украины выше личной неприязни к Зеленскому. Пусть требует по-максимуму. Пофиг о чем Байден с Меркель договорились. Мы тоже можем быть полезными США в космической программе, в операциях НАТО, в борьбе с Россией, в других вопросах. Нахер все эти " комплекси меншовартості"
показать весь комментарий
30.08.2021 14:28 Ответить
Разберитесь с собой, почему вы когда читаете требовать на равных - то видите лизать)
показать весь комментарий
30.08.2021 16:07 Ответить
Там запятая вообще-то стояла. Операции НАТО -это там где Украина активно участвовала много лет- например борьба с пиратами Сомали, ремонт авиатехники в Ираке, доставка горючего на арктические базы НАТО. Сейчас наши в Косово на постоянной основе, планируется морское участие в Средиземном море..
показать весь комментарий
30.08.2021 16:12 Ответить
Все претензии украинцы прежде всего должны предъявить себе. Ни один здравомыслящий и уважающий себя народ не выберет клоуна, пианиста и уклониста от призыва в армию во время войны человека на должность президента...
показать весь комментарий
30.08.2021 15:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 