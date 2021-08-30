Официальный сайт Украины Ukraine Now теперь можно читать на арабском языке, - МИД
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Официальный сайт Украины Ukraine Now стал доступен на арабском языке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.
"Мы запустили пятую языковую версию на официальном сайте Украины, арабскую: https://ukraine.ua/ar Продвижение позитивного имиджа Украины в мире - один из приоритетов Стратегии внешней политики Украины. Работаем над закреплением туристического успеха 2021 года", - написал Кулеба.
Официальный сайт Украины уже доступен на английском, немецком, французском и испанском языках.
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Аграрна і колосальним промисловим потенціалом країна націлена на туристичний бізнес, як Туреччина, о, й звичайно гроші заробітчан...корупцію вже ж подолали, еге ж?!