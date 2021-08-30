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имидж (69) сайт (318) туризм (1542) Кулеба Дмитрий (2635)

Официальный сайт Украины Ukraine Now теперь можно читать на арабском языке, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Официальный сайт Украины Ukraine Now стал доступен на арабском языке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

"Мы запустили пятую языковую версию на официальном сайте Украины, арабскую: https://ukraine.ua/ar  Продвижение позитивного имиджа Украины в мире - один из приоритетов Стратегии внешней политики Украины. Работаем над закреплением туристического успеха 2021 года", - написал Кулеба.

Официальный сайт Украины уже доступен на английском, немецком, французском и испанском языках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Украины появилась официальная страница в Instagram, - МИД

Официальный сайт Украины Ukraine Now теперь можно читать на арабском языке, - МИД 01
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Топ комментарии
+7
Вот чего нам не хватало!
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30.08.2021 11:39
+3
Ура!
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30.08.2021 11:40
+2
В решті-решт ,коли з"явиться офіційний сайт на суахілі ???)))
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30.08.2021 11:43
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А де українська?
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30.08.2021 11:39 Ответить
В Караганде!!!))))
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30.08.2021 11:44 Ответить
Вот чего нам не хватало!
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30.08.2021 11:39 Ответить
Официальный сайт Украины Ukraine Now теперь можно читать на арабском языке, - МИД - Цензор.НЕТ 3639
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30.08.2021 12:24 Ответить
Ура!
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30.08.2021 11:40 Ответить
Недавно истерично требовавшие уничтожения арабов показали себя дикарями и придурками. Зеленский трудолюбивой пчелой летает по Арабии, собирая инвестиции. Зеленский обсудил инвестиционное сотрудничество Украины и Омана .В Омане выразили заинтересованность в инвестировании в Украину / Зеленский заключил миллиардные контракты в ОАЭ/ После упомянутых требований арабы-семиты вправе обвинить Зеленского в антисемитизме и разорвать договорённости и контракты.
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30.08.2021 11:41 Ответить
Імітація діяльності триває !!! )))
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30.08.2021 11:42 Ответить
Це дійсно "перемога"!
Аграрна і колосальним промисловим потенціалом країна націлена на туристичний бізнес, як Туреччина, о, й звичайно гроші заробітчан...корупцію вже ж подолали, еге ж?!
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30.08.2021 11:42 Ответить
В решті-решт ,коли з"явиться офіційний сайт на суахілі ???)))
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30.08.2021 11:43 Ответить
И на латыни. Официальный сайт Украины Ukraine Now теперь можно читать на арабском языке, - МИД - Цензор.НЕТ 8716
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30.08.2021 11:45 Ответить
Ну вот мы и стали ближе к Арабским Эмиратам.Каких вам реформ еще не хватает? Официальный сайт Украины Ukraine Now теперь можно читать на арабском языке, - МИД - Цензор.НЕТ 3898
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30.08.2021 11:44 Ответить
Раньше его читали человек 10, теперь подтянутся все арабы мира!
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30.08.2021 11:48 Ответить
Арабы в восторге! Официальный сайт Украины Ukraine Now теперь можно читать на арабском языке, - МИД - Цензор.НЕТ 3732
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30.08.2021 11:56 Ответить
Нарешті! Дякуємо Володимиру Олександровичу! Починаємо вчити арабську!
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30.08.2021 11:57 Ответить
А коли ми почнемо читать "Цензор" українською "по умолчанию"?!!!
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30.08.2021 12:03 Ответить
Тоді, коли всі форумчани перейдут на українську !!!)))))
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30.08.2021 12:10 Ответить
Спасибо! Обязательно почитаем! Официальный сайт Украины Ukraine Now теперь можно читать на арабском языке, - МИД - Цензор.НЕТ 535 Официальный сайт Украины Ukraine Now теперь можно читать на арабском языке, - МИД - Цензор.НЕТ 535
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30.08.2021 12:17 Ответить
Українцям араби з їхніми паранжами вже у печінках сидять. Ми до них не їдимо, а вони в Україну лізуть, везуть сюди свої хвороби.
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30.08.2021 13:44 Ответить
 
 