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Вопрос войны на Донбассе будет первоочередным на переговорах Зеленского и Байдена, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вопрос войны на Донбассе будет первоочередным на переговорах Зеленского и Байдена, - Разумков

Ситуация на востоке Украины будет первоочередным вопросом на предстоящих переговорах в Вашингтоне президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков в ходе визита в Донецкую область.

"Я думаю, что вопрос войны всегда находится на первом плане, потому что это вопрос жизни людей. Он всегда был, есть и будет (на первом плане. - Ред.)… А для нас, для страны, которая находится в стадии войны, это вопрос номер один круглосуточно. Ну, и я так понимаю, что и вопрос "Северного потока" будет также одним из ключевых тем для обсуждения. Ну и другие текущие вопросы", - отметил глава парламента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы будем защищать себя, своих военнослужащих и граждан", - Разумков об обстрелах на Донбассе

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Вопрос войны на Донбассе будет первоочередным на переговорах Зеленского и Байдена, - Разумков - Цензор.НЕТ 3305
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30.08.2021 11:45
+4
Зеленский буде спрашивать совета, как отвести ВСУ до Днепра.
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30.08.2021 11:48
+4
зеля буде питати в Байдена чи вже можна здаватися, бо вже устав воювать.
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30.08.2021 11:50
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Вопрос войны на Донбассе будет первоочередным на переговорах Зеленского и Байдена, - Разумков - Цензор.НЕТ 3305
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30.08.2021 11:45 Ответить
Байден считает Путина "убийцей"/ Зеленский о Путине: Очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. - Типа Чтобы да так нет. Или: Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а вы продаёте или покупаете?/ Зеленскому сложно будет заставить Байдена изменить оценку Путина как убийцы.
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30.08.2021 11:45 Ответить
Зеленский буде спрашивать совета, как отвести ВСУ до Днепра.
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30.08.2021 11:48 Ответить
Сплюнь!😠
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30.08.2021 12:10 Ответить
зеля буде питати в Байдена чи вже можна здаватися, бо вже устав воювать.
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30.08.2021 11:50 Ответить
Сплюнь!😠
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30.08.2021 12:11 Ответить
Господи.. помоги Украине...,только на тебя и уповаем...,кто же доверит деньги или оружие идиоту,кто станет водить компанию с идиотом и о чем то с ним договориваться ? хоть бы не было хуже чем есть.
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30.08.2021 11:51 Ответить
Серьезно? А не дело против бородатого бабушка?
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30.08.2021 11:52 Ответить
Глава Пентагона Ллойфд Остин слов на ветер не бросает....это вам не кремлевский Понтыгон Путлера... Вопрос войны на Донбассе будет первоочередным на переговорах Зеленского и Байдена, - Разумков - Цензор.НЕТ 9205
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30.08.2021 11:52 Ответить
Понтигон - це новеньке. Там МихАлкова обзівают Бесогоном, а його Друг Путін Понтигон. Характеристика точно в "яблочко"
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30.08.2021 12:26 Ответить
Северное дерьмо РАБссии попало в шторм....простой Судья из Дюссельдорфа обламал Путлера с ГрязьПромом нехило.Теперь тот Потоп овчинки не стоит... Вопрос войны на Донбассе будет первоочередным на переговорах Зеленского и Байдена, - Разумков - Цензор.НЕТ 5977
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30.08.2021 11:55 Ответить
Байден будет сам с собой разговаривать?😲
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30.08.2021 11:57 Ответить
Зеля будет сам с собой. А Байден - тихо дремать
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30.08.2021 12:49 Ответить
Яка там «війна на Донбасі»!?!? Все йде до того, що Байдена виведуть із Білого дому в кайданках за всі його факапи!
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30.08.2021 12:03 Ответить
"Яка там війна на Донбасі??? " Слухай, га#нюк, про Байдена пиши на кацапський сайтах, там твої "єдіновєрци" , вони тебе підтримають ... Не знаю, яка буде доля Байдена, але дивись за собою, щоб самому не опинитися там в кайданках ..
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30.08.2021 13:01 Ответить
Первоочередными будут вопросы, которые Байден будет задавать ЗЕ.

И что-то подсказывает, что все они будут связаны с коррупцией, Коломойским и легитимностью ЗЕ.
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30.08.2021 15:44 Ответить
 
 