Вопрос войны на Донбассе будет первоочередным на переговорах Зеленского и Байдена, - Разумков

Ситуация на востоке Украины будет первоочередным вопросом на предстоящих переговорах в Вашингтоне президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков в ходе визита в Донецкую область.

"Я думаю, что вопрос войны всегда находится на первом плане, потому что это вопрос жизни людей. Он всегда был, есть и будет (на первом плане. - Ред.)… А для нас, для страны, которая находится в стадии войны, это вопрос номер один круглосуточно. Ну, и я так понимаю, что и вопрос "Северного потока" будет также одним из ключевых тем для обсуждения. Ну и другие текущие вопросы", - отметил глава парламента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы будем защищать себя, своих военнослужащих и граждан", - Разумков об обстрелах на Донбассе