Вопрос войны на Донбассе будет первоочередным на переговорах Зеленского и Байдена, - Разумков
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Ситуация на востоке Украины будет первоочередным вопросом на предстоящих переговорах в Вашингтоне президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков в ходе визита в Донецкую область.
"Я думаю, что вопрос войны всегда находится на первом плане, потому что это вопрос жизни людей. Он всегда был, есть и будет (на первом плане. - Ред.)… А для нас, для страны, которая находится в стадии войны, это вопрос номер один круглосуточно. Ну, и я так понимаю, что и вопрос "Северного потока" будет также одним из ключевых тем для обсуждения. Ну и другие текущие вопросы", - отметил глава парламента.
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И что-то подсказывает, что все они будут связаны с коррупцией, Коломойским и легитимностью ЗЕ.