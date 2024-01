Украинский пловец Трусов с мировым рекордом завоевал золото на Паралимпиаде-2020 в Токио

Украинский пловец Андрей Трусов завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на спине на Паралимпиаде-2020 в Токио.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Паралимпийских игр.

"В первой медальной гонке по плаванию Андрей Трусов побеждает на дистанции 100 метров на спине среди мужчин в классе S7 с мировым рекордом", - сказано в сообщении.

It's the first #ParaSwimming medal race of Day 6! Andrii Trusov wins the Men's 100m Backstroke S7 in a World Record time 👏#Gold Andrii Trusov #UKR #Silver Pipo Carlomango #ARG#Bronze Mark Malyar #ISR#ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics