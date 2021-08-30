РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5282 посетителя онлайн
Новости ОбществоЗа рубежом Коронавирус и карантин
4 752 8
карантин (16730) Турция (3231) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

С 6 сентября в Турции вступают в силу новые правила карантина: для посещения публичных мест надо будет сдавать ПЦР-тест

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

С 6 сентября в Турции вступают в силу новые правила карантина: для посещения публичных мест надо будет сдавать ПЦР-тест

В Турции с 6 сентября вступают в силу новые правила карантина. Непривитые граждане и туристы смогут посещать публичные места только с отрицательным ПЦР-тестом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Сообщается, что отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус должен быть сделан не ранее чем за 48 часов.

Новые ограничения в Турции будут действовать:

- на общественных мероприятиях (концерты);

- в публичных местах (выставки, кинотеатры, театры);

- во время междугородних поездок общественным транспортом (самолеты, автобусы, поезда и т. д.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция начала последнюю фазу испытания собственной вакцины от коронавируса

Так, работники указанных выше структур будут проверять у каждого посетителя при входе "код HES", который является системой отслеживания COVID.

Он будет определять привит ли человек от коронавируса или же выздоровел, а также сможет устанавливать наличие отрицательного ПЦР-теста сделанного не позднее, чем за последние 48 часов.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дурдом. У Франції з цим дуже жоско зара. Без сертіфікату про два щеплення майже нікуди не потрапиш, у Торгівельні центри, великі магазини, спортзали не пускають.
показать весь комментарий
30.08.2021 12:08 Ответить
А то що вакцiнованi також заражаються ну то таке виходить, i впевненно розносять заразу для них зелене свiтло
показать весь комментарий
30.08.2021 12:22 Ответить
Вакциновані заражаються менше і в два рази швидше перестають бути заразними
С 6 сентября в Турции вступают в силу новые правила карантина: для посещения публичных мест надо будет сдавать ПЦР-тест - Цензор.НЕТ 7145
показать весь комментарий
30.08.2021 12:49 Ответить
Определено методом гадания на кофейной гуще или на ромашке??
показать весь комментарий
30.08.2021 12:56 Ответить
Широта Ваших наукових знань просто вражає. С 6 сентября в Турции вступают в силу новые правила карантина: для посещения публичных мест надо будет сдавать ПЦР-тест - Цензор.НЕТ 4132
показать весь комментарий
30.08.2021 15:37 Ответить
Ну дык... я же читаю то на что вы выкладываете ссылки...какие ссылки...такие и знания... С 6 сентября в Турции вступают в силу новые правила карантина: для посещения публичных мест надо будет сдавать ПЦР-тест - Цензор.НЕТ 2825
показать весь комментарий
30.08.2021 16:29 Ответить
Несмотря на новости, в Турции по прежнему можно отлично отдыхать, просто в данной ситуации лучше выбирать отель, похожий на город, в котором есть все необходимое для отдыха и развлечений. Сейчас бархатный сезон - самое лучшее время для отдыха в Турции!
показать весь комментарий
09.09.2021 10:11 Ответить
Скоро получу сертификат о вакцинации. Очень хочу поехать в Каппадокию или на Анталийское побережье. Уже в предвкушении долгожданного отпуска. Выбираю варианты отдыха в Турции!
Но никак не могу решить, может лучше пока выбрать горящие путевки в Египет, чтобы точно погреться на солнышке и вдоволь насладиться морем!
показать весь комментарий
13.11.2021 16:11 Ответить
 
 