С 6 сентября в Турции вступают в силу новые правила карантина: для посещения публичных мест надо будет сдавать ПЦР-тест

В Турции с 6 сентября вступают в силу новые правила карантина. Непривитые граждане и туристы смогут посещать публичные места только с отрицательным ПЦР-тестом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Сообщается, что отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус должен быть сделан не ранее чем за 48 часов.

Новые ограничения в Турции будут действовать:

- на общественных мероприятиях (концерты);

- в публичных местах (выставки, кинотеатры, театры);

- во время междугородних поездок общественным транспортом (самолеты, автобусы, поезда и т. д.).

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Так, работники указанных выше структур будут проверять у каждого посетителя при входе "код HES", который является системой отслеживания COVID.

Он будет определять привит ли человек от коронавируса или же выздоровел, а также сможет устанавливать наличие отрицательного ПЦР-теста сделанного не позднее, чем за последние 48 часов.