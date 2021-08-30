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За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек, выздоровели 69, выявили 148 новых случаев, - Кличко. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек, выздоровели 69, выявили 148 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки в Киеве выявили 148 больных коронавирусом. Один человек умер.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"За сутки в столице подтверждено 148 случаев заболевания коронавирусом в сутки. Один человек умер. На сегодняшний день подтвержденных случаев заболевания - 224 020", - сообщил Кличко.

Так, заболели 84 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, 48 мужчин в возрасте от 18 до 82 лет. А также 9 девочек от 1 года до 17 лет и 7 мальчиков от 10 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 24 больных коронавирус. А также 49 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 69 человек. Всего коронавирус преодолели 215 862 жителей столицы.

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"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 36, в Шевченковском - 24 и в Деснянском районе - 21 случай", - отметил Кличко.

За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек, выздоровели 69, выявили 148 новых случаев, - Кличко 01
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Тень на плетень...
Если а Киеве 1000 000 жителей в среднем живут 70 лет, то естественная убыль- около 10 000 в день.
И причем здесь " пандемия " ?
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30.08.2021 13:43 Ответить
 
 