Жертвами насильственных исчезновений в оккупированном Крыму стали 44 человека, в ОРДЛО без вести пропали 258 человек, - МИД

По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, пропавшими без вести на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей считаются 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В Международный день жертв насильственных исчезновений Министерство иностранных дел Украины привлекает внимание мирового сообщества к судьбе людей, пропавших, похищенных или без вести пропавших на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины Автономной Республики Крым и Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, с начала российской оккупации минимум 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений на территории Крыма и г. Севастополь. Судьба 15 из них до сих пор остается неизвестной. Их имена: Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арсен Алиев, Эрвин Ибрагимов, Эскендер Ибраимов, Эскендер Апселямов, Руслан Ганиев, Арлен Терехов.

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Подавляющее большинство этих людей являются проукраинскими активистами, которые открыто выступали против российской оккупации.

На сегодня Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в 112 уголовных производствах по 173 фактам насильственного исчезновения, лишение свободы и похищения людей.

В подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности российской оккупационной "администрации" к исчезновениям.

Зафиксированы также многочисленные случаи запугивания родственников пропавших и свидетелей. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, оккупационная "администрация" не проводит эффективного расследования ни одного из преступлений.

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