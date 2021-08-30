РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5291 посетитель онлайн
Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 453 12
Крым (26017) МИД (6653) оккупация (9509) Донбасс (26945) пропавший без вести (103)

Жертвами насильственных исчезновений в оккупированном Крыму стали 44 человека, в ОРДЛО без вести пропали 258 человек, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Жертвами насильственных исчезновений в оккупированном Крыму стали 44 человека, в ОРДЛО без вести пропали 258 человек, - МИД

По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, пропавшими без вести на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей считаются 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В Международный день жертв насильственных исчезновений Министерство иностранных дел Украины привлекает внимание мирового сообщества к судьбе людей, пропавших, похищенных или без вести пропавших на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины Автономной Республики Крым и Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, с начала российской оккупации минимум 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений на территории Крыма и г. Севастополь. Судьба 15 из них до сих пор остается неизвестной. Их имена: Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арсен Алиев, Эрвин Ибрагимов, Эскендер Ибраимов, Эскендер Апселямов, Руслан Ганиев, Арлен Терехов.

Читайте: "Крим - це Україна", - на админгранице с оккупированным полуостровом открыли памятный знак в форме гранитного сердца. ФОТО

Подавляющее большинство этих людей являются проукраинскими активистами, которые открыто выступали против российской оккупации.

На сегодня Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в 112 уголовных производствах по 173 фактам насильственного исчезновения, лишение свободы и похищения людей.

В подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности российской оккупационной "администрации" к исчезновениям.

Зафиксированы также многочисленные случаи запугивания родственников пропавших и свидетелей. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, оккупационная "администрация" не проводит эффективного расследования ни одного из преступлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин пытается решить задачу, которую не решил Сталин, - Чубаров о репрессиях в оккупированном Крыму

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Крым это могила для РАБссии.... так исторично склалося.......,кажуть брати Капранови... Жертвами насильственных исчезновений в оккупированном Крыму стали 44 человека, в ОРДЛО без вести пропали 258 человек, - МИД - Цензор.НЕТ 300
показать весь комментарий
30.08.2021 12:29
+2
в сбитом самалете было почти 300 человек. весь мир знает кто послал бук. кто запускал ракету, кто потом прятал этот бук и что? а кроме п....здежа, НИЧЕГО. и даже наоборот. за убийства в сирии, южный поток, за преступления в Украине северный... начнут прямую окупацию Украины, разрешат поставить военную базу прямо в берлине. абсурдно звучит но от правды не уйдешь.
показать весь комментарий
30.08.2021 12:37
+2
Кацапский мир несёт разруху,ненависть и смерть.
показать весь комментарий
30.08.2021 16:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Крым это могила для РАБссии.... так исторично склалося.......,кажуть брати Капранови... Жертвами насильственных исчезновений в оккупированном Крыму стали 44 человека, в ОРДЛО без вести пропали 258 человек, - МИД - Цензор.НЕТ 300
показать весь комментарий
30.08.2021 12:29 Ответить
то есть все горячие точки в которых рф участвовала мелочь а крым добьет рашу? они уичтожат колодом 90 % рашиян но хрен уступят, пока хло в кремле..
показать весь комментарий
30.08.2021 12:43 Ответить
в том чесле.
показать весь комментарий
30.08.2021 14:57 Ответить
Жертвами насильственных исчезновений в оккупированном Крыму стали 44 человека, в ОРДЛО без вести пропали 258 человек, - МИД - Цензор.НЕТ 4204
показать весь комментарий
30.08.2021 12:33 Ответить
в сбитом самалете было почти 300 человек. весь мир знает кто послал бук. кто запускал ракету, кто потом прятал этот бук и что? а кроме п....здежа, НИЧЕГО. и даже наоборот. за убийства в сирии, южный поток, за преступления в Украине северный... начнут прямую окупацию Украины, разрешат поставить военную базу прямо в берлине. абсурдно звучит но от правды не уйдешь.
показать весь комментарий
30.08.2021 12:37 Ответить
Газ дороже правды и морали...
показать весь комментарий
30.08.2021 13:33 Ответить
Жертвами насильственных исчезновений в оккупированном Крыму стали 44 человека, в ОРДЛО без вести пропали 258 человек, - МИД - Цензор.НЕТ 7685Жертвами насильственных исчезновений в оккупированном Крыму стали 44 человека, в ОРДЛО без вести пропали 258 человек, - МИД - Цензор.НЕТ 9840
показать весь комментарий
30.08.2021 12:47 Ответить
Росія - це завжди тероризм , мародерство , ніщіта та вбивства людей . Країна - гамно .
показать весь комментарий
30.08.2021 13:13 Ответить
не країна, держава...
показать весь комментарий
30.08.2021 14:58 Ответить
Кацапский мир несёт разруху,ненависть и смерть.
показать весь комментарий
30.08.2021 16:10 Ответить
 
 