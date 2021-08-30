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Афганистан (599) эвакуация (1754)

Украинские военные провели успешную эвакуацию переводчиков из Кабула после неудачных попыток Канады и США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украинские военные провели успешную эвакуацию переводчиков из Кабула после неудачных попыток Канады и США

Самолет с афганскими переводчиками, которые работали с международными СМИ и канадским военным, а также их семьями, прибыл в Киев после смелой операции украинских солдат, дислоцировавшихся в аэропорту Кабула.

Как пишет The Globe and Mail, спасение, которое координировали украинские военные, офис президента Владимира Зеленского и The Globe, может открыть дорогу другим афганцам, бегущим от талибов в Канаду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Канадские власти пообещали принять афганцев при условии, что они смогут пробраться в третьи страны. А правительство Канады спросило украинскую власть, готова ли она эвакуировать беженцев в Киев.

Спасение переводчиков было совершено рано утром в пятницу из аэропорта Кабула, через день после того, как последний канадский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана. И через несколько часов после смертельного теракта возле международного аэропорта Хамида Карзая, приведшего к гибели по меньшей мере 170 афганцев, пытающихся бежать из страны, а также 13 американских солдат. После нападения, ответственность за которое взяло на себя "Исламское государство", США заявили, что в аэропорт теперь не будут пускать афганцев, имеющих визу, а только иностранных граждан.

Несмотря на это ограничение, а также на растущие риски для сил коалиции накануне запланированного вывода последних сил США 31 августа, украинские военные пешком вышли в город Кабул, чтобы сопроводить до аэропорта два микроавтобуса - с переводчиками, которые направлялись в Канаду и их семьи, всего 19 человек.

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Украинские солдаты имели фотографии номерных знаков микроавтобусов, и они окружили и сопровождали транспортные средства в течение последних 600 метров до аэропорта.

"Конвой вошел [в аэропорт], потому что украинцы вышли. Мы просто отправили им номерной знак наших транспортных средств... И они пришли на местный базар, чтобы найти нас. Они сказали: "Украина?" мы сказали "Да!", и они провели нас внутрь", - рассказал 49-летний отец пяти детей Мохаммед Шариф Шараф, который 10 лет работал как переводчик и помощник иностранных журналистов из местных жителей, помогая The Globe освещать роль Канады в войне в Афганистане.

После того как они попали в аэропорт, 19 афганцев посадили на военный грузовой самолет, который находился в Кабуле в рамках вклада Украины в усилия НАТО в стране. Они долетели до столицы Пакистана, где находились другие афганцы, которых ранее спасли украинцы. В Исламабаде их пересадили на чартерный коммерческий самолет, перевозивший группу в Украину, с короткой остановкой в столице Азербайджана Баку.

На своей странице в Twitter Зеленский заявил, что "еще 360 украинцев и граждан других стран" прибыли в Киев в субботу. "Наши военные, разведка и дипломаты сделали блестящую работу. Украина не оставляет своих граждан в беде в трудные времена и помогает другим!", - отметил президент Украины.

Две предыдущие попытки канадских военных привезти в аэропорт и эвакуировать Мохаммеда Шарафа, как и другая попытка, организованная Государственным департаментом США, не увенчались успехом. Эти операции опирались на то, что афганцы и их семьи должны были добраться до определенных пунктов встречи у ворот аэропорта, что оказалось невозможным на фоне хаоса за пределами аэродрома.

Украинская операция была успешной там, где другие потерпели крах, поскольку украинские военные пешком вышли в Кабул для проведения операций по спасению, отмечает The Globe and Mail.

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Эвакуированные заявили, что были ошеломлены тем, что украинские войска рискнули спасти их, чего не сделали канадские и американские войска.

"Все были удивлены. В течение месяца я просил, чтобы нас кто-то забрал. Мы просили американцев, канадцев, катаров, всех - и решения не было. Они боялись выйти... Украинские солдаты были для нас ангелами. Они сделали необычайную работу. У них большие сердца", - сказал 33-летний отец четырех детей Джавед Хакмаль, который два года работал с канадским спецназом в Кандагаре.

Шараф, Хакмаль и их семьи прибыли в Киев с разрешительными документами, которые были выданы им за день до начала операции украинских военных офисом министра по вопросам иммиграции Канады Марко Мендичино. В документах указано, что к его владельцам следует относиться как к гражданам Канады, и что они имели визы для поездки в Канаду.

Документов было достаточно, чтобы вывезти их из Кабула, но им пришлось провести несколько часов в киевском аэропорту "Борисполь" в субботу, где пограничники не имели представления, как обращаться с эвакуированными, у многих из которых просрочен паспорт или только удостоверения личности, выданные предыдущим афганским правительством, пишет издание The Globe and Mail. Семьям Шараф и Хакмаль, а также другим, кто находился в самолете, в конце концов была предоставлена 15-дневная гуманитарная виза для въезда в Украину, частично благодаря обещаниям посольства Канады, что они будут быстро расселены.

"Это чрезвычайное усилие демонстрирует то, что мы можем и будем в дальнейшем очень быстро оказывать афганским беженцам любые визы или документы, которые им нужны, чтобы четко сигнализировать о том, что они связаны с Канадой, и им следует разрешить попасть сюда", - сказал Мендичино в телефонном интервью.

Хотя драматическая операция в Кабуле, скорее всего, не повторится из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране, проложенная трасса Исламабад - Киев может быть использована для того, чтобы помочь перевезти других афганских жителей Канады, которые смогли попасть в Пакистан. Поэтому они могут попасть в Украину, где их могут проверить для переселения в Канаду.

"Канада дополнительно просила нашей дальнейшей поддержки, и мы будем рады помочь", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на запрос от The Globe. Он сказал, что спасение в Кабуле продемонстрировало возможности украинских военных и почему Украину наконец следует принять в НАТО. "В этих ужасных обстоятельствах наши военные офицеры продемонстрировали мужество, высокий класс и образцовый профессионализм", - отметил Кулеба.
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Топ комментарии
+35
Молодчаги! Слава ЗСУ!
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30.08.2021 12:35
+24
Зеле рисковать чужими жизнями легко, а само даже в Киеве на улицу без охраны нос не высунет.
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30.08.2021 12:43
+12
Пиар за счет отваги наших военных это дешевый пиарный трюк властей.
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30.08.2021 12:44
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Правила форума Совет форумчан
Какие мы все успешные! А рисковать ради своих????Не получается или на,,, не нужны!!
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30.08.2021 12:34 Ответить
изза таких комментариев даже на цензор заходить не хочется
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30.08.2021 12:43 Ответить
Другие здесь - исключение.
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30.08.2021 12:57 Ответить
Молодчаги! Слава ЗСУ!
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30.08.2021 12:35 Ответить
До слез! Теперь бы вове не опозорить честь наших смелых воинов ...
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30.08.2021 12:50 Ответить
та пох на того сцикуна
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30.08.2021 12:52 Ответить
в данный момент ********* стебутсянад этой историей , опять над вовой и конечно же как всегда не вспомнят о его патроне - Ермаке...
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30.08.2021 12:56 Ответить
дякуємо Зеленському! Ти наша бубочка! Ти найкращий! Украинские военные провели успешную эвакуацию переводчиков из Кабула после неудачных попыток Канады и США - Цензор.НЕТ 1023
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30.08.2021 12:40 Ответить
Зеле рисковать чужими жизнями легко, а само даже в Киеве на улицу без охраны нос не высунет.
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30.08.2021 12:43 Ответить
знову стібешся на наркєтом? Украинские военные провели успешную эвакуацию переводчиков из Кабула после неудачных попыток Канады и США - Цензор.НЕТ 7595
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30.08.2021 12:46 Ответить
Украинские военные провели успешную эвакуацию переводчиков из Кабула после неудачных попыток Канады и США - Цензор.НЕТ 388
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30.08.2021 12:54 Ответить
Украинский журналист Станислав Асеев освобожденый из концлаегря ДНР дал обширное интервью Айдеру Муждабаеву...,Стас много чего рассказал про рюсский сраный мир....
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30.08.2021 12:41 Ответить
Мабуть за таку грандіозну евакуацію доведеться прийняти кілька тисяч біженців до України.
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30.08.2021 12:42 Ответить
…ну або через Україну потучуть потоки афганського героїну. ЗЄбуїнам на це начхати.
Просто так би не домовилися.
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30.08.2021 12:44 Ответить
Пиар за счет отваги наших военных это дешевый пиарный трюк властей.
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30.08.2021 12:44 Ответить
Информация пришла от канадского агентва Глоб энд Мэйл,значит инфа точная...
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30.08.2021 12:44 Ответить
Цікаво ,українці дочекаються часу коли буде адекватна відповідь оркам на Даунбасі ???)))
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30.08.2021 12:45 Ответить
Мавзолейные хряки спасать никого не собираются кроме тех афганцев котьорых приперли в ОМСК....афганы кажуть отвезите нас в Афганг назад из этого рюсскава Говна... Украинские военные провели успешную эвакуацию переводчиков из Кабула после неудачных попыток Канады и США - Цензор.НЕТ 4732 Украинские военные провели успешную эвакуацию переводчиков из Кабула после неудачных попыток Канады и США - Цензор.НЕТ 4732
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30.08.2021 12:47 Ответить
Слава великому Зе!
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30.08.2021 12:48 Ответить
амінь!
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30.08.2021 12:53 Ответить
Вот как все получается удачно, когда Додик не берет операцию "под свой личный контроль"
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30.08.2021 12:51 Ответить
Главное шо без ОПы не обошлось , без нее сейчас вообще ничего не обходится , диву даюсь как планета вращалась до этого .....
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30.08.2021 13:01 Ответить
не важливо. Коли сцикуни користуються славою героїв , їхня сцикливість стає більш ясркаво підкресленою! Пішов такий відлік часу для Опи -тщоб не сталося , вони таки в Опі...
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30.08.2021 13:05 Ответить
Украинские военные такие успешные везде кроме у себя дома, защищать Украину и украинский народ.
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30.08.2021 13:06 Ответить
Мустафа Внаём пристроит всех в УП
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30.08.2021 13:06 Ответить
"офис президента Владимира Зеленского" - та не позорьтесь хоть тут,твари проклятые.Если бы зеленый вылупок приложил бы туда руку,то фиг бы кого оттуда вытянули.Дерьмак позвонил бы в офис Игил (или Таллибана) и сообщил бы об операции раньше,чем она бы началась.
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30.08.2021 13:33 Ответить
Слава Богу.
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30.08.2021 13:48 Ответить
- "Это была спецоперация и я лично ею руководил!" (с) ЗЕ
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30.08.2021 13:52 Ответить
Якби бідосік нею керував особисто, то всіх би перебили. Очевидно, що керували професіонали, а не клоуни.
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30.08.2021 14:43 Ответить
Аж слеза прошибла!

Офис ЗЕ эвакуировал афганцев.

А то, что каждый день Украинские пацаны погибают, офис ЗЕ не видит???
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30.08.2021 13:52 Ответить
Дебилы, о таком молчать надо, а не трепаться и пиарится
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30.08.2021 14:41 Ответить
Найбільша канадська газета The Globe and Mail випустила текст про евакуацію з Афганістану, в якому описала "безстрашну операцію" українських військових,
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30.08.2021 14:53 Ответить
 
 