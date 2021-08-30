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В МИД Турции отказались принимать мигрантов из Афганистана: Не можем взять на себя дополнительное бремя беженцев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В МИД Турции отказались принимать мигрантов из Афганистана: Не можем взять на себя дополнительное бремя беженцев

Турция не может взять на себя бремя новой волны мигрантов из Афганистана.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу заявил, что Европа, а также страны региона пострадают, если миграция из Афганистана превратится в кризис, и что следует извлечь уроки из кризиса с сирийскими беженцами.

"Как Турция, мы в достаточной степени выполнили наши моральные и гуманитарные обязательства в отношении миграции. ... Для нас не может быть и речи о том, чтобы взять на себя дополнительное бремя беженцев", - подчеркнул он.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Ха..Турки не дураки.Не хотят диких единоверцев в дом пускать.Пусть Европа пошире открывает ворота. В МИД Турции отказались принимать мигрантов из Афганистана: Не можем взять на себя дополнительное бремя беженцев - Цензор.НЕТ 2916
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30.08.2021 12:46
+3
Всех в ОМСК...сибирь большая а людей нет.... В МИД Турции отказались принимать мигрантов из Афганистана: Не можем взять на себя дополнительное бремя беженцев - Цензор.НЕТ 6595РАБссия Лаптестан и братский Талибан договолряцца...Лавров дал слово...
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30.08.2021 12:59
+2
а давайте к нам, нам же нужно рвануть очььько перед западом и сша. может еще транш придет? У нас же на дорогу бабулесов не хватает, а там (сироты) кушать хотят.
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30.08.2021 12:46
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Ха..Турки не дураки.Не хотят диких единоверцев в дом пускать.Пусть Европа пошире открывает ворота. В МИД Турции отказались принимать мигрантов из Афганистана: Не можем взять на себя дополнительное бремя беженцев - Цензор.НЕТ 2916
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30.08.2021 12:46 Ответить
а давайте к нам, нам же нужно рвануть очььько перед западом и сша. может еще транш придет? У нас же на дорогу бабулесов не хватает, а там (сироты) кушать хотят.
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30.08.2021 12:46 Ответить
мы примем всех, за определённую мзду
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30.08.2021 12:48 Ответить
У турок полно сирийцев. Американцы и русские срут повсюду, а другие страны за ними подметают.
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30.08.2021 12:56 Ответить
ані адінакавиє?
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30.08.2021 13:36 Ответить
Всех в ОМСК...сибирь большая а людей нет.... В МИД Турции отказались принимать мигрантов из Афганистана: Не можем взять на себя дополнительное бремя беженцев - Цензор.НЕТ 6595РАБссия Лаптестан и братский Талибан договолряцца...Лавров дал слово...
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30.08.2021 12:59 Ответить
Собирать яблоки в чужом Раю заканчивается....Идет новая эпоха....Лет через 10 Мир изменится до неузнаваемости....
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30.08.2021 13:05 Ответить
в Германию их отправьте... меркельша их любит....
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30.08.2021 13:06 Ответить
бабка-комсомолка всех возьмет, на пару с герантофилом.
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30.08.2021 13:15 Ответить
Молодцы. Пусть европейцы сами расхлебывают.
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30.08.2021 13:35 Ответить
В африку
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30.08.2021 14:52 Ответить
Да пусть приезжают. Они ж не дураки. Рано или поздно все равно массово рванут в евросоюз убежище просить. Тут они один хрен не задержаться. Их в лучшие времена пачками на границе с Польшей и Венгрией пачками отлавливали, а так им будет даже легче.
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30.08.2021 20:53 Ответить
 
 