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В МИД Турции отказались принимать мигрантов из Афганистана: Не можем взять на себя дополнительное бремя беженцев
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Турция не может взять на себя бремя новой волны мигрантов из Афганистана.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу заявил, что Европа, а также страны региона пострадают, если миграция из Афганистана превратится в кризис, и что следует извлечь уроки из кризиса с сирийскими беженцами.
"Как Турция, мы в достаточной степени выполнили наши моральные и гуманитарные обязательства в отношении миграции. ... Для нас не может быть и речи о том, чтобы взять на себя дополнительное бремя беженцев", - подчеркнул он.
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