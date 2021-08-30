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"Слуга народа" Яцик о назначении Мельника главой БЭБ: "Так внагляк пропихнули - это капец просто!". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуги народа" Юлия Яцик и Анатолий Гунько обсуждали в своей переписке назначение главы Бюро экономической безопасности.

Фото переписки "слуг народа" обнародовал Телеграм-канал "Через плечо", передает Цензор.НЕТ.

"Народный депутат Юлия Яцик, из фракции "Слуга Народа", так в переписке с депутатом Анатолием Гунько прокомментировала назначение главы Бюро экономической безопасности. А Юлия, между прочим, глава подкомитета, в комитете по вопросом правоохранительной деятельности", - говорится в сообщении.

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"Я по БЄБ изначально все понимала, но был шанс... Но все так закрутилось, и так внагляк пропихнули - это капец просто!" - прокомметировала Яцик назначение Вадима Мельника на должность руководителя БЭБ.

Слуга народа Яцик о назначении Мельника главой БЭБ: Так внагляк пропихнули - это капец просто! 01
Слуга народа Яцик о назначении Мельника главой БЭБ: Так внагляк пропихнули - это капец просто! 02
Слуга народа Яцик о назначении Мельника главой БЭБ: Так внагляк пропихнули - это капец просто! 03
Слуга народа Яцик о назначении Мельника главой БЭБ: Так внагляк пропихнули - это капец просто! 04

Напомним, Мельник назначен директором БЭБ 20 августа 2021 года.
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Топ комментарии
+11
навіщо ви людей палите? їх тепер оштрафують в конвертах.
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30.08.2021 12:59
+10
А у зленых все в нагляк и тупо.
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30.08.2021 12:59
+8
"Слуга народа" Яцик о назначении Мельника главой БЭБ: "Так внагляк пропихнули - это капец просто!" - Цензор.НЕТ 9024
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30.08.2021 12:59
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Правила форума Совет форумчан
Пізно ліпити з себе «горбатих». Раніше треба було заявляти про порушення.
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30.08.2021 12:58 Ответить
Назви кращу кандитатуру. Всі, що досягли такого рівня, продані і куплені як бордельна жриця за весь час своєї діяльності.
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30.08.2021 13:21 Ответить
"Всі куплені, назви кращого" - це галіма спроба переконати змиритися з тим що на посаду впарили корупціонера. Щодо назви кращого кандидата - звернися до конкурсної комісії. А ще ЗЄля позиціонував себе як злісний антикорупціонер. Чому його руки ще не відрубані?
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30.08.2021 14:15 Ответить
Мілованов відсторонив бувшого міністра фінансів Данилюка від конкурсу на цю посаду і отримав від нього в пятак.
"Слуга народу" Яцик про призначення Мельника головою БЕБ: "Так внагляк пропихнули - это капец просто! - Цензор.НЕТ 1574 "Слуга народу" Яцик про призначення Мельника головою БЕБ: "Так внагляк пропихнули - это капец просто! - Цензор.НЕТ 373
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30.08.2021 13:54 Ответить
А у зленых все в нагляк и тупо.
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30.08.2021 12:59 Ответить
"Слуга народа" Яцик о назначении Мельника главой БЭБ: "Так внагляк пропихнули - это капец просто!" - Цензор.НЕТ 9024
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30.08.2021 12:59 Ответить
навіщо ви людей палите? їх тепер оштрафують в конвертах.
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30.08.2021 12:59 Ответить
Зеленое стадо-необучаемое.Сколько можно уже палиться на этих переписках?
Но это хорошо.Народ хоть видит кто ему пишет законы. "Слуга народа" Яцик о назначении Мельника главой БЭБ: "Так внагляк пропихнули - это капец просто!" - Цензор.НЕТ 9112
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30.08.2021 13:01 Ответить
Та зеБаранам все подобається, аби не Порох
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30.08.2021 15:07 Ответить
Напомню, если кто забыл о "Слугах"

"Слуга народа" Яцик о назначении Мельника главой БЭБ: "Так внагляк пропихнули - это капец просто!" - Цензор.НЕТ 1018
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30.08.2021 13:03 Ответить
Метода така - обкладуватись своїми людьми,бажано повними нездарами,суспільним шумовинням і невігласами...Ці люди,розуміючи що при новій владі вони миттєво злетять,а хто і на нари,будуть до останнього триматись свого патрона і домогатись його повторного переобрання...Для нього це добре,для суспільства - смертельно...Питання в одному - чи зрозуміє це суспільство перед тим,як склеїти ласти...
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30.08.2021 13:05 Ответить
нi одна сволота з слуг уродiв не пише нормально, не пише українською.

зкацаплене збiговисько малоросських та пейсатих гнид...
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30.08.2021 18:56 Ответить
 
 