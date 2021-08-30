"Слуга народа" Яцик о назначении Мельника главой БЭБ: "Так внагляк пропихнули - это капец просто!". ФОТО
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"Слуги народа" Юлия Яцик и Анатолий Гунько обсуждали в своей переписке назначение главы Бюро экономической безопасности.
Фото переписки "слуг народа" обнародовал Телеграм-канал "Через плечо", передает Цензор.НЕТ.
"Народный депутат Юлия Яцик, из фракции "Слуга Народа", так в переписке с депутатом Анатолием Гунько прокомментировала назначение главы Бюро экономической безопасности. А Юлия, между прочим, глава подкомитета, в комитете по вопросом правоохранительной деятельности", - говорится в сообщении.
"Я по БЄБ изначально все понимала, но был шанс... Но все так закрутилось, и так внагляк пропихнули - это капец просто!" - прокомметировала Яцик назначение Вадима Мельника на должность руководителя БЭБ.
Напомним, Мельник назначен директором БЭБ 20 августа 2021 года.
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