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Новости Политика Украины
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Байден (2383) Зеленский (16549) коррупция (8388) переговоры (4649)

"Очевидно, будет не до шуток. Оба лидера будут иметь много претензий", - Forbes о предстоящей встрече Зеленского и Байдена

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Влиятельный журнал Forbes проанализировал перспективы будущих переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в Вашингтоне 1 сентября. Среди основных тем переговоров - тема коррупции в Украине и влияние олигархов на политику и экономику.

Об этом в своей статье пишет журналист Ллевеллин Кинг, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда президент Украины Владимир Зеленский - комик, который вошел в политику в 2019 году после того, как сыграл роль резидента Украины в популярном политико-сатирическом ситкоме "Слуга народа" - встретится с президентом Джо Байденом в Белом доме 1 сентября, очевидно, будет не до шуток. Оба лидера будут иметь много претензий", - пишет Кинг.

Автор отмечает, что основным упреком Байдена, влияющим на полноту поддержки Соединенными Штатами Украины, является эпическая коррупция в государстве, которая перевела ее из героического статуса борца с коммунизмом в статус проблемной страны. Лидеры во всем мире отчаянно заламывают руки, обсуждая масштабы коррупции в Украине, богатой ресурсами, которая должна привлекать иностранные инвестиции, но вместо этого отталкивает их.

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Транзит газа является важной составляющей украинской экономики, но вскоре серьезно пострадает из-за запуска  "Северного потока-2", который будет доставлять топливо напрямую из России в Германию. В связи с этим ежегодные поступления от перекачки газа сократятся примерно на 2 млрд долларов после запуска газопровода "Северный поток-2", отмечает журналист. 

"Этот трубопровод, протяженностью 764 миль по дну Балтийского моря, после многих лет оппозиции США, был поддержан Байденом в совместном заявлении от 15 июля с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая уходит в отставку. И это заявление укрепило опасения Украины в надежности США.

Еще одно разочарование Украины в Соединенных Штатах обусловлено ее отчаянным желанием стать полноправным членом Североатлантического альянса. Это не поддерживается Америкой и, безусловно, этот вопрос будет рассмотрен во время встречи Байдена и Зеленского", - говорится в статье.

Коррупция в Украине угрожает всему, отмечает Кинг: "Инвестиции в страну, которые должны открыть возможности для глобальных компаний, сократились до нуля. Украина богата природными ресурсами (включая уголь, марганец, газ, нефть, железную руду, уран, хром, никель и редкоземельные металлы), поэтому иностранные компании должны стремиться войти на ее территорию. Вместо этого они остаются в стороне, опасаясь значительных потерь инвестиций в стране, которая имеет скомпрометированную судебную систему и системную коррупцию, которая поражает каждую отрасль, в частности энергетику".

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"Президент Байден четко выразил свое мнение относительно коррупции: "Коррупция - это рак: рак, который съедает веру граждан в демократию, пригашает инстинкт к инновациям и творчеству; влияет на и без того ограниченные национальные бюджеты, вытесняет важные национальные инвестиции. Это тратит талант целых поколений. Это отпугивает инвестиции и рабочие места". Он и государственный секретарь Энтони Блинкен выразили свою позицию относительно коррупции в Украине; Блинкен зашел так далеко, что разработал дорожную карту, озвучив пять ключевых направлений реформ, как это преодолеть", - говорится в статье Forbes.

"Коллега, который работал в Украине, сказал мне: "Система не просто коррумпирована - коррупция и является самой системой"", - отмечает журналист.

Также читайте: Зеленский вылетает в США прямо сейчас. Программа его визита полностью поменялась, - Никифоров
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Топ комментарии
+34
Байден, ховайся, Найвеличніший лідер вже вилетів!
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30.08.2021 13:02
+25
як які? а чому ми не в НАТО? чому у вчителів зарплата не 4000 у.е.? де мільярд дерев? чому не сидить Порошенко? чому не подолано корупцію і олігархів? чому замість Президента якийсь лох?
в общем, Байден, готуй сраку.
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30.08.2021 13:08
+20
ні, винуватий тільки Порошенко! Ну ще і Байден буде, якщо не звозить Зелечку в Діснейленд!
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30.08.2021 13:05
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Байден, ховайся, Найвеличніший лідер вже вилетів!
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30.08.2021 13:02 Ответить
"Очевидно, будет не до шуток. Оба лидера будут иметь много претензий", - Forbes о предстоящей встрече Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 7500
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30.08.2021 13:05 Ответить
Як стане на коліна ,як почне просити, перед путлером не вдалося,так тепер на Байдені відіграється.
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30.08.2021 13:08 Ответить
Пусть деперь быстро придумывает ответ на вопрос-"Почему Украина до сих пор не в НАТО?". "Очевидно, будет не до шуток. Оба лидера будут иметь много претензий", - Forbes о предстоящей встрече Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 9474
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30.08.2021 13:09 Ответить
эта пяць! куда там Байдену до нашого найвеличнiшого лiдеру **********. госпади прасти...
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30.08.2021 14:24 Ответить
Це слово,як прокляте.Вас що всіх в школі не вчили?Просте слово з п'яти літер - і обов'язково дві помилки.
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30.08.2021 16:17 Ответить
Хотілося побачити як нарколигу сцяними тряпками буде Байден лупити по морді. Потім вовандер-найвеличніший сам обісциться і тоді його почнуть лупити за те що нагадив у Білому домі. ****, кому вони вливають у вуха, що це нікчемне уйоПіще буде говорити на підвищених тонах з американцями? От що воно своїм хрипатим голосом скавчати буде, коли йому яйця прищимлять, в це я точно повірю
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30.08.2021 16:41 Ответить
В корупції винен кожен з нас!
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30.08.2021 13:03 Ответить
ні, винуватий тільки Порошенко! Ну ще і Байден буде, якщо не звозить Зелечку в Діснейленд!
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30.08.2021 13:05 Ответить
Це тому шо ми вибрали дурного зілибобу?
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30.08.2021 13:06 Ответить
Кожен з нас презедент
Кожен з нас корупціонер
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30.08.2021 13:12 Ответить
та Ви що...
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30.08.2021 14:30 Ответить
Щас малой деду объяснит почем в Одессе рубероид.
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30.08.2021 13:04 Ответить
Ага...раскидает па панятиям))
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30.08.2021 13:06 Ответить
шаурма...
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30.08.2021 13:20 Ответить
Какие у вовы могут быть претензии? )))
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30.08.2021 13:04 Ответить
як які? а чому ми не в НАТО? чому у вчителів зарплата не 4000 у.е.? де мільярд дерев? чому не сидить Порошенко? чому не подолано корупцію і олігархів? чому замість Президента якийсь лох?
в общем, Байден, готуй сраку.
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30.08.2021 13:08 Ответить
"Очевидно, будет не до шуток. Оба лидера будут иметь много претензий", - Forbes о предстоящей встрече Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 6806
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30.08.2021 13:20 Ответить
єрмак вже замовив вазелін для ВаЗЕліна?
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30.08.2021 13:05 Ответить
цікаво, а на Брайтон-біч заглянуть удвох ? Чи вже макнули містечкових перців у зелене лайно
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30.08.2021 13:23 Ответить
Брайтот Біч це більше стереотип.
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30.08.2021 13:53 Ответить
Резервация для совков.
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30.08.2021 16:24 Ответить
на повышенных тонах старичка будет гнобить сейчас)
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30.08.2021 13:05 Ответить
на повышенных тонах?...фальцетом?...
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30.08.2021 13:14 Ответить
Вже навіть уявляю як зюзя з листочку зачитує «претензії» ...воно млять без тексту пливе тупо одразу , якесь незаплановане питання і воно вже бекає та мекає
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30.08.2021 13:06 Ответить
Не наайкосился бы там хотя бы, а то уже расписал себе турне по штатам..
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30.08.2021 13:14 Ответить
Взагалі не розумію, навіщо на Найвеличніший Лідер витрачає свій дорогоцінний час і туди їде. Байдену щось треба - нехай би сам і приїзжав.
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30.08.2021 13:23 Ответить
-Пачіму ми нє в НАТЄ?
-А шо ти зробив для цього?! "Очевидно, будет не до шуток. Оба лидера будут иметь много претензий", - Forbes о предстоящей встрече Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 4649
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30.08.2021 13:07 Ответить
Комік і без жартів!?
Рояль буде в Оральному кабінеті?
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30.08.2021 13:08 Ответить
Карочи...везите его сразу на Гуантанамо!
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30.08.2021 13:08 Ответить
А до вови корупціїї не було? Про любих друзів забув?(Кононенко,Свинарчук,Мальдіви,Панамські офшори....далі продовжувати?
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30.08.2021 13:09 Ответить
А іще не забудь при кому мертвечук заволодів трубою!)
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30.08.2021 13:11 Ответить
Гена, ти перепив зеленки, завязуй
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30.08.2021 13:13 Ответить
При твоём зепацюке коррупция увеличилась в семь раз ,так что не прибедняйся,зебил
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30.08.2021 13:18 Ответить
Як же так,ще Мєндєль говорила,шо шуткі - то тайноє оружиє ношого президента...Я теж думаю,що коли наш президент зіграє Байдену на піяніно шутлівую пісеньку "янкі-дудл" то Байден ошизіє і тут же піде нам на уступкі...
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30.08.2021 13:10 Ответить
_Президед и дементор бла-бла-байден первую половину встречи проспит. После очнётся, оглядится и: "А? Хто здесь?!" А после встречи позвонит в Центр и доложит: "Шнф, я всё сделал как приказано: СП-2 в безопасности, в помощи Украине отказал."
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30.08.2021 13:11 Ответить
*бла-бла-блайден
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30.08.2021 13:26 Ответить
Опять опозорится. Чё он туда хоть попёрся? Ну кроме экскурсий и пожрать.
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30.08.2021 13:14 Ответить
Ще першу лядь по магазинах вигулять треба... Та й поставника "треків" знайти, бо Афган не стабільний, з Аргентини "дип.пошта" до московії прямує... А без доріжок не працюється
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30.08.2021 13:32 Ответить
Ну тогда в крембле и жить останется,свинособака
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30.08.2021 13:21 Ответить
Кажуть що у США перед візітом Бубочки бідна Месісіппі зменила течію в зворотньому напрямку,та піднявсь ураган,а це Зеля ще не доїхав до Америки...
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30.08.2021 13:18 Ответить
Ураган Ида . В Луизиане уже наводнение, разрушения. Идет на северо-восток, к нам.
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30.08.2021 16:30 Ответить
пачему мы не в НАТО?!
а ты анализы сдал?!
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30.08.2021 13:19 Ответить
Смешно. Рассуждают как будто они равные. Иногда родители притворяются что мнение ребенка важно, в воспитательных целях.
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30.08.2021 13:22 Ответить
Херовы те родители, которые считают неважным что думает их ребёнок.
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30.08.2021 13:28 Ответить
Если ребенок капризничает и топает ножками, его и в НАТО принять?
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30.08.2021 13:31 Ответить
_Какое отношение это имеет к "Херовы те родители, которые считают неважным что думает их ребёнок"?
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30.08.2021 13:38 Ответить
Победит тот у кого будет ремень в руке.
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30.08.2021 13:22 Ответить
Байден упадет на колено перед Зеленским. Он это делает рандомно, в любой ситуации, пугая всех.

"Очевидно, буде не до жартів. Обидва лідери матимуть багато претензій", - Forbes про майбутню зустріч Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 6632
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30.08.2021 13:29 Ответить
Какие нах претензии могут быть у Зеленского к Байдену??? Вы хоть заголовок поправьте - ну например "Зеленский поехал к дедушке Байдену жаловаться на всех ********" которые нас обижают, или в таком духе!! А то как то с претензий начиинать... даже не комильфо!!! "Очевидно, будет не до шуток. Оба лидера будут иметь много претензий", - Forbes о предстоящей встрече Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 9372
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30.08.2021 13:22 Ответить
95 квартал вийшов на міжнародний рівень. Зараз він поїхав на гастролі в США. 73 %, вам весело?
Р.S. Бідоносець іще не прилетів до США а там уже біда. Що ще має трапитись коли він звідти відлетить?
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30.08.2021 13:26 Ответить
ОПГ 95! О! П! Г! "Очевидно, буде не до жартів. Обидва лідери матимуть багато претензій", - Forbes про майбутню зустріч Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 5809
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30.08.2021 13:29 Ответить
Зеленский приедет с подбитым глазом и без передних жубов.
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30.08.2021 13:32 Ответить
"Очевидно, буде не до жартів. Обидва лідери матимуть багато претензій", - Forbes про майбутню зустріч Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 7434
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30.08.2021 13:46 Ответить
"Очевидно, буде не до жартів. Обидва лідери матимуть багато претензій", - Forbes про майбутню зустріч Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 2078
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30.08.2021 13:50 Ответить
Зебілам вже прямо кажуть, наркоманам, алкашам, потенційним вбивцям не місце в делегації.

"Включення нардепа Олександра Трухіна, який влаштував п'яну ДТП на Київщині, у склад української делегації під час візиту президента Володимира Зеленського до США, як мінімум, недоречне.

Таку думку висловила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, повідомляє видання "The unfiltered lens".

"Водіння в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння є серйозним правопорушенням, і такі люди не можуть бути включені до складу делегації найвищого рівня. Києву слід уникати послуг Олександра Трухіна хоча б до повного, прозорого і всебічного розслідування", - зазначила Пелосі."
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30.08.2021 13:48 Ответить
"Очевидно, буде не до жартів. Обидва лідери матимуть багато претензій", - Forbes про майбутню зустріч Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 2329
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30.08.2021 20:16 Ответить
вище це ще до великого крадiвництва

а ось свiтлина свiжа...вже через рiк...бачите якi будки нажерли з найвеличнiшим на великому кра...будiвництвi?


"Очевидно, буде не до жартів. Обидва лідери матимуть багато претензій", - Forbes про майбутню зустріч Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 3512
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30.08.2021 20:25 Ответить
Как сообщает журналист Юрий Николов, чисто для расширения контекста об Александре Трухине - "слуге народа", устроившем пьяное ДТП (шестеро постарадавших), и новости о котором сняли с кучи интернет-СМИ.
Трухин приходил в "Слугу народа" как зять Александра Мартыненка, бизнес-партнера Коломойского. Но когда он в парламенте стал замглавы бюджетного комитета Юрия Аристова (непосредственного бизнес-партнера Зеленского) - то очень вошел в тему "Великого будивныцтва". Именно он год назад соорудил законопроект о том, чтобы 3 млрд грн снять с жилищных субсидий украинцев и 2 млрд отдать Укравтодору, а еще один - Авакову
Также именно Трухин был автором недавней инициативы вывести из открытых торгов закупки на 5 млрд грн в честь Дня Независимости, куда и записали строительство аэродромов и прочее "Великое будивныцтво"
По моим сведениям, Трухин - это очень непоследнее лицо в группировке КТимошенко-Кубракова-Голика, курирующее парламентское направление.
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30.08.2021 20:26 Ответить
ну вот...теперь преЗЕ придется переписывать весь сценарий...
дерьмак жеж обещал Диснейленд и Голливуд.....а тут претензии...
самому бровки сдвинуть - хер куда свозят.... а накричит дед - тоже настроение не то...
от блин...
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30.08.2021 13:54 Ответить
Насправді, якщо американці бачать в нас лише джерело ресурсів то це переводить нас у розряд колоніальної країни.
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30.08.2021 14:04 Ответить
А агент ФСБ козир теж летить? Пильнуйте, шоб новічка для діда Байдена не завіз. Бо потім все на бідоносця спихнуть. Ну, тіпо, від нього всі помирають. Султан оманській не дасть збрехати, а патрушев підтвердить!)
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30.08.2021 14:05 Ответить
Козиря можуть пов'язати. Там до Гуантанамо не більш одної години летіти.
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30.08.2021 17:13 Ответить
"Система не просто коррумпирована - коррупция и является самой системой" - Саме так! І це ретельно замулюється усіма нашими олігархічними ЗМІ та продажними аналітиками, які кажуть про корупцію і необхідність боротьби з нею, але замовчують її джерело. Не було б тут створено тотального контролю олігархату, ми б мали на сьогодні мінімум трильонний ВВП. А до НАТО з ЄС нас благали б приєднатися.
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30.08.2021 14:05 Ответить
Байден уже выработал идеальную стратегию для любых переговоров, поэтому Верховному Бубочке ничего не светит:
"Очевидно, буде не до жартів. Обидва лідери матимуть багато претензій", - Forbes про майбутню зустріч Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 2697
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30.08.2021 14:06 Ответить
зеленкин уже лидер?!!
где?
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30.08.2021 14:11 Ответить
Какие претензии могут быть у клоуна
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30.08.2021 14:22 Ответить
Какие там претензии! Один будет требовательным, а другой будет привычно ныть.
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30.08.2021 14:38 Ответить
Слон и Моська.. ганьба 73% і України..(
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30.08.2021 14:49 Ответить
Нужно просто перестать стрелять
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30.08.2021 14:51 Ответить
Сказка про ежика в тумане и старого удава.Претензия будет одна у короткого-почему ты такой длинный.
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30.08.2021 15:16 Ответить
Какие оба лидера?

Один лидер США, а второй шут Коломойского с немытым ртом.
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30.08.2021 15:39 Ответить
"Очевидно, буде не до жартів. Обидва лідери матимуть багато претензій", - Forbes про майбутню зустріч Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 6868
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30.08.2021 20:14 Ответить
Готовимся хлебнуть стыда за своего дурачка
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31.08.2021 11:28 Ответить
 
 