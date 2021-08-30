"Во второй половине сентября может быть какая-то конкретика", - нардеп Кравчук о кадровых ротациях в Кабмине

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прогнозирует, что более конкретная информация о возможных кадровых ротациях в Кабинете министров Украины появится после начала очередной сессии Верховной Рады.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сентябрь расставит все по своим местам, и очевидно, что будут определенные кадровые изменения… Более вероятно, что во второй половине сентября может быть какая-то конкретика", – сообщила Кравчук.

Она напомнила, что шестая сессия Верховной Рады начнет работу с 7 сентября, после чего у парламентариев появится возможность обсудить вопрос кадровых ротаций в правительстве на уровне профильных комитетов, а также на заседании фракции "Слуга народа".

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"Я не хочу говорить о фамилиях, потому что сейчас нет ни одного поданного заявления об отставке, имеется в виду увольнение по собственному желанию, и не начались консультации во фракции", – уточнила Кравчук.

На вопрос о том, соответствует ли действительности информация, что бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко может стать советником главы МВД, Кравчук ответила: "Касательно заданий, я думаю, что это корректнее адресовать министру, советником которого он будет работать. Я господина Антона видела на праздновании Дня Независимости и, так было видно, что он настроен любым образом быть привлечённым к работе. И это правильно с точки зрения преемственности: должна быть нормальная передача дел между предыдущим и действующим министрами".

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Кроме того, она отметила, что вероятно, на протяжении первой пленарной недели шестой сессии Рада сможет назначить нового руководителя комитета по вопросам правоохранительной деятельности вместо Дениса Монастырского, который стал монстром внутренних дел.

"Я знаю этого человека, это хороший специалист, он сейчас работает заместителем, это представитель нашей фракции. Но опять-таки, корректнее, чтобы об этом говорил руководитель фракции", – сказала Кравчук.