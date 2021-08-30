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Новости Политика Украины
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Привлечение США к решению вопросов деоккупации Донбасса и Крыма будет ключевой темой переговоров Байдена и Зеленского, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Привлечение США к решению вопросов деоккупации Донбасса и Крыма будет ключевой темой переговоров Байдена и Зеленского, -

Ключевой темой предстоящих переговоров президентов Украины и США станет безопасность и присоединение американской стороны к решению вопросов деоккупации Донбасса и Крыма, заявил председатель политической партии "Слуга народа", первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко.

"Конечно, ключевой темой будет ситуация безопасности, а именно возможности США присоединиться к решению вопросов деоккупации Донбасса и Крыма. В то же время мы не выступаем в роли просителей, потому что у нас есть, что предложить для совместного противодействия российской агрессии: Крымская платформа и ощутимый прогресс в обеспечении и реформировании армии по стандартам НАТО. И мы не требуем от США сделать за нас нашу работу", - сказал Корниенко в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Корниенко также надеется, что переговоры устранят риск превращения газа в экономическое оружие Российской Федерации против Украины в связи с вероятным введением в действие газопровода "Северного потока-2".

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"Газ не должен превратиться в энергетическое и экономическое оружие против Украины со стороны России. Надеемся, что по итогам саммита найдем способ устранить этот риск. Далеко не все потеряно в вопросе "Северного потока-2", и президент будет последовательно отстаивать национальные интересы Украины", - подчеркнул глава партии.

Он отметил, что еще одной темой переговоров станет поддержка реформ в Украине.

"Речь не только о финансовой помощи, но и об инвестициях и совместных проектах в некоторых секторах. Бизнес в США прислушивается к рекомендациям государства, поэтому мы хотим изменить отношение к Украине в политических и деловых кругах США с негативного, которое сформировалось из-за действий старых политиков, на позитивное", - сказал Корниенко.

По его словам, визит президента Владимира Зеленского в США - это четкий сигнал, что Соединенные Штаты остаются партнером и союзником Украины и продолжают поддерживать ее территориальную целостность, доказательством чему является и решение президента США Джозефа Байдена предоставить Украине очередной транш военной помощи.

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"Важно, что президенты будут вести переговоры, как в расширенном формате, так и тет-а-тет. Такая возможность предоставляется не всем лидерам государств, которые посещают Белый дом. Собственно, это шанс донести президенту Байдену наше видение ситуации", - подчеркнул Корниенко.
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Топ комментарии
+5
Привлечение США к решению вопросов деоккупации Донбасса и Крыма будет ключевой темой переговоров Байдена и Зеленского, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7834
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30.08.2021 13:13
+2
не зрозуміло, навіщо цього дуріка взагалі цитувати. Щоб показати деградацію української політики?
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30.08.2021 13:15
+1
Ключевой темой будет папа Беня и коррупция в верхних эшелонах украинской власти.
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30.08.2021 13:20
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Привлечение США к решению вопросов деоккупации Донбасса и Крыма будет ключевой темой переговоров Байдена и Зеленского, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7834
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30.08.2021 13:13 Ответить
не зрозуміло, навіщо цього дуріка взагалі цитувати. Щоб показати деградацію української політики?
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30.08.2021 13:15 Ответить
Правильно. Нужно показывать суть.

Привлечение США к решению вопросов деоккупации Донбасса и Крыма будет ключевой темой переговоров Байдена и Зеленского, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7629
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30.08.2021 13:20 Ответить
Приходьте до Байдену після імпічменту Зєлі. То буде вже інша розмова.
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30.08.2021 13:17 Ответить
Основная задача США в настоящее время - вовремя сменить памперсы у бидона.
Остальное - пофиг на
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30.08.2021 13:18 Ответить
"Важно, что президенты будут вести переговоры, как в расширенном формате, так и тет-а-тет. Такая возможность предоставляется не всем лидерам государств, которые посещают Белый дом. Собственно, это шанс донести президенту Байдену наше видение ситуации"

Поучите еще Байдена рабсею нагибать. Он ситуацию с вашими дебильными отступлениями прекрасно знает.
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30.08.2021 13:19 Ответить
«… привлечение США к…»-далі можна не читати висєри цього гандона.
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30.08.2021 13:19 Ответить
Ключевой темой будет папа Беня и коррупция в верхних эшелонах украинской власти.
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30.08.2021 13:20 Ответить
Байден в Білому Домі ніхто і звати його ніяк. Хочете вирішувати питання- пошукайте адресу на Мартас-Вінярд виспі і попросіться на прийом.
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30.08.2021 13:22 Ответить
Если Байден на встрече не заснёт, то таки да. Хотя Зеленского там почему-то не очень уважают.
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30.08.2021 13:27 Ответить
Самая неопределенная тема результат которой будет также неопределенный "Стороны договорились..... Байден заверил..... и всё". Это означает что встреча заранее определена как бесполезная для Украины, только пиар особенно для первой "леди" которая определена Зеленским как профессия.
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30.08.2021 13:28 Ответить
Зеля будет пытаться научить Байдена заглядывать в очко }{уйла в поисках там мира.
Сам Зеля за 2,5 года так туда насмотрелся, что мир уже нашёл и даже оттуда выгреб. Привлечение США к решению вопросов деоккупации Донбасса и Крыма будет ключевой темой переговоров Байдена и Зеленского, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4943
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30.08.2021 13:45 Ответить
самое главное- решить вопрос с крымом, главнее нет, вообще нет, все хорошо
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30.08.2021 13:45 Ответить
Единственно реальное дело за два года. Если получится.
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30.08.2021 14:01 Ответить
як про ПП-2 розкукарекався після рішення суду в Німеччині... однак, який сміливий став.

Нічого в США просити вони не будуть -- нюню, живо це собі уявляю.
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30.08.2021 14:23 Ответить
Продолжается карколомный заезд по ушам зебилов, которые не помнят кто к кому и зачем едет.
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30.08.2021 15:37 Ответить
 
 