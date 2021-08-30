Украине для прохождения зимы необходимо импортировать около 3,5 млн тонн угля, - Галущенко
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Украине необходимо импортировать приблизительно 3,5 млн тонн энергетического угля на протяжении предстоящего отопительного сезона, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
"Дополнительно необходимо импортировать около 3,5 млн тонн на протяжении отопительного сезона в соответствии с графиком накопления угля", – сказал министр в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
При этом он отметил, что генерирующие компании – и ДТЭК, и "Центрэнерго" - начали заключать контракты на импорт угля.
По словам, цена э/э на рынке уже дает возможность "спокойно покупать уголь, производить (электроэнергию. - Ред.), продавать и зарабатывать".
"Мы рассчитываем, что стабилизируем ситуацию с углем и спокойно будем проходить ОЗП", – резюмировал министр.
Вместе с тем он отметил, что в отопительном сезоне этого года Минэнерго также рассчитывает на "определенные достижения" – работу АЭС минимум 14-ма блоками из 15 действующих, а также в случае необходимости, особенно, в декабре-январе, подключение к системе 15-го атомного блока. По его прогнозам, запасы газа в подземных хранилищах на начало ОЗП достигнут 19,5 млрд куб. м.
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В Украину завозят уголь марки «Д» из «ДНР» под видом импортных поставок - груз идет в Одесский регион якобы из Казахстана, хотя его там по факту нет. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства полиции по ч. 5 ст. 191 УК.Следствие заинтересовалось тендером на поставку угля марки «Д», который провел отдел образования Татарбунарской райадминистрации - за четыре миллиона гривен ООО «ТПП «Маквин» заказали 890 тонн угля для школ, детсадов и прочих учебных заведений.
и они сами пройдут отопительный сезон.
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