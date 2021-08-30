РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5291 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
1 205 24
энергетика (2034) уголь (989) ДТЭК (407) Галущенко (176) Центрэнерго (108) отопительный сезон (475)

Украине для прохождения зимы необходимо импортировать около 3,5 млн тонн угля, - Галущенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украине для прохождения зимы необходимо импортировать около 3,5 млн тонн угля, - Галущенко

Украине необходимо импортировать приблизительно 3,5 млн тонн энергетического угля на протяжении предстоящего отопительного сезона, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Дополнительно необходимо импортировать около 3,5 млн тонн на протяжении отопительного сезона в соответствии с графиком накопления угля", – сказал министр в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

При этом он отметил, что генерирующие компании – и ДТЭК, и "Центрэнерго" - начали заключать контракты на импорт угля.

По словам, цена э/э на рынке уже дает возможность "спокойно покупать уголь, производить (электроэнергию. - Ред.), продавать и зарабатывать".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина начала импорт угля из США

"Мы рассчитываем, что стабилизируем ситуацию с углем и спокойно будем проходить ОЗП", – резюмировал министр.

Вместе с тем он отметил, что в отопительном сезоне этого года Минэнерго также рассчитывает на "определенные достижения" – работу АЭС минимум 14-ма блоками из 15 действующих, а также в случае необходимости, особенно, в декабре-январе, подключение к системе 15-го атомного блока. По его прогнозам, запасы газа в подземных хранилищах на начало ОЗП достигнут 19,5 млрд куб. м.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
80% ТЭС принадлежат Ахметову, а уголь должна закупать Украина. Украине для прохождения зимы необходимо импортировать около 3,5 млн тонн угля, - Галущенко - Цензор.НЕТ 5319
показать весь комментарий
30.08.2021 13:45
+4
Це вам необхідно імпортувати стільки вугілля скільки треба, це ваш обов'язок. А то зелені свині вже привикли - як щось треба зробити, то Україні, а як зарплату отримувати - так собі.
показать весь комментарий
30.08.2021 13:19
+4
Зачем вы нам пишите сколько вам надо, сколько вам нужно, что-бы в очередной раз ободрать народ, вы что в убыток себе "работаете" ? Вы тоже рабы на галерах?
показать весь комментарий
30.08.2021 13:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
импортируйте, если он дешевле павлоградского
показать весь комментарий
30.08.2021 13:17 Ответить
Ти не доганяєш. На імпорті крутяться доляри які гарно липнуть до рук.
показать весь комментарий
30.08.2021 13:21 Ответить
Галущенко - адепт московського вектора.
показать весь комментарий
30.08.2021 13:36 Ответить
Брехня, щоб знову купляти динирівське вугілля з рашки через фірми-прокладки! Наші шахатрі сидять без роботи, а ті сепарів та рашку фінансують! Та хай буде вугілля з Польші, але не рашистське !

https://368.media/2020/02/28/politsiya-odesskoj-oblasti-zainteresovalas-postavkami-strannogo-uglya/


В Украину завозят уголь марки «Д» из «ДНР» под видом импортных поставок - груз идет в Одесский регион якобы из Казахстана, хотя его там по факту нет. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства полиции по ч. 5 ст. 191 УК.Следствие заинтересовалось тендером на поставку угля марки «Д», который провел отдел образования Татарбунарской райадминистрации - за четыре миллиона гривен ООО «ТПП «Маквин» заказали 890 тонн угля для школ, детсадов и прочих учебных заведений.
показать весь комментарий
30.08.2021 14:20 Ответить
брехня. полно шахт работает. и там некислые зп платят
показать весь комментарий
30.08.2021 17:44 Ответить
Галущенко - порохобот!!!! Ннада свой добывать!!! Доколе!!!! Украине для прохождения зимы необходимо импортировать около 3,5 млн тонн угля, - Галущенко - Цензор.НЕТ 562
показать весь комментарий
30.08.2021 13:19 Ответить
Uzer Uzer. Галущенко московський лобіст а ти мабуть Зе-бот.
показать весь комментарий
30.08.2021 13:39 Ответить
А ты в сарказм не очень, да? Украине для прохождения зимы необходимо импортировать около 3,5 млн тонн угля, - Галущенко - Цензор.НЕТ 7900
показать весь комментарий
30.08.2021 13:46 Ответить
Це вам необхідно імпортувати стільки вугілля скільки треба, це ваш обов'язок. А то зелені свині вже привикли - як щось треба зробити, то Україні, а як зарплату отримувати - так собі.
показать весь комментарий
30.08.2021 13:19 Ответить
Так і є. Коли вони радісно казали, що кінець епохи бідності. То вони себе мали на увазі, що нарешті долучилися до державного корита.
показать весь комментарий
30.08.2021 14:39 Ответить
А если ватой топить? Украине для прохождения зимы необходимо импортировать около 3,5 млн тонн угля, - Галущенко - Цензор.НЕТ 9031
показать весь комментарий
30.08.2021 13:22 Ответить
Они себе помещения сами могут отапливать теплыми и вонючими газами при упоминании фамилии Порошенко.
показать весь комментарий
30.08.2021 13:32 Ответить
Дайте людям в городах отключиться от центрального отопления
и они сами пройдут отопительный сезон.
Без вашей "ЗАБОТЫ" ...
показать весь комментарий
30.08.2021 13:29 Ответить
И с газом по 20 грн?
показать весь комментарий
30.08.2021 13:46 Ответить
Зачем вы нам пишите сколько вам надо, сколько вам нужно, что-бы в очередной раз ободрать народ, вы что в убыток себе "работаете" ? Вы тоже рабы на галерах?
показать весь комментарий
30.08.2021 13:35 Ответить
80% ТЭС принадлежат Ахметову, а уголь должна закупать Украина. Украине для прохождения зимы необходимо импортировать около 3,5 млн тонн угля, - Галущенко - Цензор.НЕТ 5319
показать весь комментарий
30.08.2021 13:45 Ответить
А где говориться про Украину? Там же сказано, КОМПАНИИ начали контрактовать импорт угля.
показать весь комментарий
30.08.2021 13:47 Ответить
В шапке и в самой статье."Украине для прохождения зимы необходимо импортировать около 3,5 млн тонн угля" - Галущенко
Плохо со зрением? Не Ахметову, заметьте, а Украине сказал министр энергетики Украины!
показать весь комментарий
30.08.2021 20:32 Ответить
Не понял, да? Ахметов - украинец, поэтому закупает Украина. В лице Ахметова.
показать весь комментарий
05.12.2021 16:54 Ответить
МАРАЗМ.
показать весь комментарий
30.08.2021 13:56 Ответить
Як може країна,у якої одні з найбільших в світі запасів вугілля навіть заікатись про його імпорт?..І не треба про марку,про глибину залягання - це нічого не варте поруч з привозом за тридев"ять країв...
показать весь комментарий
30.08.2021 14:31 Ответить
Марка, глубина залегания и привоз за тридевять земель, у нормальных людей должны стимулировать мозговую активность на поиски доступной более дешевой альтернативы. Но то ж у нормальных людей ...
показать весь комментарий
30.08.2021 15:27 Ответить
Так запасы сами себя не добудут. Если у конкурентов намного лучшие горно-геологические условия, в первую очередь, как выше сказано глубина и мощность пластов, а также меньшее число геологических нарушений и опасных явлений, то объемы запасов ни о чем не скажут. При нынешних технологиях добычи и применяемой горной технике, большинство шахт уже подошло, или подходит к пределу по безопасности в первую очередь, а пределы по рентабельности уже давным-давно пройдены.
показать весь комментарий
30.08.2021 15:33 Ответить
Конечно, если государство, волевым решением, начнет акцию по типу "великого будівництва", или как при совке - комсомольских строек по возобновлению угледобычи, то можно будет нарастить добычу на несколько млн. т через несколько лет. Но при этом придется полностью отказаться от рыночного ценообразования в угольной и генерирующих отраслях, что само по себе повлечет массу последствий, ну и вложить млрд 10 баксов в угольную отрасль.
показать весь комментарий
30.08.2021 15:39 Ответить
 
 