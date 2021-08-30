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ВОЗ призывает не закрывать школы: Пандемия COVID-19 вызвала самый катастрофический сбой в образовании в истории

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

ВОЗ призывает не закрывать школы: Пандемия COVID-19 вызвала самый катастрофический сбой в образовании в истории

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ​​потребовали, чтобы школы во всей Европе начали работу в новом семестре и оставались открытыми.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты ICTV", об этом заявил глава Европейского региона ВОЗ Ханс Клюге.

"Пандемия вызвала самый катастрофический сбой в образовании в истории. Жизненно важно, чтобы обучение в классе продолжалось непрерывно", - отметил Ханс Клюге.

По его словам, нахождение детей в школах имеет огромное значение для их обучения, психического здоровья и социальных навыков.

Создание условий для того, чтобы школы оставались открытыми, должно стать первоочередной задачей для руководства стран.

В связи с пандемией коронавируса в странах мира пришлось прекратить очное обучение в школах. Дети начали обучаться дома. По данным специалистов, это привело к падению качества обучения и уровня знаний среди школьников.

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Кроме того, они меньше двигались, что спровоцировало набор веса среди них. Постоянное пребывание детей дома отразилось и на их родителях, особенно на психическом здоровье женщин.

С 1 сентября 2021 года дети идут в школы. Однако как долго школы будут оставаться открытыми, зависит от общей эпидситуации.
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Самий катастрофічний збій в історіі освіти був, коли Зеленський ходив до школи.
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30.08.2021 13:25 Ответить
Вы на многих наших учителей посмотрите. На избирателей зеленой плесени и поголовных антипрививочников. Сколько школ вообще реально готовы к началу нового учебного года?
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30.08.2021 13:25 Ответить
Сбой случился до того.
Образованные люди послали бы вас на три буквы с вашим гриппом.
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30.08.2021 13:29 Ответить
При совке ты повыделывался бы от поголовной вакцинации ВОЗ призывает не закрывать школы: Пандемия COVID-19 вызвала самый катастрофический сбой в образовании в истории - Цензор.НЕТ 1142
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30.08.2021 16:08 Ответить
В медицині підняли зарплати за роботу з ковід-пацієнтами - піднімайте відповідно і вчителям. Діти - основні поширювачі ковід. Скільки вчителів вмерло від ковід - не дають статистику, хоча кожна школа кожного тижня звітує про кількість хворих.
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30.08.2021 13:30 Ответить
Жена учитель. Прошлой зимой, в школе на 800 детей осталось 7-8 учителей, остальные заболели. Так и работали, одни уходили другие приходили. Сейчас все живы и здоровы. Дети начали болеть весной. Тоже без проблем.
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30.08.2021 13:37 Ответить
а нічого, що тієї історії, в якій можна говорити про якийсь "катастрофічний збій", ще й ста років немає? що більш-менш загальнодоступним у всьому світі воно стало десь вже після Другої Світової?
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30.08.2021 13:30 Ответить
У нас дурники дебілів обрали ще до пандемії...
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30.08.2021 13:48 Ответить
Дебилов надо плодить. Так легче будет управлять стадом.
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30.08.2021 14:23 Ответить
пребывание детей дома отразилось и на их родителях, особенно на психическом здоровье женщин
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Зате покращився психічний стан учителів. ВОЗ призывает не закрывать школы: Пандемия COVID-19 вызвала самый катастрофический сбой в образовании в истории - Цензор.НЕТ 1307
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30.08.2021 17:20 Ответить
 
 