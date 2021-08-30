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Национальный парк "Кременецкие горы" пытались превратить в карьер по нелегальной добыче песка, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Национальный парк

СБУ заблокировала нелегальную добычу недр в промышленных масштабах с территории Национального природного парка "Кременецкие горы" в Тернопольской области.

Как сообщает пресс-служба СБ Украины, ежедневно из заповедной зоны дельцы вывозили десятки тонн песка и камня для сбыта на черном рынке, информирует Цензор.НЕТ.

Это приводило к постепенному превращению уникального парка в сплошной карьер.

По предварительным данным, злоумышленники подпольно реализовали природных ресурсов на более чем 7 млн ​​грн.

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Сейчас специалисты устанавливают размер ущерба, нанесенного экосистеме региона. Ведь на месте незаконной разработки полезных ископаемых объектам природно-заповедного фонда нанесены необратимые разрушения.

Установлено, что нелегальный бизнес организовали пятеро представителей местной коммерческой структуры. Чтобы начать самовольную добычу ископаемых, дельцы с привлечением экскаваторной техники, сняли почвенный покров парковой зоны на площади почти 8 га.

В рамках уголовного производства, начатого по материалам СБУ, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.

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Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Управления СБУ в Тернопольской области совместно со следователями Национальной полиции и по процессуальному руководству Кременецкой окружной прокуратуры.
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пытались - неуместно...раз уже вывозили десятки тонн в промышленных масштабах...
не пытались - а сделали !! начхав на всех..
и это никто не замечал...до этого???
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30.08.2021 13:36 Ответить
Для "великого крадівництва" старались?
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30.08.2021 14:31 Ответить
То, БУ мало б і керівницто поліції доєднати до справи.
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30.08.2021 15:03 Ответить
Цікаво дівки пляшуть, виходить в Кременці ніхто нічого не чув і не бачив, ані місцева поліція чи прокуратура, ані природоохоронні органи влади.Напевно і місцеві нікуди не зверталися щодо порушення
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30.08.2021 15:19 Ответить
А как послушать депутатов из Тернополя то они там самые патриотичные. А по факту у себя на кухне разобраться с дерибаном не могут
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30.08.2021 21:25 Ответить
 
 