Национальный парк "Кременецкие горы" пытались превратить в карьер по нелегальной добыче песка, - СБУ
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СБУ заблокировала нелегальную добычу недр в промышленных масштабах с территории Национального природного парка "Кременецкие горы" в Тернопольской области.
Как сообщает пресс-служба СБ Украины, ежедневно из заповедной зоны дельцы вывозили десятки тонн песка и камня для сбыта на черном рынке, информирует Цензор.НЕТ.
Это приводило к постепенному превращению уникального парка в сплошной карьер.
По предварительным данным, злоумышленники подпольно реализовали природных ресурсов на более чем 7 млн грн.
Сейчас специалисты устанавливают размер ущерба, нанесенного экосистеме региона. Ведь на месте незаконной разработки полезных ископаемых объектам природно-заповедного фонда нанесены необратимые разрушения.
Установлено, что нелегальный бизнес организовали пятеро представителей местной коммерческой структуры. Чтобы начать самовольную добычу ископаемых, дельцы с привлечением экскаваторной техники, сняли почвенный покров парковой зоны на площади почти 8 га.
В рамках уголовного производства, начатого по материалам СБУ, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.
Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Управления СБУ в Тернопольской области совместно со следователями Национальной полиции и по процессуальному руководству Кременецкой окружной прокуратуры.
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не пытались - а сделали !! начхав на всех..
и это никто не замечал...до этого???