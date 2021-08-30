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Глава правоохранительного комитета Рады может быть назначен в начале сентября, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава правоохранительного комитета Рады может быть назначен в начале сентября, -

В первую неделю сентября планируется назначение председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Я думаю, мы не будем с этим затягивать. И возможно, в первую пленарную неделю работы в сентябре уже будет назначен этот глава. И нормальная будет работа между министерством и комитетом", - отметила нардеп.

Кравчук заявила, что не может назвать фамилию возможного главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

На вопрос о том, кто может возглавить комитет, парламентарий сказала: "Я знаю этого человека. Хороший специалист, он сейчас работает заместителем. Но корректнее было бы, чтобы об этом говорил глава фракции. Это представитель нашей фракции".

Читайте: "Во второй половине сентября может быть какая-то конкретика", - нардеп Кравчук о кадровых ротациях в Кабмине

Автор: Богдан Гуньковський
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трухин ваш кандидат...порешает со всеми
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30.08.2021 13:48 Ответить
А клоунада все кресла делит и бюджет пилит,правда иногда отдыхают от тяжкого труда , устраивая шоу с награждениями самих себя.
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30.08.2021 13:55 Ответить
"Это представитель нашей фракции". Кто-то из своих:

Глава правоохранительного комитета Рады может быть назначен в начале сентября, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1648
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30.08.2021 14:02 Ответить
Прикольно: правоохранительной деятельности нет, а комитет есть. Ну и как же без "председателя" ... Глава правоохранительного комитета Рады может быть назначен в начале сентября, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1402
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30.08.2021 16:05 Ответить
 
 