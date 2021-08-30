Глава правоохранительного комитета Рады может быть назначен в начале сентября, - "слуга народа" Кравчук

В первую неделю сентября планируется назначение председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Я думаю, мы не будем с этим затягивать. И возможно, в первую пленарную неделю работы в сентябре уже будет назначен этот глава. И нормальная будет работа между министерством и комитетом", - отметила нардеп.

Кравчук заявила, что не может назвать фамилию возможного главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

На вопрос о том, кто может возглавить комитет, парламентарий сказала: "Я знаю этого человека. Хороший специалист, он сейчас работает заместителем. Но корректнее было бы, чтобы об этом говорил глава фракции. Это представитель нашей фракции".

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