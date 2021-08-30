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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Из России в ОРДО съедутся участники военной агрессии против Украины для объявления угроз Киеву. Во главе "шабаша" - единороссы, - правозащитник Лисянский

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Из России в ОРДО съедутся участники военной агрессии против Украины для объявления угроз Киеву. Во главе

В оккупированной части Донецкой области 8 сентября пройдет съезд под названием "Защитники России". Мероприятие посетят основные политические деятели, связанные с российской властью. Кроме того, помимо официальной части, в адрес украинских властей прозвучат военные угрозы и обвинения Украины в "незаконности присоединения русских земель".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы".

"Съезд защитников России" входит в число агитационных мероприятий, проводимых к выборам в Государственную Думу РФ 2021 года и направлен на участников НВФ "ЛНР" и "ДНР". Инициатором съезда выступает организация "Русский центр" при финансовой поддержке фонда "Русский мир". Съезд посетят депутаты Государственной Думы РФ – Виктор Водолацкий, куратор казачества РФ, Андрей Турчак секретарь Генерального совета партии "Единая Россия", Андрей Козенко руководитель проекта Интеграционный комитет "Россия-Донбасс" и другие. Также на мероприятии будут присутствовать участники организации "Союз добровольцев Донбасса" во главе с Александром Бородаем. Эта организация создана по инициативе Владислава Суркова, экс-помощника Президента РФ Владимира Путина в 2015 году и являлась главным организатором в участии т.н. добровольцев РФ для участия в военной российской агрессии против Украины. Помимо этого на съезд попадут те, кто входит в т.н. "Казачество" РФ, которое в 2014 году было представлено в виде "Всевеликого войска донского" (сейчас это направление перехватил "Союз Добровольцев Донбасса" – в их структуре есть отдельное направление охватывающее именно казачество).

Информация о съезде будет широко представлена в наружной рекламе, активная фаза освещения мероприятия должна начаться 2-3 сентября.

Лисянский рассказал, что съезд будет проходить в два этапа, первая часть пройдет на мемориальном комплексе Саур-Могила, вторая часть будет проходить в гостинице "Шахтер-плаза" в оккупированном Донецке.

Читайте на Цензор.НЕТ: Единороссы приехали агитировать в оккупированный Луганск: жители ОРДЛО с паспортами РФ смогут голосовать на выборах в Госдуму

Так в ходе второй части сьезда будут озвучены обвинительные лозунги и тезисы в адрес Украины в намерении разрешить конфликт на Донбассе "военным путем". Также участники мероприятия в том числе главари НВФ "ЛНР" и "ДНР" будут открыто угрожать Украине военным отпором и заявлять, что Киев незаконно присоединил к своей территории после распада СССР "исконно русские земли".

"Если резюмировать то на оккупированной части Донецкой области пройдет "шабаш" тех, кто в 2014 году пришел из РФ и с оружием в руках захватывал территорию Украины и совершал преступления против гражданского населения, убивал украинских военнослужащих", – завершает Лисянский.
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Топ комментарии
+21
Ну вот как раз можно испытать Нептун с байрактарами
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30.08.2021 14:17
+17
Зручний момент для нанесення повітряного та ракетного удару по скупченню злочинців.
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30.08.2021 14:20
+17
Из России в ОРДО съедутся участники военной агрессии против Украины для объявления угроз Киеву. Во главе "шабаша" - единороссы, - правозащитник Лисянский - Цензор.НЕТ 9343
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30.08.2021 14:22
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Будуть звітувати про економічні досягнення годувальників?
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30.08.2021 14:17 Ответить
Зручний момент для нанесення повітряного та ракетного удару по скупченню злочинців.
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30.08.2021 14:20 Ответить
Из России в ОРДО съедутся участники военной агрессии против Украины для объявления угроз Киеву. Во главе "шабаша" - единороссы, - правозащитник Лисянский - Цензор.НЕТ 9253
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30.08.2021 14:33 Ответить
Теж подумав що Ердоган прислав би їм байрактара
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30.08.2021 15:58 Ответить
Ердоган прислав би путіну Байрактар, якби росія напала на Туреччину. Вбити путіна не так складно як здається, просто США не дозволяють, бояться розпаду ядерної росії на кілька ядерних держав, як це було при розпаді СРСР.
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30.08.2021 16:08 Ответить
Ну вот как раз можно испытать Нептун с байрактарами
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30.08.2021 14:17 Ответить
Які там Байрактари! Вони ще й ЗЕлюка з ківою запросять! Из России в ОРДО съедутся участники военной агрессии против Украины для объявления угроз Киеву. Во главе "шабаша" - единороссы, - правозащитник Лисянский - Цензор.НЕТ 8696
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30.08.2021 14:21 Ответить
Уровень перегноя в Лугандоне при Зеле начал сильно снижаться. Есть шанс это поправить. Из России в ОРДО съедутся участники военной агрессии против Украины для объявления угроз Киеву. Во главе "шабаша" - единороссы, - правозащитник Лисянский - Цензор.НЕТ 4602
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30.08.2021 14:20 Ответить
А талибам слабо прогреметь на весь оккупированный Дамбасс ??? Из России в ОРДО съедутся участники военной агрессии против Украины для объявления угроз Киеву. Во главе "шабаша" - единороссы, - правозащитник Лисянский - Цензор.НЕТ 2571
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30.08.2021 14:20 Ответить
Третьей силы там точно не хватает, что бы всех в клочья…
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30.08.2021 14:23 Ответить
В смысле стянуть их в лугандон и устроить баальшой бада бум? Все только за. Только есть одно но, что лугандоны, шо талибадоны - неистребимы, с той разницей, шо одни верят в разных бохов
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30.08.2021 14:32 Ответить
Как там "Точка У", зелебобики?
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30.08.2021 14:21 Ответить
нужно повторить!!!!
Из России в ОРДО съедутся участники военной агрессии против Украины для объявления угроз Киеву. Во главе "шабаша" - единороссы, - правозащитник Лисянский - Цензор.НЕТ 33
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30.08.2021 14:22 Ответить
Уж сколько раз твердили миру - в россии русских почти нет. Если не считать сына юриста и русской, конечнр. Из России в ОРДО съедутся участники военной агрессии против Украины для объявления угроз Киеву. Во главе "шабаша" - единороссы, - правозащитник Лисянский - Цензор.НЕТ 8267
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30.08.2021 14:22 Ответить
Да нет там никаких "русских" вообще! Есть кацапы - это мокши, эрзя, удмурты и т.д. А русскими (точнее - русичами) по праву могут называться только украинцы, как наследники Руси Киевской. Только так.
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30.08.2021 14:31 Ответить
Есть все-таки Псков и Новгород, есть и восточные славяне, тот же Хабаровск и Зеленый мыс. Посмотрите генетичускую карту, хоть это и попахивает расизмом.
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30.08.2021 14:36 Ответить
Из России в ОРДО съедутся участники военной агрессии против Украины для объявления угроз Киеву. Во главе "шабаша" - единороссы, - правозащитник Лисянский - Цензор.НЕТ 9343
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30.08.2021 14:22 Ответить
Олег Уруський: на осінь 2021 року заплановані державні випробування комплексу "Вільха-М"

Из России в ОРДО съедутся участники военной агрессии против Украины для объявления угроз Киеву. Во главе "шабаша" - единороссы, - правозащитник Лисянский - Цензор.НЕТ 4931
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30.08.2021 14:25 Ответить
Былобы не плохо чтобы при испытании произошёл "случайный" збой и "ракетка" залетела в гостиницу "Шахтер-плаза". -"ну извените ракета ещё не готова"😉
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30.08.2021 14:48 Ответить
А почему мы столько лет панькаемся с этими оэрдээлами?
Не кинуть ли туда нам чего-нибудь уже наконец?
А потом скажем, что мы уничтожили смертника.
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30.08.2021 14:25 Ответить
Не нужно ничего говорить, во-первых это Украина, а ихтамнет, и усе…
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30.08.2021 14:30 Ответить
"Якась жінка нам звідти подзвонила в істериці, панічно верещала, що в кімнаті у неї великий павук. І що було робити? Ми ж розуміємо, павук це блть павук - от ми туди Точкою-У, щоб із гарантією..."
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30.08.2021 14:44 Ответить
на поляне на лесной
собрался народ честной:
блошки, мошки, **********...
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30.08.2021 14:26 Ответить
А борец за "русский мир" армянка Симоньянка приедет?
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30.08.2021 14:26 Ответить
Совпаденіє, да?????

В Одесі стартував ювілейний фестиваль клоунів та мімів "Комедіада". До міста з'їхалися клоуни зі всього світу.
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30.08.2021 14:27 Ответить
Свыни сьезжаются на съезд свыней, шоб злостно похрюкать на хозяина бойни. Можно смело бомбить оставшихся олигофренов. Они и в лучшие времена отличались моском из антрацита, сейчас там жалко только бродячих собах, они точно рузьке не звали
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30.08.2021 14:27 Ответить
Из России в ОРДО съедутся участники военной агрессии против Украины для объявления угроз Киеву. Во главе "шабаша" - единороссы, - правозащитник Лисянский - Цензор.НЕТ 2586
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30.08.2021 14:28 Ответить
Бациллы размножаются. Если не проводить дезинфекцию.
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30.08.2021 14:29 Ответить
Надо готовить ВСУ Точку-У и всех участников отправить до кабзона... Из России в ОРДО съедутся участники военной агрессии против Украины для объявления угроз Киеву. Во главе "шабаша" - единороссы, - правозащитник Лисянский - Цензор.НЕТ 7202
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30.08.2021 14:30 Ответить
До КабЗДОНА,
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30.08.2021 15:29 Ответить
Ну как в старом анекдоте:...я вас, б..дей, сколько лет на один корабль собирал....
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30.08.2021 15:33 Ответить
Причина проста- вибори на ерефії. Їм конче потрібно щоб вата пішла голосувати.
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30.08.2021 16:41 Ответить
Там где-то рядом "третья сила" с выкопанной в шахте "точкой-у" бродила... Вдруг пальнёт...
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30.08.2021 17:01 Ответить
Ну-ну. Гіркін вже попереджував пушиліна про те,що в разі "пабедоносного" розпочатку наступу на Київ пушилін першим увірветься до Ростова,та й так стрімко,що ЗСУ хрен його доженуть. Гіркін,хоча і є лютим ворогом України,але воював на її теренах і знає про що говорить.
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30.08.2021 17:34 Ответить
Подозрительно как-то...
Рефия направляет в одну берлогу всех, кто начинал войну (т.е. тех, кто много знает).
А не собирается ли сцарь их зашкварить, допустим даже т.У, и обвинить в этом Украину? Хороший повод для полномасштабки...
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30.08.2021 18:43 Ответить
 
 