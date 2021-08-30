Польша опасается осенних маневров России и Беларуси: "Учения уже становились источником военной агрессии"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Польша опасается провокаций во время учений Запад-2021, которые в сентябре будут проводить Россия и Беларусь.
Об этом заявил Польскому радио замминистра обороны Марцин Оцепа, передает Цензор.НЕТ.
Чиновник отметил, что учения будут проходить в непосредственной близости к балтийским странам, поэтому Польша должна быть готова ко всему.
По словам Оцепы, наиболее вероятный сценарий – провокаций на границах.
"На самом деле мы должны быть готовыми ко всем сценариям. Но сегодня наиболее вероятными являются сценарии провокаций на границе, поскольку российские войска будут очень близко к границам Польши, они будут размещаться на белорусских полигонах и аэродромах в непосредственной близости до тех событий на границе, связанных с миграционной активностью", – сказал он.
Замминистра обороны Польши также напомнил: агрессия против Украины тоже началась с военных маневров на границе. "Учения иногда становились источником военной агрессии", – отметил он.
В сентябре 2021 года на территории Беларуси пройдут масштабные совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2021". В них должны принять участие около 200 000 солдат.
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Сами мастера провокаций.
Ось з тих часів і взялись 73% ...
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значить потрібно першими напасти
в нужном количестве
Армійцям потрібно вживати якісь заходи. Перекинути частину військ для стримування нападу з цієї сторони, може понавстромлювати на шляхах нападу якихось хитрих мін.
Зрозуміло одне - неможна сидіти зложивши руки. Треба бути готовим протидіяти.
Доживемо і до того часу, коли будуть тільки у Смоленській області.