РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15608 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
2 216 30
агрессия (1698) армия РФ (15369) Беларусь (7525) Польша (7476) Россия (91269) военные учения (3282)

Польша опасается осенних маневров России и Беларуси: "Учения уже становились источником военной агрессии"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Польша опасается осенних маневров России и Беларуси:

Польша опасается провокаций во время учений Запад-2021, которые в сентябре будут проводить Россия и Беларусь.

Об этом заявил Польскому радио замминистра обороны Марцин Оцепа, передает Цензор.НЕТ.

Чиновник отметил, что учения будут проходить в непосредственной близости к балтийским странам, поэтому Польша должна быть готова ко всему.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты проводят интенсивные учения боевиков на Донбассе, - ГУР МО

По словам Оцепы, наиболее вероятный сценарий – провокаций на границах.

"На самом деле мы должны быть готовыми ко всем сценариям. Но сегодня наиболее вероятными являются сценарии провокаций на границе, поскольку российские войска будут очень близко к границам Польши, они будут размещаться на белорусских полигонах и аэродромах в непосредственной близости до тех событий на границе, связанных с миграционной активностью", – сказал он.

Замминистра обороны Польши также напомнил: агрессия против Украины тоже началась с военных маневров на границе. "Учения иногда становились источником военной агрессии", – отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Российские военные провели балет "Лебединое озеро" на белорусских танках. ВИДЕО

В сентябре 2021 года на территории Беларуси пройдут масштабные совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2021". В них должны принять участие около 200 000 солдат.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Кёнигсбергская Народная Республика, хочет в родную Баварскую гавань…
показать весь комментарий
30.08.2021 14:36
+3
І добре пам"ятають про братську любов московитів !!!)))
показать весь комментарий
30.08.2021 14:38
+2
Ну, так і фіни нічогенько три війни протрималися.
показать весь комментарий
30.08.2021 15:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поляки знают, что говорят.
Сами мастера провокаций.
показать весь комментарий
30.08.2021 14:32 Ответить
І добре пам"ятають про братську любов московитів !!!)))
показать весь комментарий
30.08.2021 14:38 Ответить
А от і ні...Вони тільки Волинську різню пам"ятають і то на свій манер! Польща побоюється осінніх маневрів Росії та Білорусі: "Навчання вже ставали джерелом військової агресії" - Цензор.НЕТ 7282
показать весь комментарий
30.08.2021 18:43 Ответить
сразу видно гэбнявого .андона по рогам и стуку копыт Польща побоюється осінніх маневрів Росії та Білорусі: "Навчання вже ставали джерелом військової агресії" - Цензор.НЕТ 1512 Польща побоюється осінніх маневрів Росії та Білорусі: "Навчання вже ставали джерелом військової агресії" - Цензор.НЕТ 3554
показать весь комментарий
30.08.2021 16:14 Ответить
Цілком розумно ,маючи сусіда параноїдального шизофреніка !!!!))))
показать весь комментарий
30.08.2021 14:35 Ответить
Україні також потрібно готуватись. Цілком можливо, що ота військова ватна шобла може напасти на Україну.
показать весь комментарий
30.08.2021 17:21 Ответить
Українці понад 360 років живут в стані асиміляціі московитами і процес триває !!!)))
показать весь комментарий
30.08.2021 17:27 Ответить
Попри все інше, мокшани 300 років убивали не всіх українців, а тільки хазяйновитих і розумних. А генетика - то серйозна наука ...
Ось з тих часів і взялись 73% ...
показать весь комментарий
30.08.2021 17:46 Ответить
В цьому і є сенс асиміляціі ,перетворити українців в "русскоязичную" бидломасу ,яка згодом розчиниться в більш чисельній бидломасі росєян !!)))
показать весь комментарий
30.08.2021 17:50 Ответить
Кёнигсбергская Народная Республика, хочет в родную Баварскую гавань…
показать весь комментарий
30.08.2021 14:36 Ответить
А куди подіти завезену русскую дєрьовну?
показать весь комментарий
30.08.2021 17:48 Ответить
Завезену д"ярьовню-в Якутію.
показать весь комментарий
30.08.2021 18:13 Ответить
Польша опасается осенних маневров России и Беларуси: "Учения уже становились источником военной агрессии"

========================
значить потрібно першими напасти Польша опасается осенних маневров России и Беларуси: "Учения уже становились источником военной агрессии" - Цензор.НЕТ 2464
показать весь комментарий
30.08.2021 14:37 Ответить
На Данцинг уже нападали...
показать весь комментарий
30.08.2021 14:40 Ответить
вот токо не кизди Польща побоюється осінніх маневрів Росії та Білорусі: "Навчання вже ставали джерелом військової агресії" - Цензор.НЕТ 1873
показать весь комментарий
30.08.2021 16:15 Ответить
Как по мне,то пусть раха нападет на Польшу. Это позволит добить ее всем вместе. Полякам есть возможность спровоцировать инцидент.И спасти мир раз и навсегда.
показать весь комментарий
30.08.2021 14:38 Ответить
если опасается - значит недокупила комплексы "Пэтриот",
в нужном количестве
показать весь комментарий
30.08.2021 14:39 Ответить
Якщо раптом, то польська влада усім цивільним роздасть зброю. Це ж не сцикливий Квартал-95.
показать весь комментарий
30.08.2021 17:49 Ответить
_Польша правильно опасается! И нападение рашистов на Польшу состоялось ещё в 2010, но трусливый Запад как воды в рот набрал, эта тема - табу! А путлер сделал из этой реакции вполне очевидные выводы, не сулящие Европе ничего хорошего.
показать весь комментарий
30.08.2021 14:39 Ответить
Интересно, Вейшнория принимает участие? Уж больно хорошо у них получается...
показать весь комментарий
30.08.2021 14:44 Ответить
єдина армія в Європі яка побила таки "непобедимою и легендарную" в пух і прах - це польська армія. Ніколи не було такої втечі як у війні 20 року. Красний Бонапарт Тухачевський, як його назвав Пілсудський і з цим поганялом він пішов на ешафот, за 10 днів втратив 80 відсотків особого складу армії. В вересні 20 року Ленін на закритому пленумі ЦК, виступ його опублікував О.Яковлєв у 1990 році. визнав, що ідея війни і керівництво належало йому і метою було зєднання з німецьким пролетаріатом. А зараз проводять спайку особового складу, ізучают район, звідки будуть втікати. Поляки памятають історію недаром к упили 250 Абрамсів. Один Абрамс це 10 т 90. Супостат буде зупинений по любому. Путін не збирається воювати бо нема чим і з ким. Він просто Понтогон.
показать весь комментарий
30.08.2021 14:51 Ответить
Ну, так і фіни нічогенько три війни протрималися.
показать весь комментарий
30.08.2021 15:09 Ответить
Две свежесформированных польских конных дивизии растрощили в хлам целую конную армию краснопузых. У меня над камином польская ***** висит, как раз тех времен.
показать весь комментарий
30.08.2021 16:39 Ответить
У ніч на 15 серпня польські 10-та і 1-ша Литовсько-Білоруська дивізії відбили Радзимін. А вранці в наступ перейшла 5-та польська армія на північ від Варшави. Вона захопила Цеханув, де містився штаб 4-ї радянської армії. Радіостанцію штабу було знищено, і командування 4-ї армії втратило управління військами, які змушені були піти в Східну Пруссію. А 16 серпня завдали основного удару з річки Вепш війська під особистим керівництвом Пілсудського. У Варшавській та Неманській битвах війська Тухачевського були розгромлені. У полон було взято близько 90 тис. червоноармійців, ще більше 40 тис. були інтерновані в Східній Пруссії. Як виявилося, найбільш небезпечним супротивником Червоної Армії були національні армії.Разом із поляками в обороні Варшави приймала участь і 6-а піхотна дивізія УНР. Отак воно було. І хоча Троцький і Тухачевський просили кремль зупинити наступ на Варшаву,утворивши держкордони поміж двома державами по лінії Керзона, Ленін навідріз відмовився від цього плану і погнав війська західного фронту ЧА на Варшаву,а надалі,за планом Леніна,-на Берлін . Потім,у 1937 році Тухачевського було звинувачено у розгромі військ ЧА під Варшавою,об"явлено німецьким шпигуном і розстріляно.
показать весь комментарий
30.08.2021 18:53 Ответить
Про дивiзiю УНР не знав. Дякую Пану за iнфу.
показать весь комментарий
30.08.2021 19:01 Ответить
Пане,Максиме,приходьте ще!
показать весь комментарий
30.08.2021 19:39 Ответить
Це публічне повідомлення поляками нас про підвищення небезпеки з боку білорусії (саме так - з маленької, бо поки країни Білорусь не існує) .
Армійцям потрібно вживати якісь заходи. Перекинути частину військ для стримування нападу з цієї сторони, може понавстромлювати на шляхах нападу якихось хитрих мін.
Зрозуміло одне - неможна сидіти зложивши руки. Треба бути готовим протидіяти.
показать весь комментарий
30.08.2021 15:20 Ответить
Воювати за свій дім, треба якнайдалі від свого дому.
показать весь комментарий
30.08.2021 17:51 Ответить
У 70-х і 80-х роках учєнія "Запад" проводилися на території Польщі.
Доживемо і до того часу, коли будуть тільки у Смоленській області.
показать весь комментарий
30.08.2021 15:49 Ответить
Польща побоюється осінніх маневрів Росії та Білорусі: "Навчання вже ставали джерелом військової агресії" - Цензор.НЕТ 7978
показать весь комментарий
31.08.2021 01:10 Ответить
 
 