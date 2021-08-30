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Байден (2384) Зеленский (16549) Россия (91269) США (23191) Северный поток (1428)

Байден должен остановить "Северный поток-2" сейчас или никогда, - The New York Times.

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Байден должен остановить

У президента Украины Владимира Зеленского в ходе встречи с американским лидером Джо Байденом будет "последний шанс" настоять на прекращении строительства газопровода "Северный поток-2", поскольку глава США может его остановить "сейчас или никогда".

Такое мнение в редакционной статье выложило издание The New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"Время остановить проект ("Северный поток-2" - ред.), Который в настоящее время на стадии завершения: это следует сделать сейчас или никогда. Рискуя испортить приятную встречу, Зеленский должен однозначно сказать Байдену, что "Северный поток-2" надо остановить", - говорится в статье.

Как отметили в The New York Times, остановить строительство "любимого газопровода Путина" все еще возможно, ведь ряд конгрессменов в самой Америке и европейские лидеры поддерживают эту идею.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас нет недоразумений с США по "Северному потоку - 2", - Маркарова

Хотя Джо Байден начал свое президентство на стадии, когда "Северный поток-2" был построен более чем на 90%, "все, что нужно для полной его остановки - это отменить недавний отказ администрации Байдена от дополнительных санкций в отношении "Северного потока-2".

Несмотря на то, что такой вариант является "лучшим сценарием" для Зеленского, украинскому президенту следует также настаивать на дополнительных гарантиях с американским коллегой.

Так, по мнению редакции издания, Зеленский должен требовать от США помощи с финансированием и строительством инфраструктуры, необходимой для развития альтернативной энергетики в Украине, а также "ему необходимо заставить Байдена обсудить, как Украина при содействии американских средств, обучении и помощи может укрепить свою оборонительную способность, реформировать свои вооруженные силы и сдержать агрессию России".

Также читайте: Достройка "Северного потока - 2" - это результат ошибочной стратегии Зеленского, - Порошенко

В издании заключили, что во время встречи с Байденом Зеленский будет иметь прекрасную возможность улучшить отношения между двумя странами, но эта встреча будет еще и "финальным шансом остановить "Северный поток-2".

"Если ему удастся убедить Байдена, это будет большая победа для всей Европы, защита от стратегически сокрушительной зависимости от российского газа", - пишет The New York Times.

Впрочем, если в Зеленского не получится, "единственным победителем станет Россия, и никакой компенсации будет недостаточно".
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Топ комментарии
+6
Проблему этого дерьма решил Судья города Дюссельдорф,РАБссия сливает воду.... Байден должен остановить "Северный поток-2" сейчас или никогда, - The New York Times. - Цензор.НЕТ 972050% мощности ,украл судья ...Мавзолейные напишите жалобу в Суд...
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30.08.2021 14:44
+5
Я сразу себе представила, как президент США в костюме Капитана Америки, выставив свой щит вперёд, останавливает Северный поток-2))
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30.08.2021 14:43
+3
Автор статьи Мендель? Байден должен остановить "Северный поток-2" сейчас или никогда, - The New York Times. - Цензор.НЕТ 344
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30.08.2021 15:00
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Правила форума Совет форумчан
Если честно,то не думал что США допустят этот поток. Наверняка у них должен был быть план заморозки его уже готового к эксплуатации.
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30.08.2021 14:43 Ответить
В Америке уже давно две реальности - сама Америка это одно , а президент - это что-то другое .
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30.08.2021 14:47 Ответить
ПізДно всралися, хлопці - дєдушка Жо вже гроші за потік від хутіна взяв Байден має зупинити "Північний потік-2" зараз або ніколи, - The New York Times. - Цензор.НЕТ 7139
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30.08.2021 20:55 Ответить
Я сразу себе представила, как президент США в костюме Капитана Америки, выставив свой щит вперёд, останавливает Северный поток-2))
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30.08.2021 14:43 Ответить
Да что там останавливает, поворачивает вспять. Чтоб с первого потока и в одно то самое место возвращалось...
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30.08.2021 15:18 Ответить
Проблему этого дерьма решил Судья города Дюссельдорф,РАБссия сливает воду.... Байден должен остановить "Северный поток-2" сейчас или никогда, - The New York Times. - Цензор.НЕТ 972050% мощности ,украл судья ...Мавзолейные напишите жалобу в Суд...
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30.08.2021 14:44 Ответить
Плевали они на тот суд с высокой горы. Пропускную способность по документам увеличат в 2 раза и будут качать тот же объем. На эти судебные разбирательства и тех кто контролирует судебные решения надеяться последнее дело.
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30.08.2021 15:19 Ответить
Байден винен ,а от Віслюяок нікому нічого не винен !!))))
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30.08.2021 14:44 Ответить
То Байден та Порошенко у всьюму винні.Найвеличніний,дай наказ Бєнядіктовій відкрити проти них карні справи.Ну скільки вони будуть вставляти палки в колеса зеленому лісапєту реформ?
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30.08.2021 14:58 Ответить
Байден представляет США, именно они были инициатором уничтожения украинского ядерного оружия. Именно они были главным гарантом безопасности и интересов Украины. Сейчас же они отделываються тем что передают какую-то помощь где-то на 0,01% от стоимости уничтоженного ядерного оружия. Эти подачки они могут себе в одно место засунуть. И если так и дальше пойдет так разворот произойдет быстрее чем в Афганистане.
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30.08.2021 15:22 Ответить
жаль шо
и этот хорошо вооруженный ковбой
оказался треплом "безяиц"
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30.08.2021 14:45 Ответить
Байден никому ничего не должен Но он его купит.
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30.08.2021 14:45 Ответить
Вложить 11 миллиардов в это дерьмо и в итоге Ноль...это РАБссия.... Байден должен остановить "Северный поток-2" сейчас или никогда, - The New York Times. - Цензор.НЕТ 1232
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30.08.2021 14:45 Ответить
ну с нулем вы загнули , у газпрома прибыль в 22 раза больше чем за аналогичный период в прошлом году, у них шоколад если цена 170 ,а цена сегодня 600 перепрыгнула, газа в хранилищах нет, спг в азию прут там цена вообще космос, кацапы даже делать ничего не будут, просто ждать, им к отопительному сезону ,на блюдечке все сертификаты и разрешения на сп2 принесут
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31.08.2021 01:21 Ответить
Байден должен остановить "Северный поток-2"/ Байдену из-за Афгана некогда."Северный поток-2" остановит геройски Витренко. "Нафтогаз" усиливает (премиями из казны) команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко 26.05.21. Как только усилит -так сразу.
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30.08.2021 14:47 Ответить
Единственная возможность сохранить лицо,ГрязьПрому надо продать эту многострадальную трубу... Байден должен остановить "Северный поток-2" сейчас или никогда, - The New York Times. - Цензор.НЕТ 8573
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30.08.2021 14:47 Ответить
решений обойти директиву вагон, там уже роснефть просит кусочек трубы, причем готов платить в бюджет больше газпрома,можно создать прокладку, как мы с реверсом проворачиваем,можно продать газ, виртуально конечно, до его входа в германию и по документам газ после входа в германию будет уже немцам принадлежать и на него газовая директива уже не действует. да я думаю и не нужно все это, газ уже 600 баксов и его нет, спг прут в азию, то что хотели в европу тащить, ураган остановил,а кацапы четко сказали все что лишнее только по сп2 , европа им все подпишет и все разрешит, к гадалке не ходи.
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31.08.2021 01:44 Ответить
Байден всем должен, или только ...? Байден должен остановить "Северный поток-2" сейчас или никогда, - The New York Times. - Цензор.НЕТ 8643
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30.08.2021 14:50 Ответить
А где сынок байдена столоваться будет?
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30.08.2021 14:51 Ответить
Так написано в статье, вроде Зеленский лидер одной высокоразвитых экономически держав, имеет авторитет на весь мир, к его мнению прислушивается президенты всех стран.
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30.08.2021 14:51 Ответить
Автор статьи Мендель? Байден должен остановить "Северный поток-2" сейчас или никогда, - The New York Times. - Цензор.НЕТ 344
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30.08.2021 15:00 Ответить
Байден должен остановить "Северный поток-2" сейчас или никогда, - The New York Times. - Цензор.НЕТ 406 Ващет бумагу о выходе США из Афгана подписал Дональд Трамп 27 сентября 2018 года....причем тут Байден чуваки?
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30.08.2021 14:51 Ответить
Вау! І що?! Він підписав закрити аеропорт в Баграмі? Вивести військових перед цивільними і союзниками? Трамп залишив озброєння на міліони доларів?!
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30.08.2021 14:57 Ответить
гидке виправдання.
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30.08.2021 16:29 Ответить
При тому що, ви не читали договір Трампа.
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30.08.2021 16:30 Ответить
_Байден остановит врагов кремля, а не СП-2! Потому что исключительно на кремль он работает, видимо ещё со времён когда он шастал к коммунякам в ссср. Плуги всё ещё не поняли что такое байден - ну так на то они и плуги. У них в ходу басни о замысловатых и долгоиграющих комбинациях в оправдание кремлёвского сексота... Байден должен остановить "Северный поток-2" сейчас или никогда, - The New York Times. - Цензор.НЕТ 5642
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30.08.2021 14:53 Ответить
- товарищ прапорщик! Остановите поезд!
- поезд стой! Раз-два!
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30.08.2021 14:55 Ответить
Фрау Риббентроп прсрала Северный потоп Путлера...откуда могла знать Меркельша что в Германии есть честный и порядочный Судья в Дюссельдорфе...,не видаль Меркельше пакета акций ГрязьПрома... Байден должен остановить "Северный поток-2" сейчас или никогда, - The New York Times. - Цензор.НЕТ 2458
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30.08.2021 14:58 Ответить
Зеленському вже передали щоб взяв з собою губоукладчик. Тож, можна тільки згадувати часи Трампа. Зараз і ковдри зі шкарпетками, як при Обамі будуть в радість.
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30.08.2021 15:11 Ответить
Хм.... вы должны найти решение ...сейчас или никогда!!!....иначе ураганы и торнадо, огненные смерчи....уничтожат вас. Это решение есть! Оно реализовано, испытано, испробовано. Это решение - гробницы возле Микен. Не удивляйтесь - это вовсе не гробницы, а купольные резонаторы со щелевой антенной и рупорным волноводом. Именно они и создавали гравитационную волну, визуально это это воспринималось, как сильный поток ветра из резонатора. И именно такой гравитационный луч(и не один!!!!) и нужен вам для срыва воронки ураганов. Их путь и траекторию вы знаете, теперь осталось создать череду резонаторов, которые и будут срывать воронки ураганов на ихнем пути.

Внимание, речь идет только об ураганах, создающихся над Атлантикой и движущихся по экватору к США и Мексике. но даже убрав эту угрозу вы сэкономите .....Миллиардыыыы!!!!
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30.08.2021 15:18 Ответить
Алюмінієві берети на захисті людства.
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30.08.2021 16:16 Ответить
Даааа, .....старий кінь!!, який межу не псує, але й глибоко давненько не оре....
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30.08.2021 16:52 Ответить
По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный ураганом Ида оценивается в 40 млрд долларов. ...ну вот так скромно один ураганчик....
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31.08.2021 12:10 Ответить
Сегодня на газовой бирже TTF сотовый газ торгуется по 608 баксов за тысячу кубов. Какая остановка СП-2? О чем вы говорите?
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30.08.2021 15:28 Ответить
Забудьте уже про Байдена. Байден все....
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30.08.2021 16:00 Ответить
Заради чого?
Заради мудрого наряду який хоче газ по 10коп/куб (а краще безкоштовно) самий вкусний пламбір по 10коп і скотов по зомбобаченню?
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30.08.2021 16:53 Ответить
Идиот! Фашисткая расия - угроза всему миру, вот ради чего!
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30.08.2021 17:30 Ответить
Боюсь, что проблема в Хантере. И потому не остановит.
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30.08.2021 18:22 Ответить
"Если ему удастся убедить Байдена, это будет..."
Дальше можно не читать
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30.08.2021 18:31 Ответить
Учитывая что из себя представляет Байден ответ - никогда . .
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30.08.2021 20:21 Ответить
Байден - главное разочарование года! Говорит одно, делает другое.
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30.08.2021 21:21 Ответить
Для цього,Байдену потрібно мати яєчка🙄
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30.08.2021 21:30 Ответить
 
 