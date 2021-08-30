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Новости Политика Украины
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Байден (2384) Зеленский (16549) Путин (29862) Россия (91269) США (23191) Тейлор (166) минские соглашения (3221) нормандская четверка (1596)

Существует вероятность согласия России на присоединение США к переговорам по Донбассу: посмотрим, насколько Путин и Байден смогут договориться, - Тейлор

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Существует вероятность согласия России на присоединение США к переговорам по Донбассу: посмотрим, насколько Путин и Байден смогут договориться, - Тейлор

Участие США в переговорах с россиянами и украинцами относительно ситуации на востоке Украины может стать новой главой в американо-украинских отношениях.

Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Дом" заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что существующие переговорные форматы по Донбассу - Нормандский формат и переговоры на Минской площадке - продолжаются уже почти восемь лет, но безуспешно.

"Может быть, если Соединенные Штаты присоединятся к этим переговорам, к Нормандскому формату или, может быть, к любому другому формату... Возможно даже, что США присоединятся непосредственно к Украине в переговорах с россиянами. Может быть, удастся добиться прогресса. И если случится так, то это станет новым элементом наших отношений", - сказал дипломат.

В то же время Тейлор акцентировал, что пока этот вопрос открыт и станет одной из главных тем, которые обсудят Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден во время переговоров в Белом доме.

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"Я надеюсь, Зеленский пригласит Байдена присоединиться к этой переговорной площадке - к Нормандскому формату. Я надеюсь на это, но мы не знаем, скажет ли Президент Байден "да". Надеюсь, что он ответит положительно, и нынешняя администрация США примет на себя такие обязательства. Хотя и не знаю точно, произойдет это или нет. Мы узнаем об этом, когда разговор двух Президентов состоится", - сказал Тейлор.

Экс-посол предположил, что с таким подходом вряд ли согласится Россия, поскольку у президента РФ Владимира Путина свое видение роли США в переговорном процессе.

"Президент Путин может видеть это так, что, якобы, Соединенные Штаты должны нажать на украинцев, чтобы заставить их выполнять Минские договоренности. Американцы не станут этого делать. Американцы точно не будут этого делать. Мы прекрасно понимаем, что Минские соглашения - односторонний документ. Минские договоренности выгодны России и не выгодны Украине. Поэтому, если Президент Байден согласится присоединиться к этим переговорам, то он присоединится для того, чтобы поддерживать Украину - против России", - подчеркнул он.

Тейлор добавил, что существует вероятность согласия России на присоединение США к переговорам, поскольку Путин заинтересован в поддержке контактов с США.

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"Россияне хотят переговоров с американцами. Посмотрим, насколько они (Путин и Байден. - Ред.) смогут договориться между собой по этому вопросу", - резюмировал дипломат.
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Топ комментарии
+4
фуйло гопник может согласиться приехать,
чтоб унизить вас богатые лохи,
и остаться -убийцей, но рукопожатым
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30.08.2021 14:56
+3
Путин сто раз говорил : РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков. "Единственным правильным шагом" для Украины по Донбассу будет прямой диалог с "ЛДНР", - Песков./ Переговоры что с участием США что без участия США бесполезны.И американцы это знают. Заставить Путина освободить Крым и Донбасс только дипломатическими методами не получится, - атташе по вопросам армии и обороны Воффорд.
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30.08.2021 14:55
+2
А может и не будет . Третий президент отстой , тенденция .
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30.08.2021 15:06
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Правила форума Совет форумчан
будут новые условия для Украины..
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30.08.2021 14:49 Ответить
в РФ та США ключові розбіжності в розумінні Мінських угод... тому поки нових умов для України не буде жодних.
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30.08.2021 14:54 Ответить
Ага, ага - згода росії разом з бідоном тиснути на Україну.
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30.08.2021 20:17 Ответить
із США все добре, просто є ймовірність, що тоді РФ буде морозитися проводити перемовини разом із США.
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30.08.2021 14:55 Ответить
где сша а где кацапы !!! пришли сели и базарят а русня должна их слушать и выполнять !!! так должны вести себя США !!! ..но это будет при другом презе а не Бидоне ..
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30.08.2021 14:58 Ответить
А может и не будет . Третий президент отстой , тенденция .
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30.08.2021 15:06 Ответить
Это бабка надвое сказала. Не сам Президент самолично управляет страной, а конгрес. И политика терпимости к парашестану там закончена
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30.08.2021 17:50 Ответить
Пришли, 20 лет просидели, триллион денег и 2,5 тысячи солдат потеряли, встали и ушли из Афганистана восвояси... А талибы хозяйничают, как хотят... Так что не нужно переоценивать могущество нынешних США. Былого влияния у них уже нет. Они должны считаться и с Европой, и с Китаем, и с РФ... Да какой там Китай... на Северную Корею повлиять не в состоянии...
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30.08.2021 22:00 Ответить
типова пропаганда кремля... всі аспекти згадані
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31.08.2021 11:29 Ответить
Это не кремлёвская пропаганда, а констатация факта. Или я должен поверить россказням Байдена, что миссия в Афганистане прошла успешно и все поставленные задачи выполнены ? А про потерю былого влияния США на международной арене говорят прежде всего американские СМИ. Да хоть бы и не говорили, - эта тенденция очевидна и она будет только нарастать. Это связано не только с укреплением конкурентов, но и с проблемами США внутри страны.
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31.08.2021 15:35 Ответить
1) Не треба вірити, треба знати й розуміти. США зробили саме те що хотіли.
2) В американських ЗМІ не йде мова про втрату впливу США на світовій арені.
3) Рейтинг в Байдена тримається на найвищих рівнях порівняно з іншими президентами.
4) США, едина країна, яка відновила свій ВВП після CoVid-19.

Щось ще є сказати, тільки, будь ласка, менше букв, а більше сенсу
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01.09.2021 17:16 Ответить
Так у вас и есть сплошные буквы... США сделали что хотели. Что они хотели ? Чтобы талибы безраздельно властвовали в Афганистане ? Чепуха. В этот посыл могут поверить только самые глупые поклонники Байдена. И потом, я писал не про потерю влияния США, а про потерю БЫЛОГО влияния. Это, согласитесь, разные вещи.
Да, возможно подвластные демократам СМИ, по известным причинам, не педалируют эту тему, но почитайте популярный журнал "Foreign Affairs" за последние несколько лет. Их аналитики постоянно публикуют подобные статьи. Да и без всякой аналитики это очевидно : смещение режима Асада - провал, смещение режима Мадуро - провал, смещение режима Лукашенко - провал, закрытие СП-2 - провал, миссия в Афганистане - полнейший провал... Партнёр по НАТО Эрдоган плюёт на все ультиматумы США и закупает С-400 у РФ, которая, в свою очередь, внаглую вмешивается в американские выборы и устраивает кибер-атаки...Когда такое было возможно прежде ?
Рейтинг же Байдена (который, кстати, просел) и восстановление ВВП - это ещё не все показатели стабильности внутри страны. Расслоение в обществе по политическому и расовому признаку, проблемы с мигрантами... плюс ковид никто не отменял. Все эти факторы заставляют США больше времени и средств уделять внутригосударственным делам.
И ещё раз хочу подчеркнуть, я ни в коем случае не оспариваю могущество США, но времена безраздельной мировой гегемонии у них уже в прошлом. По-моему, это очевидно...





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01.09.2021 19:24 Ответить
Цікаво, Ви або дуже мало знаєте... або маніпулятор, або провокатор. Поки не визначився.
Просте питання, як Ви оцінюєте роботу Трампа на посаді президента США?

До речі, якраз Волкер вчора надав Вам розгорнуту відповідь саме на це питання.
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31.08.2021 11:27 Ответить
я оцениваю работу Трампа по сравнению с Бидоном на твердую троечку .. он хоть и дружбан куйла но там республиканцы ему не давали сильно дружить .. а сейчас работа Бидона - это вопрос к психиатру - провал во ВСЕМ !!!
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31.08.2021 12:43 Ответить
1) Чим Трамп заробив на 3?
2) Конкретно, зазначте провали Байдена?
Тільки конкретно й лаконічно.
Й прохання, без брехні, пропаганди та оціночних стверджень

Про "рєспубліканци єму нє давалі сільно дружіть" -- було трохи смішно.
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01.09.2021 17:12 Ответить
сравнивать трампа и бидона ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ !!! если у вас с логикой туго тогда просто читайте больше на ночь ..
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01.09.2021 20:40 Ответить
Так, така можливість існує, адже властне деми це справжні союзники Путіна, а не Трамп, як вам розповідало CNN.
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30.08.2021 14:53 Ответить
Да блин уже хотя бы как нибудь договаривайтесь. Может получится изнутри раху развалить. Но сейчас Украина слабая и решать сама не может. С кучей внутренних проблем.
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30.08.2021 14:54 Ответить
а коли в расісі наступає вік згоди (возраст согласия)?
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30.08.2021 14:54 Ответить
Путин сто раз говорил : РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков. "Единственным правильным шагом" для Украины по Донбассу будет прямой диалог с "ЛДНР", - Песков./ Переговоры что с участием США что без участия США бесполезны.И американцы это знают. Заставить Путина освободить Крым и Донбасс только дипломатическими методами не получится, - атташе по вопросам армии и обороны Воффорд.
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30.08.2021 14:55 Ответить
фуйло гопник может согласиться приехать,
чтоб унизить вас богатые лохи,
и остаться -убийцей, но рукопожатым
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30.08.2021 14:56 Ответить
Давно пора щоб домовлялись "шерхани", а не "табакі"...... Так буде більше користі.
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30.08.2021 15:09 Ответить
согласен, зеля еще та табака Існує ймовірність згоди Росії на приєднання США до переговорів стосовно Донбасу: подивимося, наскільки Путін і Байден зможуть домовитися, - Тейлор - Цензор.НЕТ 858
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30.08.2021 15:33 Ответить
И о ЧЕМ должны договорится?)))
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30.08.2021 20:02 Ответить
Чикатило на суде подарил симпатичной матери ребенка букет цветов...
Такого, конечно, не было, но существовала вероятность...
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30.08.2021 15:15 Ответить
Ще одне мудило сподівається заглянути в очі Х-ла-ла-ла-ла.
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30.08.2021 16:10 Ответить
а о чем там вообще можно договариваться?
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30.08.2021 16:24 Ответить
И шо , и как русня воспримет , что Крым это Украина , Лугандон и Крым должны идти одним пакетом Існує ймовірність згоди Росії на приєднання США до переговорів стосовно Донбасу: подивимося, наскільки Путін і Байден зможуть домовитися, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4587
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30.08.2021 16:29 Ответить
Козломордый, ты чего своей власовской тряпкой брезгуешь? Валежник уже собрал? С бутылки чеченской сначала встань, а потом будешь свое мнение высказывать)))
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30.08.2021 20:09 Ответить
Памятаєте як в женеві МІД України вів переговри з Керрі про приєднання до НФ. Хто ж знав, що керрі старий друзяка коняри і топить за рашку. Він недавно хотів зайняти пост по керуванню всією Європою при Байдені. Провів в Делі таємну зустріч з Лавровим, де знову обговорювали питання "сотворения мира" однак іранці підслухали і зрозуміли що один і другий просто обманщики. І Керрі пішов геть, Коняру списують в Госдуму. Козирів немає, ці двоє грають просту безкозирку або в підкидного. Це клінтонівські кадри, як цей Тейлор і Саллівен.
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30.08.2021 16:58 Ответить
Как пиндостан договаривается с кацапстаном под чутким руководством тех, кто ни при чем Бнай-Брит.
youtu.be/uX2hlXSjy_M?t=798
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30.08.2021 17:07 Ответить
Існує ймовірність згоди Росії на приєднання США до переговорів стосовно Донбасу: подивимося, наскільки Путін і Байден зможуть домовитися, - Тейлор - Цензор.НЕТ 635
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30.08.2021 17:08 Ответить
Існує ймовірність згоди Росії на приєднання США до переговорів стосовно Донбасу: подивимося, наскільки Путін і Байден зможуть домовитися, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4713
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30.08.2021 17:09 Ответить
Існує ймовірність згоди Росії на приєднання США до переговорів стосовно Донбасу: подивимося, наскільки Путін і Байден зможуть домовитися, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8071
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30.08.2021 17:11 Ответить
Существует вероятность, шо завтра путлер застрелится в своем бункере...
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30.08.2021 17:35 Ответить
-Ты член у комара видел когда-нибудь? - Нет! - Однако он существует!
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30.08.2021 21:13 Ответить
Судя по слабости Байдена в отношении СП2, их участие бесполезно. Даже - опасно. Они могут помешать, а не помочь.
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30.08.2021 18:25 Ответить
После того, как американцы оставили талибам сотни джавелинов и пзрк, с ними должнен вести переговоры консилиум больницы Павлова.
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30.08.2021 18:37 Ответить
Даже пушилин за присоединение США.
Ведь всем им нужно надавить и заставить Зеленского и его слуг, принять формулу Штаймайера и минский протокол подписанный Порошенко.
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30.08.2021 18:39 Ответить
На фото в очках, американский комуняка, толкающий всех на дружбу с путиным.
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30.08.2021 18:41 Ответить
семя то большая да **** с ней толку сестренки ****** а ты их корми
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30.08.2021 18:55 Ответить
Для этого нужен кнут или пряник.
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30.08.2021 19:49 Ответить
 
 