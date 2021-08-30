Существует вероятность согласия России на присоединение США к переговорам по Донбассу: посмотрим, насколько Путин и Байден смогут договориться, - Тейлор

Участие США в переговорах с россиянами и украинцами относительно ситуации на востоке Украины может стать новой главой в американо-украинских отношениях.

Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Дом" заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что существующие переговорные форматы по Донбассу - Нормандский формат и переговоры на Минской площадке - продолжаются уже почти восемь лет, но безуспешно.

"Может быть, если Соединенные Штаты присоединятся к этим переговорам, к Нормандскому формату или, может быть, к любому другому формату... Возможно даже, что США присоединятся непосредственно к Украине в переговорах с россиянами. Может быть, удастся добиться прогресса. И если случится так, то это станет новым элементом наших отношений", - сказал дипломат.

В то же время Тейлор акцентировал, что пока этот вопрос открыт и станет одной из главных тем, которые обсудят Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден во время переговоров в Белом доме.

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"Я надеюсь, Зеленский пригласит Байдена присоединиться к этой переговорной площадке - к Нормандскому формату. Я надеюсь на это, но мы не знаем, скажет ли Президент Байден "да". Надеюсь, что он ответит положительно, и нынешняя администрация США примет на себя такие обязательства. Хотя и не знаю точно, произойдет это или нет. Мы узнаем об этом, когда разговор двух Президентов состоится", - сказал Тейлор.

Экс-посол предположил, что с таким подходом вряд ли согласится Россия, поскольку у президента РФ Владимира Путина свое видение роли США в переговорном процессе.

"Президент Путин может видеть это так, что, якобы, Соединенные Штаты должны нажать на украинцев, чтобы заставить их выполнять Минские договоренности. Американцы не станут этого делать. Американцы точно не будут этого делать. Мы прекрасно понимаем, что Минские соглашения - односторонний документ. Минские договоренности выгодны России и не выгодны Украине. Поэтому, если Президент Байден согласится присоединиться к этим переговорам, то он присоединится для того, чтобы поддерживать Украину - против России", - подчеркнул он.

Тейлор добавил, что существует вероятность согласия России на присоединение США к переговорам, поскольку Путин заинтересован в поддержке контактов с США.

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"Россияне хотят переговоров с американцами. Посмотрим, насколько они (Путин и Байден. - Ред.) смогут договориться между собой по этому вопросу", - резюмировал дипломат.