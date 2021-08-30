Существует вероятность согласия России на присоединение США к переговорам по Донбассу: посмотрим, насколько Путин и Байден смогут договориться, - Тейлор
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Участие США в переговорах с россиянами и украинцами относительно ситуации на востоке Украины может стать новой главой в американо-украинских отношениях.
Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Дом" заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что существующие переговорные форматы по Донбассу - Нормандский формат и переговоры на Минской площадке - продолжаются уже почти восемь лет, но безуспешно.
"Может быть, если Соединенные Штаты присоединятся к этим переговорам, к Нормандскому формату или, может быть, к любому другому формату... Возможно даже, что США присоединятся непосредственно к Украине в переговорах с россиянами. Может быть, удастся добиться прогресса. И если случится так, то это станет новым элементом наших отношений", - сказал дипломат.
В то же время Тейлор акцентировал, что пока этот вопрос открыт и станет одной из главных тем, которые обсудят Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден во время переговоров в Белом доме.
"Я надеюсь, Зеленский пригласит Байдена присоединиться к этой переговорной площадке - к Нормандскому формату. Я надеюсь на это, но мы не знаем, скажет ли Президент Байден "да". Надеюсь, что он ответит положительно, и нынешняя администрация США примет на себя такие обязательства. Хотя и не знаю точно, произойдет это или нет. Мы узнаем об этом, когда разговор двух Президентов состоится", - сказал Тейлор.
Экс-посол предположил, что с таким подходом вряд ли согласится Россия, поскольку у президента РФ Владимира Путина свое видение роли США в переговорном процессе.
"Президент Путин может видеть это так, что, якобы, Соединенные Штаты должны нажать на украинцев, чтобы заставить их выполнять Минские договоренности. Американцы не станут этого делать. Американцы точно не будут этого делать. Мы прекрасно понимаем, что Минские соглашения - односторонний документ. Минские договоренности выгодны России и не выгодны Украине. Поэтому, если Президент Байден согласится присоединиться к этим переговорам, то он присоединится для того, чтобы поддерживать Украину - против России", - подчеркнул он.
Тейлор добавил, что существует вероятность согласия России на присоединение США к переговорам, поскольку Путин заинтересован в поддержке контактов с США.
"Россияне хотят переговоров с американцами. Посмотрим, насколько они (Путин и Байден. - Ред.) смогут договориться между собой по этому вопросу", - резюмировал дипломат.
Пожалуйста, подождите...
2) В американських ЗМІ не йде мова про втрату впливу США на світовій арені.
3) Рейтинг в Байдена тримається на найвищих рівнях порівняно з іншими президентами.
4) США, едина країна, яка відновила свій ВВП після CoVid-19.
Щось ще є сказати, тільки, будь ласка, менше букв, а більше сенсу
Да, возможно подвластные демократам СМИ, по известным причинам, не педалируют эту тему, но почитайте популярный журнал "Foreign Affairs" за последние несколько лет. Их аналитики постоянно публикуют подобные статьи. Да и без всякой аналитики это очевидно : смещение режима Асада - провал, смещение режима Мадуро - провал, смещение режима Лукашенко - провал, закрытие СП-2 - провал, миссия в Афганистане - полнейший провал... Партнёр по НАТО Эрдоган плюёт на все ультиматумы США и закупает С-400 у РФ, которая, в свою очередь, внаглую вмешивается в американские выборы и устраивает кибер-атаки...Когда такое было возможно прежде ?
Рейтинг же Байдена (который, кстати, просел) и восстановление ВВП - это ещё не все показатели стабильности внутри страны. Расслоение в обществе по политическому и расовому признаку, проблемы с мигрантами... плюс ковид никто не отменял. Все эти факторы заставляют США больше времени и средств уделять внутригосударственным делам.
И ещё раз хочу подчеркнуть, я ни в коем случае не оспариваю могущество США, но времена безраздельной мировой гегемонии у них уже в прошлом. По-моему, это очевидно...
Просте питання, як Ви оцінюєте роботу Трампа на посаді президента США?
До речі, якраз Волкер вчора надав Вам розгорнуту відповідь саме на це питання.
2) Конкретно, зазначте провали Байдена?
Тільки конкретно й лаконічно.
Й прохання, без брехні, пропаганди та оціночних стверджень
Про "рєспубліканци єму нє давалі сільно дружіть" -- було трохи смішно.
чтоб унизить вас богатые лохи,
и остаться -убийцей, но рукопожатым
Такого, конечно, не было, но существовала вероятность...
тех, кто ни при чемБнай-Брит.
youtu.be/uX2hlXSjy_M?t=798
Ведь всем им нужно надавить и заставить Зеленского и его слуг, принять формулу Штаймайера и минский протокол подписанный Порошенко.