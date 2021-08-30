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Предусмотрено несколько форматов: в КГГА рассказали, как будут работать столичные школы во время различных уровней карантина

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Предусмотрено несколько форматов: в КГГА рассказали, как будут работать столичные школы во время различных уровней карантина

С 1 сентября все учебные заведения будут работать в штатном режиме с учетом требований адаптивного карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщила директор Департамента образования и науки Елена Фиданян во время заседания коллегии Киевской городской государственной администрации.

"В случае установления "желтого" или "оранжевого" уровней эпидемической опасности учреждения будут организовывать образовательный процесс в "смешанном" формате: как дистанционно, так и очно в учебном заведении с соблюдением всех противоэпидемических требований, но исключительно при условии вакцинации 80% и более работников заведения образования", - рассказала Фиданян.

Она добавила, что в случае установления "красного" уровня эпидемической опасности учебные заведения (независимо от форм собственности) будут работать дистанционно. Исключением является детские сады, начальные школы и специальные учебные заведения, которые, как и в прошлом учебном году, не бедут закрывать.

Департамент образования и науки обновил рамочные предложения для учебных заведений и подготовил рекомендации по работе в новом учебном году. Также педагогам рекомендовали разрабатывать образовательные программы с учетом возможного карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только 29% коллективов школ полностью вакцинированы от COVID-19, - Минобразования

Напомним, что праздник Первого звонка в школах будет происходить в произвольной форме, школьные коллективы выбирают формат самостоятельно.
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Що там педагоги, а діти не будуть вірус поширювати по домівках ??? Заражати бабусів та дідусів ????
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30.08.2021 15:22 Ответить
ты-то чего боишься, вакцинированный?))
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30.08.2021 15:59 Ответить
Вот и окончился летний отдых учителей-богачей .
Все счастливые и отдохнувшие, вернулись с шикарных курортов, и готовы обучать учеников .
P.S. 4000$, это только начало, дальше больше ….
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30.08.2021 16:34 Ответить
 
 