Ремонт 75 км дороги на Пятихатки завершен в Днепропетровской области, - "Укравтодор"
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На 75-км отрезке дороги М-04 Знаменка - Луганск - Изварино завершились дорожно-ремонтные работы
Об этом сообщается на Facebook-странице Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.
Дорога М-04 является составной частью трассы М-30 Стрый - Изварино общей протяженностью 1400 км, соединяющей скоростным коридором западные и восточные области Украины.
В ходе ремонта так называемого Пятихатского направления в рамках президентской программы "Большая стройка" на протяжении всех 75 километров были уложены все слои асфальтобетонного покрытия, общая толщина которых составила 37 см. В пределах населенных пунктов вдоль дороги были установлены тротуары.
В настоящее время на объекте уже завершаются нанесение разметки холодным пластиком, установка новых дорожных знаков и барьерного ограждения.
Как ранее уже сообщалось, для предотвращения перегрузок на дороге М-04 будет также установлена система "взвешивание-в-движении" (WIM). Об этом было заявлено во время ознакомления Президента Владимира Зеленского с ходом работ на трассе.
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Как завещал дядя Беня: Лох подвернулся - надо кинуть !
Она уже в человеческий рост !!!
а на то деньги не выделялись ))))