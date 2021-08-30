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Ремонт 75 км дороги на Пятихатки завершен в Днепропетровской области, - "Укравтодор"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Ремонт 75 км дороги на Пятихатки завершен в Днепропетровской области, -

На 75-км отрезке дороги М-04 Знаменка - Луганск - Изварино завершились дорожно-ремонтные работы

Об этом сообщается на Facebook-странице Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

Дорога М-04 является составной частью трассы М-30 Стрый - Изварино общей протяженностью 1400 км, соединяющей скоростным коридором западные и восточные области Украины.

В ходе ремонта так называемого Пятихатского направления в рамках президентской программы "Большая стройка" на протяжении всех 75 километров были уложены все слои асфальтобетонного покрытия, общая толщина которых составила 37 см. В пределах населенных пунктов вдоль дороги были установлены тротуары.

В настоящее время на объекте уже завершаются нанесение разметки холодным пластиком, установка новых дорожных знаков и барьерного ограждения.

Как ранее уже сообщалось, для предотвращения перегрузок на дороге М-04 будет также установлена система "взвешивание-в-движении" (WIM). Об этом было заявлено во время ознакомления Президента Владимира Зеленского с ходом работ на трассе.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Крохи преподносятся как достижения. Скучно жить ...
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30.08.2021 15:12
+6
а банда Зеленського стала багатша ще на кілька мільярдів.
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30.08.2021 15:17
+6
Сколько украдено?
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30.08.2021 15:28
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Крохи преподносятся как достижения. Скучно жить ...
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30.08.2021 15:12 Ответить
надо посмотреть на якутию после пожара..вот где веселуха..
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30.08.2021 15:16 Ответить
Радостью горем врага сыт не будешь. Вот если бы враг от зависти наших успехов сам себя изнутри начал жрать ...
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30.08.2021 15:44 Ответить
а я не радуюсь..пусть у них все хорошо будет..лишь бы в Украину свои рыла не совали..
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30.08.2021 15:50 Ответить
что значит рыла не совали? у них уже свой президент
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30.08.2021 19:15 Ответить
у них уже свой президент Украины
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30.08.2021 19:16 Ответить
а банда Зеленського стала багатша ще на кілька мільярдів.
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30.08.2021 15:17 Ответить
Сколько украдено?
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30.08.2021 15:28 Ответить
Фоточка зачетная. Надо было из космоса сфотографировать. Тогда точно не будет видно в деталях что "сделано через жо...пу".
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30.08.2021 15:48 Ответить
Интересно, где эта власть больше разворовывает бюджетных денег, на ковиде, или на большой стройке?
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30.08.2021 15:51 Ответить
Там комплексный подход!
Как завещал дядя Беня: Лох подвернулся - надо кинуть !
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30.08.2021 16:00 Ответить
Амброзию на обочине покосили ???
Она уже в человеческий рост !!!
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30.08.2021 15:59 Ответить
Ремонт 75 км дороги на П'ятихатки завершено в Дніпропетровській області, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 228

а на то деньги не выделялись ))))
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30.08.2021 16:23 Ответить
 
 