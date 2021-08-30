Ремонт 75 км дороги на Пятихатки завершен в Днепропетровской области, - "Укравтодор"

На 75-км отрезке дороги М-04 Знаменка - Луганск - Изварино завершились дорожно-ремонтные работы

Об этом сообщается на Facebook-странице Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

Дорога М-04 является составной частью трассы М-30 Стрый - Изварино общей протяженностью 1400 км, соединяющей скоростным коридором западные и восточные области Украины.

В ходе ремонта так называемого Пятихатского направления в рамках президентской программы "Большая стройка" на протяжении всех 75 километров были уложены все слои асфальтобетонного покрытия, общая толщина которых составила 37 см. В пределах населенных пунктов вдоль дороги были установлены тротуары.

В настоящее время на объекте уже завершаются нанесение разметки холодным пластиком, установка новых дорожных знаков и барьерного ограждения.

Как ранее уже сообщалось, для предотвращения перегрузок на дороге М-04 будет также установлена система "взвешивание-в-движении" (WIM). Об этом было заявлено во время ознакомления Президента Владимира Зеленского с ходом работ на трассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укравтодор" получит $376 млн кредита на инфраструктурные проекты