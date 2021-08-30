За удаление новости о ДТП с Трухиным изданиям предлагали минимум 200 долларов, в зависимости от "авторитетности", - "Детектор медиа"

Новость о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина ранее удалили либо отредактировали, убрав упоминания о нардепе, около тридцати украинских медиа.

"Детектор медиа" получил первые комментарии от редакций украинских изданий, которые удалили или отредактировали новость о ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина, в результате которого были травмированы шесть человек, информирует Цензор.НЕТ.

Шефредакторы ряда СМИ сообщали, что после публикации новости о ДТП с участием Трухина на почту пришли с неизвестного адреса предложения "на коммерческой основе" удалить материал об инциденте. За удаление новости о Трухине сайтам предлагали минимум 200 долларов, в зависимости от "авторитетности издания".

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В целом, новость о ДТП с Трухиным удалили, или отредактировали, убрав упоминания о нардепе, около тридцати украинских медиа. Исчез сюжет о ДТП и с YouTube-канала Kyiv LIVE.

Шеф-редактор телеканала "Прямий" Виктор Медведь сообщил "Детектор медиа", что новость на сайте вещателя была удалена из-за того, что получилось сразу две новости о ДТП с Трухиным, которые дублировали друг друга.

Ранее на удаление новости телеканалом "Прямий" обратила внимание, в частности, главный редактор проекта "По ту сторону новостей" Алена Романюк.

"Новость, как и десятки других медиа, "Прямой" удалил. Кэш здесь. Новость опубликована 26 августа в 19:42. Гугл закешировал страницу в 19:47 (Вы можете это увидеть по ссылке - вверху указано время по Гринвичу. Надо добавить 3 часа). Также есть републикации этой новости здесь и здесь. Эту новость удалили. Журналисты "Прямого" говорят якобы потому, что она дублирует другую. А "Прямой" якобы все дни активно следит за ситуацией ... И именно сегодня "Прямой" отправил запросы на информацию в МВД, Нацполицию и в пресс-службу "Слуги народа" после поднятого кипиша. А медиа дружно удаляли новость еще три дня назад. Такая фигня, малыши", - написала Романюк в Facebook.

Удалил новость о ДТП с участием Трухина и сайт "Главком". В комментарии "Детектор медиа" шеф-редактор издания Виктор Шлинчак сообщил, что "Главком" временно снял новость из профессиональных соображений.

"Поскольку первоисточник, на который мы ссылались, удалил и содержание новости, и видео. Следовательно, достоверность за распространение новости легла бы на наш сайт. Нашего корреспондента на месте происшествия не было, соответственно, брать всю полноту ответственности за чужой контент, мы посчитали нецелесообразным. Мы уже неоднократно оказывались в ситуациях, когда публикация даже официальных пресс-релизов НАБУ или ГПУ приводила к судебной тяжбе. В данном же случае новость о состоянии народного депутата базировалась на "показаниях свидетелей", а не на основе официальной информации от Нацполиции. Кстати, ее нет до сих пор", - отметил Шлинчак.

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Он также добавил, что именно исходя из этой логики, редакция приняла решение об удалении этого контента.

"Примечательно, что ряд украинских СМИ не взяли эту новость вовсе. Очевидно, именно по той же причине - недостаточной информации по всестороннему освещению этого события", - сказал Шлинчак.

Напомним, авария с участием машины Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.

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В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник.

Один из нардепов на условиях анонимности рассказал "Радио Свобода", что он пытался выяснить обстоятельства ДТП; его источники в правоохранительных органах сообщили, что на момент аварии "Трухин выглядел так, будто был в нетрезвом состоянии, но сдать тест на содержание алкоголя он отказался".

Источник "Радио Свобода" в правоохранительных органах частично эту информацию подтвердил. По словам источника, Трухин был за рулем, но сдавать тест на наличие в крови алкоголя отказался. Источник предположил, что "дело Трухина решается на самом высоком уровне".

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