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Новости За рубежом
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"Русские обмазываются говном": МВД РФ пожизненно запретило въезд в страну стендап-комику Мирзализаде

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Министерство внутренних дел РФ приняло решение о пожизненной "нежелательности пребывания" в России комика Идрака Мирзализаде. Стендапер является гражданином Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

"В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц", - сообщили в министерстве.

В МВД считают "недопустимыми" высказывания, направленные на "дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи".

По данным ведомства, в последние годы Мирзализаде неоднократно приезжал в Россию, в марте 2021 года получил вид на жительство.

Таганский районный суд 9 августа арестовал Мирзализаде на 10 суток за шутку по статье о возбуждении ненависти либо вражды (статья 20.3.1 КоАП).

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Поводом для вызова комика в прокуратуру стал отрывок из его выступления в юмористическом шоу "Разгоны". В нем Мирзализаде обсуждал тему ксенофобии и проблемы, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при съеме жилья в Москве. Частью номера был рассказ о том, как он с братом въехал в квартиру, которую до него снимали "русские", и обнаружил испачканный калом матрас. "Видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать", – пошутил комик.

Прокурорская проверка нашла в шутке "признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности" в словах стендап-комика.

Мирзализаде не признал вину по делу о возбуждении межнациональной вражды в суде. "Выступление было юмористическим и было направлено в сторону высмеивания ксенофобии как раз", – высказался комик. По его словам, в зале во время его стендапа присутствовали люди разных национальностей и они понимали, что шутка направлена против ксенофобии. В апелляции суд отказался отменить арест.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+78
русские дерьмом не обмазываются. Они в нем по шею живут. Веками.
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30.08.2021 16:47
+44
"Русские обмазываются говном": МВД РФ пожизненно запретило въезд в страну стендап-комику Мирзализаде - Цензор.НЕТ 9032
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30.08.2021 16:51
+39
О как бодро, сразу пожизненный запрет на въезд. А мы всё сопли жуём по поводу расисянских "звёзд" кордебалета, то на год, то на 3, то отменим, то не заметим. Ото ж об нас и ноги вытирают, пока сами за себя не научимся постоять
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30.08.2021 16:48
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русские дерьмом не обмазываются. Они в нем по шею живут. Веками.
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30.08.2021 16:47 Ответить
Його арештували за сюрреалізм "гімно вимазане гімном"
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30.08.2021 17:02 Ответить
Не согласен. Они САМИ - ДЕРЬМО!
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30.08.2021 17:16 Ответить
🙄дерьмо обмазалось дерьмом?🤔
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30.08.2021 17:19 Ответить
Макс, сразу вспомнился анекдот про червячкоа, яблочко, гавно и родину. "Русские обмазываются говном": МВД РФ пожизненно запретило въезд в страну стендап-комику Мирзализаде - Цензор.НЕТ 7100
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30.08.2021 17:19 Ответить
это их привычная среда обитания
"Росіяни обмащуються гівном": МВС РФ на все життя заборонило в'їзд в країну стендап-коміку Мірзалізаде - Цензор.НЕТ 8499
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30.08.2021 17:31 Ответить
И это не шутка!
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30.08.2021 21:38 Ответить
О как бодро, сразу пожизненный запрет на въезд. А мы всё сопли жуём по поводу расисянских "звёзд" кордебалета, то на год, то на 3, то отменим, то не заметим. Ото ж об нас и ноги вытирают, пока сами за себя не научимся постоять
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30.08.2021 16:48 Ответить
Я вже 7 років очікую, що якась партія чи депутат внесуть законопроект про пожиттєву заборону в'їзду в Україну не тільки тим хто незаконно відвідуввав Крим, але й тим хто хоча б сказав одне "криве" слово про Україну. Але на жаль таких немає, я вже не говорю про розрив дипломатичних відносин або хоча б візовий режим з ***********.
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30.08.2021 18:23 Ответить
"Русские обмазываются говном": МВД РФ пожизненно запретило въезд в страну стендап-комику Мирзализаде - Цензор.НЕТ 6730
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30.08.2021 16:48 Ответить
обмазываются говном и ложатся спать !? "Русские обмазываются говном": МВД РФ пожизненно запретило въезд в страну стендап-комику Мирзализаде - Цензор.НЕТ 1223
так это ж - свиньи !!!
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30.08.2021 16:50 Ответить
Как-то пох... Оно ведь для чего-то получало вид на жительство в Мордаре...
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30.08.2021 16:51 Ответить
"Русские обмазываются говном": МВД РФ пожизненно запретило въезд в страну стендап-комику Мирзализаде - Цензор.НЕТ 9032
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30.08.2021 16:51 Ответить
Это не буряты. Это донбасские дворфы. Они откопались из шахт и присоединились к попочлению.
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30.08.2021 16:58 Ответить
подохло,правильнее сказать.
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30.08.2021 18:43 Ответить
этих русских невозможно понять . русский дух они любят а то откуда он берется ( говно ) признавать не хотят "Русские обмазываются говном": МВД РФ пожизненно запретило въезд в страну стендап-комику Мирзализаде - Цензор.НЕТ 8289
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30.08.2021 16:53 Ответить
Людина назвала лайно своїм ім'ям. Як виявилося, росіянин, це псевдонім лайна.
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30.08.2021 16:55 Ответить
Правда глаза колет... "Русские обмазываются говном": МВД РФ пожизненно запретило въезд в страну стендап-комику Мирзализаде - Цензор.НЕТ 981
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30.08.2021 16:58 Ответить
русскіє єдят КАЛбасу...нюхают КАКАін...п'ют КАКАколу...гєрой русскіх сказак - КАЛабок...
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30.08.2021 16:59 Ответить
У Бога ні хватіла гліни і Он сліпіл Іх із г.вна.
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30.08.2021 17:03 Ответить
Есть такая "притча" американская...Бог создал первого человека, ему понравилось, решил наделать их еще с десяток. Ну, и разделил производство деталей по ангелам. Один делает руки, другой ноги....а одному досталось делать члены. Ну, а поскольку его работа была самой простой, то он увлекся и наделал их слишком много, потратил глины , достаточно на целого человека. А т.к. план был сделать таки 10, то из вот этих членов десятого человека и слепили. Поэтому сегодня каждый десятый - a dick.
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30.08.2021 17:09 Ответить
"Страна говна".
Мій віршик 2014 року (заставка "Цветовое расследование" знайдена в мережі).

"Росіяни обмащуються гівном": МВС РФ на все життя заборонило в'їзд в країну стендап-коміку Мірзалізаде - Цензор.НЕТ 7166
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30.08.2021 17:47 Ответить
"Русские обмазываются говном": МВД РФ пожизненно запретило въезд в страну стендап-комику Мирзализаде - Цензор.НЕТ 1972
"Русские обмазываются говном": МВД РФ пожизненно запретило въезд в страну стендап-комику Мирзализаде - Цензор.НЕТ 2474 "Русские обмазываются говном": МВД РФ пожизненно запретило въезд в страну стендап-комику Мирзализаде - Цензор.НЕТ 2474 ...на самом деле они даже не понимают....что зеленое прессованное кремлевское ГОВНО давно ими управляет. Они по уши в этом говне!!!!.....Они еще и ..президентом его считают. Уникумы, да? Причем хоровую родословную ему поют!! Это вообще уже ржака до всирачки.....
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30.08.2021 17:04 Ответить
Kak mozhna vazbuzhdatj nenavistj i vrazhdu k nacionalnosti , katoroi netu ....hmmmm...zagadka
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30.08.2021 17:05 Ответить
Как всегда сбежит в Латвию.. где очень любят грязные русские деньги.
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30.08.2021 17:43 Ответить
Мирзализаде-красавчик.👍Хоть и насрать на него.
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30.08.2021 17:06 Ответить
Не только спят,но и выражают п протест соседям,як наприкдлад Волочкова.Не кажучи,що от слова Бандера кирпичи на поддон ложат скульптору якутскому на очередной шедевр "Русские обмазываются говном": МВД РФ пожизненно запретило въезд в страну стендап-комику Мирзализаде - Цензор.НЕТ 8338
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30.08.2021 17:09 Ответить
"Русские обмазываются говном": МВД РФ пожизненно запретило въезд в страну стендап-комику Мирзализаде - Цензор.НЕТ 6993
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30.08.2021 17:16 Ответить
Почему бы русским за кричалку "Путин -*уйло" не запретить футбол?
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30.08.2021 17:22 Ответить
У нас "нежелательные лица" получают запрет только на 3 года...
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30.08.2021 17:29 Ответить
Фото в статье с выступления на Первом канале. Это каким смелым человеком надо быть, чтобы жить и зарабатывать в рашке, и говорить кацапам такое прямо в лицо. Эмоции как всегда наверно подвели.

"Росіяни обмащуються гівном": МВС РФ на все життя заборонило в'їзд в країну стендап-коміку Мірзалізаде - Цензор.НЕТ 2886
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30.08.2021 17:35 Ответить
Фу блин а я только собрался перекусить..
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30.08.2021 17:42 Ответить
"Росіяни обмащуються гівном": МВС РФ на все життя заборонило в'їзд в країну стендап-коміку Мірзалізаде - Цензор.НЕТ 4154
Перепрошую, але тут така тема новини...
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30.08.2021 17:50 Ответить
Из Украины сказавший такое сбежал бы не дожидаясь суда.
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30.08.2021 17:40 Ответить
В Украине сказавший подобное про украинцев стал говно-президентом в 2019 году.
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30.08.2021 19:44 Ответить
так кого он в улусе может оскорбить если рускеме не существует просто смесь слово прилогательно к тартарии ..сам асквабад основали ханы кочубеи)кстати кетчуп тартар есть)
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30.08.2021 18:25 Ответить
Пора бы уже называть своими именами: не русские, а россияне.
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30.08.2021 19:12 Ответить
Когда шутка на самом деля является горькой правдой, то это вызывает такую болезненную реакцию, иначе если бы это было не так, то просто бы посмеялись и тут же забыли! "Росіяни обмащуються гівном": МВС РФ на все життя заборонило в'їзд в країну стендап-коміку Мірзалізаде - Цензор.НЕТ 2759
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30.08.2021 19:55 Ответить
"Росіяни обмащуються гівном": МВС РФ на все життя заборонило в'їзд в країну стендап-коміку Мірзалізаде - Цензор.НЕТ 65
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30.08.2021 20:01 Ответить
Видимо зацепил таки национальную струнку рассеян - гамно для них священно! Это не только материал для памятников, это материал из которого их всех делают, включая мозги.
Винить кацапов нет причины:

В том их беда, а не вина,
Что Богу не хватило глины
И он слепил их из говна...
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30.08.2021 21:06 Ответить
Интересно, что еще за "лица русской национальности" "Росіяни обмащуються гівном": МВС РФ на все життя заборонило в'їзд в країну стендап-коміку Мірзалізаде - Цензор.НЕТ 4200
Было бы интересно взглянуть хоть на одно "Росіяни обмащуються гівном": МВС РФ на все життя заборонило в'їзд в країну стендап-коміку Мірзалізаде - Цензор.НЕТ 2895
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30.08.2021 23:49 Ответить
РЮЦКИЙ: "Росіяни обмащуються гівном": МВС РФ на все життя заборонило в'їзд в країну стендап-коміку Мірзалізаде - Цензор.НЕТ 6876

"Росіяни обмащуються гівном": МВС РФ на все життя заборонило в'їзд в країну стендап-коміку Мірзалізаде - Цензор.НЕТ 9059


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31.08.2021 00:52 Ответить
 
 